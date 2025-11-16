Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу, - прем’єр Міцотакіс
Сьогодні, 16 листопада, Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу, що допоможе стабілізувати енергетичну мережу України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси", - сказав Міцотакіс.
Він зауважив, що таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи.
За словами Міцотакіса, це має вирішальний внесок у енергетичну стабільність, стійкість та безпеку "не тільки нашого, але й вашого регіону".
"Завдяки декларації про наміри, такій угоді, яку ми щойно підписали щодо продажу природного газу, що свідчить про намір реалізувати проєкт, який стабілізує енергетичну мережу України. Це завдяки американському газу. Безсумнівно, все це є каталітичними подіями на шляху до незалежності від російського природного газу", - наголосив Міцотакіс.
Що передувало
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна підготувала домовленість із Грецією щодо газу для нашої країни.
- Сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Греції.
А ще в Греції кінчена засрашка не бомбить СПГ-термінали, порти загалом, насоси видобутку газу та газо-розподільчі пункти/станції.
по ринковій вартості, Олеже, все по ринковій вартості.
А взагалі, якщо хтось не знає, то вартість 1 м3 газу для побутових споживачів, в ЄС, вона дуже різна. Є місця, де ти заплатиш десь 0.09 євро за кубометр, а є місця, де і 1.8 євро за куб беруть. Причому це можуть бути місця прямо в одній і тій же країні.
Тож Україна, з своїм тарифом в 0.16 Євро за кубометр для побутових споживачів тотально скрізь на території країни - це "тиха заводь не дуже великої, але доволі ринкової ціни на газ". Ну, якби не вартість транспортування з США та вартість відновлення інфраструктури після кацапських навал.