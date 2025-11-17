РУС
Франция и Украина заключат соглашение о ракетах, системах ПВО и самолетах, - Reuters

Визит Зеленского во Францию: будет соглашение по самолетам

Президент Владимир Зеленский сегодня должен заключить с Францией соглашения о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Визит Зеленского во Францию

Сейчас президент Украины находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поскольку в течение последних недель возросло количество атак РФ.

"В течение нескольких недель ведутся переговоры о том, как Франция может оказать больше военной поддержки противовоздушной обороне Киева, несмотря на политическую и бюджетную нестабильность в Париже", - отмечается в материале.

Авторы напоминают, что в прошлом месяце Макрон пообещал предложить Киеву больше истребителей Mirage и ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.

Соглашение об авиации

Двое собеседников рассказали, что Франция и Украина могут заключить 10-летнее соглашение об авиации, в котором может идти речь о поставке Украине самолетов Rafale производства Dassault.

Некоторые из них могут поступать непосредственно из французских запасов.

Также может быть заключено соглашение о большем количестве систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Зеленский Владимир помощь Франция Макрон Эмманюэль
