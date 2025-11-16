Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа, - премьер Мицотакис
Сегодня, 16 ноября, Украина и Греция подписали соглашение о продаже природного газа, что поможет стабилизировать энергетическую сеть Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Отношения между нашими странами приобретают сейчас также важный аспект. Это новая безопасная энергетическая артерия, которая пролегает с юга на север от Греции до Украины. И это благодаря построению вертикального энергетического коридора и соединительной визии города Александрополис до Одессы", - сказал Мицотакис.
Он отметил, что таким образом Украина получает доступ к надежным источникам энергии, а Греция становится узлом поставки американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу.
По словам Мицотакиса, это имеет решающий вклад в энергетическую стабильность, устойчивость и безопасность "не только нашего, но и вашего региона".
"Благодаря декларации о намерениях, такому соглашению, которое мы только что подписали о продаже природного газа, что свидетельствует о намерении реализовать проект, который стабилизирует энергетическую сеть Украины. Это благодаря американскому газу. Несомненно, все это является каталитическими событиями на пути к независимости от российского природного газа", - подчеркнул Мицотакис.
Что предшествовало
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовила договоренность с Грецией относительно газа для нашей страны.
- Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Грецию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
31https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна19,300,000,000 (2013)
90https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція6,000,000 (2011)
А дерьмо к дерьму всегда тянется
По визитам Зеленского после Миндичгейта легче понять
Где этого дерьма больше
Про Грецию и так все было ясно
А вот куда наш просроченный чкурнет дальше?
Ну очень интересно......