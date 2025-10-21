УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8892 відвідувача онлайн
Новини Авіація ЗСУ
639 22

Зеленський провів нараду з Умєровим: Готуємо нові оборонні домовленості, які посилять українську бойову авіацію

зеленський, умєров

У вівторок, 21 жовтня, президент Володимир Зеленський провів нараду з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Обговорили, зокрема, нові оборонні домовленості, які мають на меті посилити українську бойову авіацію.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Посилення української авіації

"Нарада із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим. Кілька пріоритетів. Перший: готуємо нові оборонні домовленості, що посилять українську бойову авіацію. Це частина нашої стратегії для створення достатньо міцних Повітряних сил Збройних Сил України, щоб гарантувати безпеку нашої держави довгостроково", - розповів Зеленський.

Очільник держави наголосив на важливості того, щоб всі державні інституції та складові Сил оборони, які задіяні в підготовці й будуть задіяні в реалізації угоди, були належним чином скоординовані.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підготовка до зустрічі "Коаліції охочих"

"Другий пріоритет: на тижні відбудуться зустрічі з лідерами європейської спільноти, а також нашої коаліції охочих. Кожна держава, кожен лідер мають чітко розуміти, що може підтримати нас найбільш ефективно саме в цей час", - сказав глава держави.

Він зазначив, що для країн-партнерів України мають бути чітко визначені та доведені потреби України в ППО, а також:

  • Конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки;
  • розширення програми PURL;
  • перелік необхідного обладнання для відновлення енергетики після ударів;
  • Координація в посиленні санкцій.

Читайте також: Зеленський зустрінеться з західними союзниками в Лондоні, - Макрон

Підготовка до засідання Ставки

"Третій пункт: обговорили порядок денний зустрічей Ставки, які відбудуться найближчим часом. Також детально працюємо над потребами нашої оборонної промисловості. І щоб такі потреби задовольнялись максимально повно, зокрема, відбудеться трансформація апарату РНБО. Показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець цього року має бути не менше ніж 50 %. Потрібно це виконати", - додав глава держави.

Читайте також: Швеція хоче надати Україні спочатку літаки-розвідники, а згодом зосередитись на винищувачах Gripen, - Йонсон

Автор: 

авіація (4288) Зеленський Володимир (25904) Умєров Рустем (742)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
відновити,посилити,поглибити,наповнити) імітація бурхливої діяльності, в релізах кімченина правди і те більше.
показати весь коментар
21.10.2025 16:40 Відповісти
+9
Де авіація а де Умєров - як він її посилить - вчепить собі пропелер?
показати весь коментар
21.10.2025 16:37 Відповісти
+5
"Дела в колхозе шли плохо. Можно было бы сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже. "
показати весь коментар
21.10.2025 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де авіація а де Умєров - як він її посилить - вчепить собі пропелер?
показати весь коментар
21.10.2025 16:37 Відповісти
Стосовно посилення авіації то з Умеровим можна було і не радитися. Віповідь - ніяк!
показати весь коментар
21.10.2025 16:54 Відповісти
відновити,посилити,поглибити,наповнити) імітація бурхливої діяльності, в релізах кімченина правди і те більше.
показати весь коментар
21.10.2025 16:40 Відповісти
Нахера він нам потрібен?
показати весь коментар
21.10.2025 16:50 Відповісти
бачте,ну якщо майдана на нього вже немає, то буде по старій укр традиції, Зеленський окремо, нарід окремо)
показати весь коментар
21.10.2025 16:54 Відповісти
чергова схема мародерства на крові
показати весь коментар
21.10.2025 16:55 Відповісти
Мабуть, турбують його та родичів, майнові надходження у Філадельфії, в США!! Все ж, як не крути, а на держслужбі Умеров ошивався, і тут такі гроші раптом?? Керівник СБУ ГПУ САП НАБУ БЕБ податкова, Нацбанк, НацдержСлужби, як і зеленський, мають до нього теж фахові питання??

- Что там было? Как ты спасся?" - Каждый лез и приставал, Но умеров только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то…
показати весь коментар
21.10.2025 16:40 Відповісти
то щетинився як йож - сумашедший - шо ж возьмьош
показати весь коментар
21.10.2025 16:44 Відповісти
Хочеться цьому головному гівнокомандовачу,статисту,піарщику під сраку чоботом Що в нього найкраще виходить це гундосі відосики,замітьте, щоденні.
показати весь коментар
21.10.2025 16:44 Відповісти
Пи₴дець українській бойовій авіації
показати весь коментар
21.10.2025 16:48 Відповісти
"Дела в колхозе шли плохо. Можно было бы сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже. "
показати весь коментар
21.10.2025 16:49 Відповісти
Два смердючих цапа вкритих кровю українців.
показати весь коментар
21.10.2025 16:55 Відповісти
"домовленості" это почти как "меморандум". наверное, лучше б маринад шашлыков обговорили, или методы попилов - тут экспертность налицо.
показати весь коментар
21.10.2025 16:56 Відповісти
6 сентября - "Україна вже вийшла на показник майже 60% "
21 сентября - "на кінець цього року має бути не менше ніж 50 %"
квалификация, динамика, приоритеты, цели.
показати весь коментар
21.10.2025 17:20 Відповісти
Мабуть Трамп Б-2 пообіцяв
показати весь коментар
21.10.2025 17:42 Відповісти
Яка всенародна довіра і любов до Умєрова,прям як до Єрмака
показати весь коментар
21.10.2025 18:00 Відповісти
Умєров секретар Єрмака( радбез - це ж як і все конституційно за вовкою а насправді під Єрмаком) - ведуть абсолютно свій тьорки, роблячи вигляд державної діяльності.
показати весь коментар
21.10.2025 18:12 Відповісти
Це він хоче нам нагадати про ''Мрію'', яку залишив ворогу для знищення і про спалений завод ''Антонова''?
показати весь коментар
21.10.2025 18:18 Відповісти
злодий свий хлопець як тильки закиньчиться вийна головне перекрити кордон щоб не повтикали
показати весь коментар
21.10.2025 18:21 Відповісти
Обговорив посилення оброни з чиновником, який на посаді міністра оборони просрав ту саму оборонку. Для чого ця новина? Імітація бурхливої імітаційності. Як замучили ці безкорисні і бездарні імітатори...
показати весь коментар
21.10.2025 18:23 Відповісти
Знову патуж.
показати весь коментар
21.10.2025 19:18 Відповісти
От же квартальщик! Домовленості нічого не посилюють...
показати весь коментар
21.10.2025 19:23 Відповісти
 
 