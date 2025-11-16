Новини
Є домовленість із Грецією щодо газу для України. Уряд закриє потребу у 2 млрд євро, - Зеленський

Газ для опалювального сезону

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо газу для нашої країни.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Імпорт газу

"Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу - щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", - зазначив Зеленський.

За його словами, вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і уряд закриє потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

"Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки - під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами - повне фінансування буде. Робимо широкі можливості для постачання зимою", - резюмує глава держави.

Що передувало?

  • Раніше в Міненерго повідомляли, що механізм обмеження постачання газу вже відпрацьовано, населення належить до останньої черги.
  • Також Зеленський зазначав, що Україні не вистачає третини з $2 мільярдів на імпорт газу.

І газом вава вже займається, потужно
16.11.2025 07:46 Відповісти
Так він свої відсотки закладе, й зробить нам газ та опалення вдвічі дорожчими..
16.11.2025 08:01 Відповісти
Ось тут, до речі, цікавий момент. Навіщо нам платити за той газ, якщо його Норвегія оплачує? Хіба що, максимум доставка.
16.11.2025 12:39 Відповісти
падло хрипате...
16.11.2025 08:00 Відповісти
Цікаво яка доля "міндіча" в цьому газі...
16.11.2025 08:00 Відповісти
Він, сц¥ко, бач, жодного дня не втрачає. Як же ж пригальмувати цього бідоносця, а краще - приспати.
16.11.2025 08:02 Відповісти
В Греції є все
16.11.2025 08:09 Відповісти
У Греції заборонили протестувати проти Зеленського.
16.11.2025 08:17 Відповісти
Продолжай докладівать все товарищу Путіну. Щоб у нього був час щось вигадати.
16.11.2025 08:54 Відповісти
Нам допомагає весь цивілізований світ у ці страшні часи ,
а зелена свора краде мілліардами - це як , нормально може
скаже нам Зе ?
Де сьогодні МінДіч ??
16.11.2025 09:03 Відповісти
Який стосунок президент Зєлєнскій має до діяльности уряду, у якому від нього лише два міністри, які можуть йому звітувати і за яких він відповіжає ха Конституцією? Коли Зєлєнскій займпться виконанням своїх безпосередніх обов'язаів, окреслениє тією ж Конституцією?
16.11.2025 09:17 Відповісти
А у Греции есть лишний свой газ или перегруз с теневых кацапских танкеров?
16.11.2025 11:55 Відповісти
 
 