Зеленський про домовленості з Грецією: Постачання газу розпочнеться вже в січні. ВIДЕО
Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Грезії Кіріакосом Міцотакісом було підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну, що розпочнеться вже у січні 2026 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
Зеленський наголосив, що Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні, бере участь у спільній роботі з Європою, з іншими партнерами, щоб Україна досягля тих умов, коли мир стане можливим.
"І ми дійсно цінуємо вашу підтримку, небайдужість. Сьогодні в нас надзвичайно важлива домовленість щодо постачання газу в Україну – під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну на цей зимовий період", - розповів президент.
Він нагадав, що більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет і дронів.
"Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом. Постачання розпочнеться вже в січні", - сказав президент.
Зеленський зауважив, що крім домовленості про оперативне постачання, є й довгострокові домовленості.
"Дякую Прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу, команді, компаніям, усім, хто допомагає, щоб такі домовленості були і щоб ми їх могли реалізувати. Дякую, Греціє", - додав він.
Що передувало
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала домовленість із Грецією щодо газу для нашої країни.
- Сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Греції.
- Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу, що допоможе стабілізувати енергетичну мережу України.
я щось не чув про гарантовані об'єми поставок газу.
Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Грезії??????????
Джерело: https://censor.net/ua/v3585334
а коли з ісландії газ та нафта?
Дослівно: "У межах майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів через "Маршрут 1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України".
-Греция сильно зависит от импорта. Например, в первом квартале 2025 года часть газа Греция импортировала через трубопроводы из России.
Час настав змінити цей сморід на пристойний запах!
Тот газ, который Греция обещала Зеле - це росийский газ!
Который, как это ни смешно, находится под украинскими санкциями