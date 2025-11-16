Зеленський прибув із візитом у Грецію. ФОТО

Сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Греції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у ранковому зверненні Зеленський анонсував європейське турне. Після сьогоднішнього візиту до Греції завтра він відправиться до Франції, а у вівторок - до Іспанії.

Очікується, що у Греції Зеленський укладе домовленість стосовно імпорту газу, у Франції - угоду, що посилить бойову авіацію, в Іспанії йтиметься про підтримку нашої держави у час війни.

