Є домовленість із Грецією щодо газу для України. Уряд закриє потребу у 2 млрд євро, - Зеленський

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо газу для нашої країни.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу - щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", - зазначив Зеленський.

За його словами, вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і уряд закриє потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

"Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки - під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами - повне фінансування буде. Робимо широкі можливості для постачання зимою", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Раніше в Міненерго повідомляли, що механізм обмеження постачання газу вже відпрацьовано, населення належить до останньої черги.

Також Зеленський зазначав, що Україні не вистачає третини з $2 мільярдів на імпорт газу.

