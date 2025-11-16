РУС
Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа, - премьер Мицотакис

Мицотакис о продаже газа

Сегодня, 16 ноября, Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа, что поможет стабилизировать энергетическую сеть Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Отношения между нашими странами приобретают сейчас также важный аспект. Это новая безопасная энергетическая артерия, которая пролегает с юга на север от Греции до Украины. И это благодаря построению вертикального энергетического коридора и соединительной визии города Александрополис до Одессы", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что таким образом Украина получает доступ к надежным источникам энергии, а Греция становится узлом поставки американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу.

По словам Мицотакиса, это имеет решающий вклад в энергетическую стабильность, устойчивость и безопасность "не только нашего, но и вашего региона".

"Благодаря декларации о намерениях, такому соглашению, которое мы только что подписали о продаже природного газа, что свидетельствует о намерении реализовать проект, который стабилизирует энергетическую сеть Украины. Это благодаря американскому газу. Несомненно, все это является каталитическими событиями на пути к независимости от российского природного газа", - подчеркнул Мицотакис.

Что предшествовало

