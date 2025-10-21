Зеленський провів нараду з Умєровим: Готуємо нові оборонні домовленості, які посилять українську бойову авіацію

У вівторок, 21 жовтня, президент Володимир Зеленський провів нараду з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Обговорили, зокрема, нові оборонні домовленості, які мають на меті посилити українську бойову авіацію.

Посилення української авіації

"Нарада із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим. Кілька пріоритетів. Перший: готуємо нові оборонні домовленості, що посилять українську бойову авіацію. Це частина нашої стратегії для створення достатньо міцних Повітряних сил Збройних Сил України, щоб гарантувати безпеку нашої держави довгостроково", - розповів Зеленський.

Очільник держави наголосив на важливості того, щоб всі державні інституції та складові Сил оборони, які задіяні в підготовці й будуть задіяні в реалізації угоди, були належним чином скоординовані.

Підготовка до зустрічі "Коаліції охочих"

"Другий пріоритет: на тижні відбудуться зустрічі з лідерами європейської спільноти, а також нашої коаліції охочих. Кожна держава, кожен лідер мають чітко розуміти, що може підтримати нас найбільш ефективно саме в цей час", - сказав глава держави.

Він зазначив, що для країн-партнерів України мають бути чітко визначені та доведені потреби України в ППО, а також:

Конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки;

розширення програми PURL;

перелік необхідного обладнання для відновлення енергетики після ударів;

Координація в посиленні санкцій.

Підготовка до засідання Ставки

"Третій пункт: обговорили порядок денний зустрічей Ставки, які відбудуться найближчим часом. Також детально працюємо над потребами нашої оборонної промисловості. І щоб такі потреби задовольнялись максимально повно, зокрема, відбудеться трансформація апарату РНБО. Показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець цього року має бути не менше ніж 50 %. Потрібно це виконати", - додав глава держави.

