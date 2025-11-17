Франція та Україна укладуть угоду щодо ракет, систем ППО та літаків, - Reuters

Президент Володимир Зеленський сьогодні має укласти із Францією угоди щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Візит Зеленського до Франції

Наразі президент України перебуває у Парижі для переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, оскільки протягом останніх тижнів зросла кількість атак РФ.

"Протягом кількох тижнів ведуться переговори про те, як Франція може надати більше військової підтримки протиповітряній обороні Києва, попри політичну та бюджетну нестабільність у Парижі", - зазначається в матеріалі.

Автори нагадують, що минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати Києву більше винищувачів Mirage та ракет класу "земля-повітря" Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Угода про авіацію

Двоє співрозмовників розповіли, що Франція та Україна можуть укласти 10-річну угоду про авіацію, в якій може йтися про поставку Україні літаків Rafale виробництва Dassault.

Деякі з них можуть надходити безпосередньо з французьких запасів.

Також може бути укладено угоди щодо більшої кількості систем протиповітряної оборони SAMP/T.

