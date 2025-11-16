Зеленский о договоренностях с Грецией: Поставки газа начнутся уже в январе. ВИДЕО

Во время встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом было подписано письмо о намерениях по поставкам природного газа в Украину, которые начнутся уже в январе 2026 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Зеленский подчеркнул, что Греция с первых дней полномасштабного вторжения России помогает Украине, участвует в совместной работе с Европой, с другими партнерами, чтобы Украина достигла тех условий, когда мир станет возможным.

"И мы действительно ценим вашу поддержку, неравнодушие. Сегодня у нас чрезвычайно важное соглашение о поставках газа в Украину – во время нашей встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом подписано письмо о намерениях по поставкам природного газа в Украину на этот зимний период", – рассказал президент.

Он напомнил, что большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые станции стали мишенями для ракет и дронов.

"Наши договоренности с Грецией сегодня – это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на зиму, чтобы обеспечить Украину газом. Поставки начнутся уже в январе", – сказал президент.

Зеленский отметил, что, кроме договоренности об оперативных поставках, есть и долгосрочные договоренности.



"Спасибо премьер-министру Кириакосу Мицотакису, команде, компаниям, всем, кто помогает, чтобы такие договоренности были и чтобы мы их могли реализовать. Благодарю, Греция", - добавил он.

