Есть договоренность с Грецией относительно газа для Украины. Правительство покроет потребность в 2 млрд евро, - Зеленский
Украина подготовила соглашение с Грецией относительно газа для нашей страны.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Импорт газа
"Ни одного дня мы не теряем для нашего государства, уже на сегодня подготовили соглашение с Грецией относительно газа для Украины. Это будет еще одно направление поставок газа - чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины", - отметил Зеленский.
По его словам, уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и правительство покроет потребность почти в 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.
"Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, помогают наши европейские партнеры, европейские банки - под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами - полное финансирование будет. Делаем широкие возможности для поставок зимой", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее в Минэнерго сообщали, что механизм ограничения поставок газа уже отработан, население относится к последней очереди.
- Также Зеленский отмечал, что Украине не хватает трети из $2 миллиардов на импорт газа.
