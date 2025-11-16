Есть договоренность с Грецией относительно газа для Украины. Правительство покроет потребность в 2 млрд евро, - Зеленский

Украина подготовила соглашение с Грецией относительно газа для нашей страны.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Импорт газа

"Ни одного дня мы не теряем для нашего государства, уже на сегодня подготовили соглашение с Грецией относительно газа для Украины. Это будет еще одно направление поставок газа - чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и правительство покроет потребность почти в 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.

"Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, помогают наши европейские партнеры, европейские банки - под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами - полное финансирование будет. Делаем широкие возможности для поставок зимой", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее в Минэнерго сообщали, что механизм ограничения поставок газа уже отработан, население относится к последней очереди.

Также Зеленский отмечал, что Украине не хватает трети из $2 миллиардов на импорт газа.

