Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу, - прем’єр Міцотакіс

Міцотакіс про продаж газу

Сьогодні, 16 листопада, Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу, що допоможе стабілізувати енергетичну мережу України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси", - сказав Міцотакіс.

Він зауважив, що таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи.

За словами Міцотакіса, це має вирішальний внесок у енергетичну стабільність, стійкість та безпеку "не тільки нашого, але й вашого регіону".

"Завдяки декларації про наміри, такій угоді, яку ми щойно підписали щодо продажу природного газу, що свідчить про намір реалізувати проєкт, який стабілізує енергетичну мережу України. Це завдяки американському газу. Безсумнівно, все це є каталітичними подіями на шляху до незалежності від російського природного газу", - наголосив Міцотакіс.

Колись, економічні угоди підписував прем'єр
16.11.2025 15:24 Відповісти
Доречі. Зі сторони Греції, це він і був.
16.11.2025 15:25 Відповісти
Геніаьно, російський газ куплений через 3 прокладки
16.11.2025 15:32 Відповісти
Щорічний витвір природного газу, м3

31https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна19,300,000,000 (2013)

90https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція6,000,000 (2011)
16.11.2025 15:27 Відповісти
Саме так. Все ви правильно кажете.

А ще в Греції кінчена засрашка не бомбить СПГ-термінали, порти загалом, насоси видобутку газу та газо-розподільчі пункти/станції.
16.11.2025 20:45 Відповісти
купив собі пилку щоб взимку дуба не врізати і дров нарізати
16.11.2025 15:29 Відповісти
Геніаьно, російський газ куплений через 3 прокладки
16.11.2025 15:32 Відповісти
скоріше Ізраїльський
16.11.2025 15:34 Відповісти
В нынешней Европе развелось столько дерьма
А дерьмо к дерьму всегда тянется
По визитам Зеленского после Миндичгейта легче понять
Где этого дерьма больше
Про Грецию и так все было ясно
А вот куда наш просроченный чкурнет дальше?
Ну очень интересно......
16.11.2025 15:41 Відповісти
Оце перемога, Греція дає нам газ.З таким президентом скоро і воду будемо купувати.
16.11.2025 17:50 Відповісти
Греція нам газ безоплатно передає?
16.11.2025 20:28 Відповісти

по ринковій вартості, Олеже, все по ринковій вартості.

А взагалі, якщо хтось не знає, то вартість 1 м3 газу для побутових споживачів, в ЄС, вона дуже різна. Є місця, де ти заплатиш десь 0.09 євро за кубометр, а є місця, де і 1.8 євро за куб беруть. Причому це можуть бути місця прямо в одній і тій же країні.

Тож Україна, з своїм тарифом в 0.16 Євро за кубометр для побутових споживачів тотально скрізь на території країни - це "тиха заводь не дуже великої, але доволі ринкової ціни на газ". Ну, якби не вартість транспортування з США та вартість відновлення інфраструктури після кацапських навал.
16.11.2025 21:38 Відповісти
 
 