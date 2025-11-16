Зеленський про домовленості з Грецією: Постачання газу розпочнеться вже в січні. ВIДЕО

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Грезії Кіріакосом Міцотакісом було підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну, що розпочнеться вже у січні 2026 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Зеленський наголосив, що Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні, бере участь у спільній роботі з Європою, з іншими партнерами, щоб Україна досягля тих умов, коли мир стане можливим.

"І ми дійсно цінуємо вашу підтримку, небайдужість. Сьогодні в нас надзвичайно важлива домовленість щодо постачання газу в Україну – під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну на цей зимовий період", - розповів президент.

Він нагадав, що більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет і дронів.

"Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом. Постачання розпочнеться вже в січні", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що крім домовленості про оперативне постачання, є й довгострокові домовленості.



"Дякую Прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу, команді, компаніям, усім, хто допомагає, щоб такі домовленості були і щоб ми їх могли реалізувати. Дякую, Греціє", - додав він.

