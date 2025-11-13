"Нафтогаз" отримав грант на 127 мільйонів євро від ЄС та Норвегії на імпорт газу

Група "Нафтогаз" підписала грантову інвестиційну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на суму 127 мільйонів євро.

Кошти надані Європейським союзом за фінансової підтримки уряду Норвегії, їх спрямують на закупівлю імпортного газу для цього опалювального сезону, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Грант ЄС у розмірі 127 млн євро доповнить кредит від ЄІБ на 300 млн євро, який "Нафтогаз" отримав у жовтні.

Фінансування здійснюється через Європейську інвестиційну платформу для України (Ukraine Investment Framework, UIF) – механізм у межах програми Ukraine Facility, створений для мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію України після російської агресії.

У "Нафтогазі" зауважили, що Норвегія вперше спрямовує свою допомогу безпосередньо через цей механізм.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, спочатку "Нафтогаз" планував спрямувати $2,5 млрд цього року на закупівлю газу для стабільного проходження зими. Із них $1 млрд – власні кошти компанії, ще $1,5 млрд надано ЄБРР, урядом Норвегії та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Однак російські обстріли від початку жовтня вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими, повідомляло агентство Bloomberg.

За даними "Нафтогазу", для проходження опалювального сезону 2025/2026 років Україні потрібно додатково імпортувати більше 4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2 млрд.

На початку листопада президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні не вистачає $750 мільйонів на закупівлю додаткових обсягів газу на зиму із загальної суми, яка оцінюється у близько $2 млрд.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.