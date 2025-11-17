Україна має провести глибокі реформи на шляху до ЄС, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що процес вступу України до Європейського союзу буде складним і вимагатиме проведення серйозних реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
"Я хотів би ще раз підкреслити, що Україна належить до європейської сім'ї не тільки завдяки своєму географічному положенню, але й завдяки своїм цінностям, історії та мужності. Шлях до Європейського Союзу буде складним. Він вимагатиме зусиль і глибоких реформ, зокрема в галузі верховенства права, прозорості, врядування та боротьби з корупцією", - сказав Макрон.
Він також заявив, що вірить "в рішучість українського народу здійснити ці реформи" та "в президента Зеленського, який їх проведе".
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський у понеділок вранці прибув до Парижа. В аеропорту Вілакубле для українського лідера провели офіційну церемонію зустрічі.
- Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
- Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.
Є такий вислів, що кожен народ має ту владу яку заслуговує, значить якщо влада- корупціонери, то і народ НЕ заслуговує на повагу і допомогу Але до нашого народу це не відноситься. Чому не відноситься - поясню.
Все що в нас впливове - є наслідком імперії СССР.
Комуняцька номенклатура СССР (гниди московських вошей), яка не є похідною від українського народу, ще з 1991 року стали номенклатурою в Україні. Вони впродовж десятиліть створювались для нас москвою із негідників і зрадників.
Вони захопили українську політику, бізнес, телеканали і все тримають до сих пір. Прийшовши із ссср зі своїми суддями, прокурорами і т.п. Створили олігархат.
Створили для себе "інститути соціології" для малювання як би результатів опитувань для маніпулювання суспільною свідомістю по спецтехнологіям. Розділились на групи, які конкурують між собою на виборах.
Через телеканали вдовблюють народу хто хороший, а хто поганий і за кого голосувати.
І чіпко тримають все ще з 1991 року і не відпускають. А виборці вимушені обирати тільки із них, бо в бюлетенях тільки вони. Це демократія?