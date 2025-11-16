РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9403 посетителя онлайн
Новости Дефицит газа
574 9

Есть договоренность с Грецией относительно газа для Украины. Правительство покроет потребность в 2 млрд евро, - Зеленский

Газ для отопительного сезона

Украина подготовила соглашение с Грецией относительно газа для нашей страны.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Импорт газа

"Ни одного дня мы не теряем для нашего государства, уже на сегодня подготовили соглашение с Грецией относительно газа для Украины. Это будет еще одно направление поставок газа - чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и правительство покроет потребность почти в 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.

"Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, помогают наши европейские партнеры, европейские банки - под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами - полное финансирование будет. Делаем широкие возможности для поставок зимой", - резюмирует глава государства.

Читайте также: "Нафтогаз" получил грант на 127 миллионов евро от ЕС и Норвегии на импорт газа

Что предшествовало?

  • Ранее в Минэнерго сообщали, что механизм ограничения поставок газа уже отработан, население относится к последней очереди.
  • Также Зеленский отмечал, что Украине не хватает трети из $2 миллиардов на импорт газа.

Читайте: "Нафтогаз" договорился о дополнительном импорте газа из США

Автор: 

Газ (10321) Зеленский Владимир (22600) импорт (581)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І газом вава вже займається, потужно
показать весь комментарий
16.11.2025 07:46 Ответить
Так він свої відсотки закладе, й зробить нам газ та опалення вдвічі дорожчими..
показать весь комментарий
16.11.2025 08:01 Ответить
падло хрипате...
показать весь комментарий
16.11.2025 08:00 Ответить
Цікаво яка доля "міндіча" в цьому газі...
показать весь комментарий
16.11.2025 08:00 Ответить
Він, сц¥ко, бач, жодного дня не втрачає. Як же ж пригальмувати цього бідоносця, а краще - приспати.
показать весь комментарий
16.11.2025 08:02 Ответить
В Греції є все
показать весь комментарий
16.11.2025 08:09 Ответить
У Греції заборонили протестувати проти Зеленського.
показать весь комментарий
16.11.2025 08:17 Ответить
Продолжай докладівать все товарищу Путіну. Щоб у нього був час щось вигадати.
показать весь комментарий
16.11.2025 08:54 Ответить
Нам допомагає весь цивілізований світ у ці страшні часи ,
а зелена свора краде мілліардами - це як , нормально може
скаже нам Зе ?
Де сьогодні МінДіч ??
показать весь комментарий
16.11.2025 09:03 Ответить
 
 