Зеленський про домовленості з Грецією: Постачання газу розпочнеться вже в січні. ВIДЕО

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Грезії Кіріакосом Міцотакісом було підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну, що розпочнеться вже у січні 2026 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Зеленський наголосив, що Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні, бере участь у спільній роботі з Європою, з іншими партнерами, щоб Україна досягля тих умов, коли мир стане можливим.

"І ми дійсно цінуємо вашу підтримку, небайдужість. Сьогодні в нас надзвичайно важлива домовленість щодо постачання газу в Україну – під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом підписано Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну на цей зимовий період", - розповів президент.

Він нагадав, що більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет і дронів.

"Наші домовленості з Грецією сьогодні – це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом. Постачання розпочнеться вже в січні", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що крім домовленості про оперативне постачання, є й довгострокові домовленості.

"Дякую Прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу, команді, компаніям, усім, хто допомагає, щоб такі домовленості були і щоб ми їх могли реалізувати. Дякую, Греціє", - додав він.

Топ коментарі
+11
Геть ішака-мародера! Це обкурене чмо - ватажок злочинного угрупування.
16.11.2025 16:59 Відповісти
+5
А фірмочки-прокладки для відкатів, уже ГОТОВІ у зелупнів, щоб мародерити на ціні газу з Українців??? Бо зеленський сам то, не знає і не відає, як гончарук-шмигаль-свириденко разом з РНБОУ та СБУ, а потім, весь у лайні перед Західними Партнерами, а потороч95 з відкатами, тікає під охороною «НЕВІДОМИХ структур» та деркача, аж за кордон України, до фірташа-шурми-шиферів???
16.11.2025 17:20 Відповісти
+5
А ще недавно кричали,що газу в сховищах вистачить на всю зиму.Що,знову набрехали.
16.11.2025 18:26 Відповісти
січень гарний вибір місяця .. щоьсь да трапиться.. Греція завезе пару балонів газу .. Zельона Побєда

я щось не чув про гарантовані об'єми поставок газу.
16.11.2025 17:02 Відповісти
Греция теперь якобы хаб для сжиженного штатовского.
16.11.2025 17:36 Відповісти
У груднi буде ще тепло щоб топити.
16.11.2025 17:06 Відповісти
Воно так по хазяйскі їзде , домовляється, прогнозує, наче він ще президент..
16.11.2025 17:09 Відповісти
взагалі не зрозумів!
а коли з ісландії газ та нафта?
16.11.2025 17:37 Відповісти
Отже до січня 2026 року опалення не буде...
16.11.2025 17:38 Відповісти
Грецький оператор DEPA повідомил, що підписали з українською компанією "Нафтогаз" декларацію про наміри щодо "постачання природного газу на ринок України в зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року".

Дослівно: "У межах майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів через "Маршрут 1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України".
16.11.2025 17:48 Відповісти
А нянею, признач незалежного фахівця з ізраїльським громадянством...
16.11.2025 17:52 Відповісти
спросил у GPT откуда у Греции газ.
-Греция сильно зависит от импорта. Например, в первом квартале 2025 года часть газа Греция импортировала через трубопроводы из России.
16.11.2025 17:56 Відповісти
Лист про наміри? Це що таке? Можуть продати/перепродати, але гроші вперед
16.11.2025 18:04 Відповісти
Лист про наміри-це просто папірець,нічого не вартий і ні до чого не забов'язує підписантів.
16.11.2025 20:06 Відповісти
Чи відчуємо запах домішки до грецького газу ще питання, а ось задушливий сморід лайна від зеленського відчуваємо сьомий рік!
Час настав змінити цей сморід на пристойний запах!
16.11.2025 18:19 Відповісти
Самое смешное, что в той Греции своего газа отродясь не було.
Тот газ, который Греция обещала Зеле - це росийский газ!
Который, как это ни смешно, находится под украинскими санкциями
16.11.2025 19:35 Відповісти
З відео , ЧМО воно і в Греції ЧМО .
16.11.2025 20:02 Відповісти
Підписали лист про наміри,а не угоду про постачання.Ще треба підписати саму угоду(якої ще нема в природі) знайти гроші і підключити ще 5 країн,через які цей газ буде поставлятися до нас.А знаючи таланти нашого Зе,мене"гложат смутные сомнения"по поводу підписання договору і транспортування газу.
16.11.2025 20:03 Відповісти
а наш газ, который закачивали летом по низким ценам где делся? дурнык прокладочно-подкладочный
16.11.2025 20:47 Відповісти
зеленський тоє ГАНДОН
16.11.2025 23:16 Відповісти
 
 