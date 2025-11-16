Зеленский о договоренностях с Грецией: Поставки газа начнутся уже в январе. ВИДЕО

Во время встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом было подписано письмо о намерениях по поставкам природного газа в Украину, которые начнутся уже в январе 2026 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Зеленский подчеркнул, что Греция с первых дней полномасштабного вторжения России помогает Украине, участвует в совместной работе с Европой, с другими партнерами, чтобы Украина достигла тех условий, когда мир станет возможным.

"И мы действительно ценим вашу поддержку, неравнодушие. Сегодня у нас чрезвычайно важное соглашение о поставках газа в Украину – во время нашей встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом подписано письмо о намерениях по поставкам природного газа в Украину на этот зимний период", – рассказал президент.

Он напомнил, что большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые станции стали мишенями для ракет и дронов.

"Наши договоренности с Грецией сегодня – это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на зиму, чтобы обеспечить Украину газом. Поставки начнутся уже в январе", – сказал президент.

Зеленский отметил, что, кроме договоренности об оперативных поставках, есть и долгосрочные договоренности.

"Спасибо премьер-министру Кириакосу Мицотакису, команде, компаниям, всем, кто помогает, чтобы такие договоренности были и чтобы мы их могли реализовать. Благодарю, Греция", - добавил он.

Что предшествовало

Автор: 

Газ (10078) Греция (741) Зеленский Владимир (24366)
Геть ішака-мародера! Це обкурене чмо - ватажок злочинного угрупування.
А фірмочки-прокладки для відкатів, уже ГОТОВІ у зелупнів, щоб мародерити на ціні газу з Українців??? Бо зеленський сам то, не знає і не відає, як гончарук-шмигаль-свириденко разом з РНБОУ та СБУ, а потім, весь у лайні перед Західними Партнерами, а потороч95 з відкатами, тікає під охороною «НЕВІДОМИХ структур» та деркача, аж за кордон України, до фірташа-шурми-шиферів???
А ще недавно кричали,що газу в сховищах вистачить на всю зиму.Що,знову набрехали.
січень гарний вибір місяця .. щоьсь да трапиться.. Греція завезе пару балонів газу .. Zельона Побєда

я щось не чув про гарантовані об'єми поставок газу.
показать весь комментарий
16.11.2025 17:02 Ответить
Греция теперь якобы хаб для сжиженного штатовского.
показать весь комментарий
16.11.2025 17:36 Ответить
У груднi буде ще тепло щоб топити.
показать весь комментарий
16.11.2025 17:06 Ответить
Воно так по хазяйскі їзде , домовляється, прогнозує, наче він ще президент..
показать весь комментарий
16.11.2025 17:09 Ответить
Зеленський про домовленості з Грецією: Постачання газу розпочнеться вже в січні. ВIДЕО

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Грезії??????????
Джерело: https://censor.net/ua/v3585334
показать весь комментарий
16.11.2025 17:24 Ответить
взагалі не зрозумів!
а коли з ісландії газ та нафта?
показать весь комментарий
16.11.2025 17:37 Ответить
Отже до січня 2026 року опалення не буде...
показать весь комментарий
16.11.2025 17:38 Ответить
Грецький оператор DEPA повідомил, що підписали з українською компанією "Нафтогаз" декларацію про наміри щодо "постачання природного газу на ринок України в зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року".

Дослівно: "У межах майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів через "Маршрут 1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України".
показать весь комментарий
16.11.2025 17:48 Ответить
А нянею, признач незалежного фахівця з ізраїльським громадянством...
показать весь комментарий
16.11.2025 17:52 Ответить
спросил у GPT откуда у Греции газ.
-Греция сильно зависит от импорта. Например, в первом квартале 2025 года часть газа Греция импортировала через трубопроводы из России.
показать весь комментарий
16.11.2025 17:56 Ответить
Лист про наміри? Це що таке? Можуть продати/перепродати, але гроші вперед
показать весь комментарий
16.11.2025 18:04 Ответить
Лист про наміри-це просто папірець,нічого не вартий і ні до чого не забов'язує підписантів.
показать весь комментарий
16.11.2025 20:06 Ответить
Чи відчуємо запах домішки до грецького газу ще питання, а ось задушливий сморід лайна від зеленського відчуваємо сьомий рік!
Час настав змінити цей сморід на пристойний запах!
показать весь комментарий
16.11.2025 18:19 Ответить
Самое смешное, что в той Греции своего газа отродясь не було.
Тот газ, который Греция обещала Зеле - це росийский газ!
Который, как это ни смешно, находится под украинскими санкциями
показать весь комментарий
16.11.2025 19:35 Ответить
З відео , ЧМО воно і в Греції ЧМО .
показать весь комментарий
16.11.2025 20:02 Ответить
Підписали лист про наміри,а не угоду про постачання.Ще треба підписати саму угоду(якої ще нема в природі) знайти гроші і підключити ще 5 країн,через які цей газ буде поставлятися до нас.А знаючи таланти нашого Зе,мене"гложат смутные сомнения"по поводу підписання договору і транспортування газу.
показать весь комментарий
16.11.2025 20:03 Ответить
а наш газ, который закачивали летом по низким ценам где делся? дурнык прокладочно-подкладочный
показать весь комментарий
16.11.2025 20:47 Ответить
зеленський тоє ГАНДОН
показать весь комментарий
16.11.2025 23:16 Ответить
 
 