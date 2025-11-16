Зеленский прибыл с визитом в Грецию. ФОТО
Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Грецию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, в утреннем обращении Зеленский анонсировал европейское турне. После сегодняшнего визита в Грецию завтра он отправится во Францию, а во вторник - в Испанию.
Ожидается, что в Греции Зеленский заключит договоренность об импорте газа, во Франции - соглашение, которое усилит боевую авиацию, в Испании речь пойдет о поддержке нашего государства во время войны.
Зеля очухався, утримався при владі, вся його мародерська шобла на місті, уряд залишився, всі мародери на місті, грабіж держави продовжується, народ не вийшов і промовчав.
Тому тепер легко можна перепочити і позасмагати у Греції.
Все чудово для мародера.
одне дурне поїхало в турне
вернулося з турне - однаково дурне
