Зеленский прибыл с визитом в Грецию. ФОТО

Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Грецию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в утреннем обращении Зеленский анонсировал европейское турне. После сегодняшнего визита в Грецию завтра он отправится во Францию, а во вторник - в Испанию.

Ожидается, что в Греции Зеленский заключит договоренность об импорте газа, во Франции - соглашение, которое усилит боевую авиацию, в Испании речь пойдет о поддержке нашего государства во время войны.

