Зеленський провів нараду з Умєровим: Готуємо нові оборонні домовленості, які посилять українську бойову авіацію
У вівторок, 21 жовтня, президент Володимир Зеленський провів нараду з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Обговорили, зокрема, нові оборонні домовленості, які мають на меті посилити українську бойову авіацію.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Посилення української авіації
"Нарада із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим. Кілька пріоритетів. Перший: готуємо нові оборонні домовленості, що посилять українську бойову авіацію. Це частина нашої стратегії для створення достатньо міцних Повітряних сил Збройних Сил України, щоб гарантувати безпеку нашої держави довгостроково", - розповів Зеленський.
Очільник держави наголосив на важливості того, щоб всі державні інституції та складові Сил оборони, які задіяні в підготовці й будуть задіяні в реалізації угоди, були належним чином скоординовані.
Підготовка до зустрічі "Коаліції охочих"
"Другий пріоритет: на тижні відбудуться зустрічі з лідерами європейської спільноти, а також нашої коаліції охочих. Кожна держава, кожен лідер мають чітко розуміти, що може підтримати нас найбільш ефективно саме в цей час", - сказав глава держави.
Він зазначив, що для країн-партнерів України мають бути чітко визначені та доведені потреби України в ППО, а також:
- Конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки;
- розширення програми PURL;
- перелік необхідного обладнання для відновлення енергетики після ударів;
- Координація в посиленні санкцій.
Підготовка до засідання Ставки
"Третій пункт: обговорили порядок денний зустрічей Ставки, які відбудуться найближчим часом. Також детально працюємо над потребами нашої оборонної промисловості. І щоб такі потреби задовольнялись максимально повно, зокрема, відбудеться трансформація апарату РНБО. Показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець цього року має бути не менше ніж 50 %. Потрібно це виконати", - додав глава держави.
