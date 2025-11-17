Франція та Україна укладуть угоду щодо ракет, систем ППО та літаків, - Reuters

Візит Зеленського до Франції: буде угода щодо літаків

Президент Володимир Зеленський сьогодні має укласти із Францією угоди щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Візит Зеленського до Франції

Наразі президент України перебуває у Парижі для переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, оскільки протягом останніх тижнів зросла кількість атак РФ.

"Протягом кількох тижнів ведуться переговори про те, як Франція може надати більше військової підтримки протиповітряній обороні Києва, попри політичну та бюджетну нестабільність у Парижі", - зазначається в матеріалі.

Автори нагадують, що минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати Києву більше винищувачів Mirage та ракет класу "земля-повітря" Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Угода про авіацію

Двоє співрозмовників розповіли, що Франція та Україна можуть укласти 10-річну угоду про авіацію, в якій може йтися про поставку Україні літаків Rafale виробництва Dassault.

Деякі з них можуть надходити безпосередньо з французьких запасів.

Також може бути укладено угоди щодо більшої кількості систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Яка класна новина, але тільки не для українців. Через якийсь час українці дізнаються, хто керує схемою мародерства грошей європейців в оборонній сфері. Міндічі і цукермани наповнювали общаки шефіру і деркачу в москві, а ці мабуть будуть посилати янику та іншій сволоті, яка переховується на росії. Чи хтось думає, що татарови, смірнови, шурми пов'язані з патріотичними силами України?
17.11.2025 09:54 Відповісти
Лайно зелене покотилось
Через всю Неньку за кордон.
На нього бидло все молилось,
А він як був - так є га..дон!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський
17.11.2025 10:05 Відповісти
якраз для українців! не підірвуть наш оптимізм кацапботи!
17.11.2025 10:07 Відповісти
 
 