Україна має провести глибокі реформи на шляху до ЄС, - Макрон

Європа має відкинути залежність від США, заявив Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що процес вступу України до Європейського союзу буде складним і вимагатиме проведення серйозних реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Я хотів би ще раз підкреслити, що Україна належить до європейської сім'ї не тільки завдяки своєму географічному положенню, але й завдяки своїм цінностям, історії та мужності. Шлях до Європейського Союзу буде складним. Він вимагатиме зусиль і глибоких реформ, зокрема в галузі верховенства права, прозорості, врядування та боротьби з корупцією", - сказав Макрон.

Він також заявив, що вірить "в рішучість українського народу здійснити ці реформи" та "в президента Зеленського, який їх проведе".

Що передувало?

  • Президент України Володимир Зеленський у понеділок вранці прибув до Парижа. В аеропорту Вілакубле для українського лідера провели офіційну церемонію зустрічі.

  • Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
  • Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.

Топ коментарі
+2
Міндіч вже провів реформу. Яких вам ще реформ не вистачає?
17.11.2025 16:03 Відповісти
+2
Макрону потрібно послухати серійні гундосики, та Єдыний. У нас все в мармеляді. Зеленскій очолив, і розпочав масштабну боротьбу з корупцією. І це паралельно з потужними реформами, які якраз це і дозволили.
17.11.2025 16:04 Відповісти
+2
кремировать мародеров?
17.11.2025 16:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Макрон щось знає - але дипломатично натякає....
Жаль, що "Портрет" не знає французської мови....
17.11.2025 16:01 Відповісти
Макрон все!!! щнає!
17.11.2025 16:08 Відповісти
Україна має провести реформи? З півтораметровим блазнем і його ЗЕбанутою коМАНДОЮ? Ну які реформи, коли вся ця ЗЕбанута наволоч краде наче в останній день.
17.11.2025 16:02 Відповісти
Поїхав до друга поплакатись, а друг - пятачком та у зелені екскременти. 🤢
17.11.2025 16:05 Відповісти
наче макарон не з кварталу95. хоча....
17.11.2025 16:07 Відповісти
А Ви на кишені зверніть увагу - там в одній з них - велика дуля! Настільки велика, що навіть кишеня не ховає! 😁
17.11.2025 16:13 Відповісти
...має .безперечно має...мабуть у тисячний раз має провести реформи...і кожен раз проводе і проводе..тільк відкати та хабарі зростають..а так -да проводе...
17.11.2025 16:11 Відповісти
І хто ж їх проведе - єрмак з зеленським? Руки цим корупціонерам тиснув?
17.11.2025 16:14 Відповісти
А не могли бы вы ,мсье ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ
Начать с себя?
Не радоваться так сильно при встрече с коррупционером Зеленским
Не обнимать так нежно коррупционера Зеленского
Не целовать так нежно коррупционера Зеленского
Не гладить его нежно по спинке
Когда вы,мсье президент Франции ,делаете подобное под камеры
Вы тем самым ОБЕЛЯЕТЕ эту тварь
Ведь приличный,порядочный человек не может
Делать подобное с тем, кто МАРОДЕРИТ у своего народа
Во время самой страшной войны столетия
Начните реформы с себя ,мсье ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ
Будь ласка!!!!!
17.11.2025 16:18 Відповісти
Макрон!
Не пали контору мля!
Ти і Зеленський підписали історичну угоду між Францією та Україною і все.
Про необхідність проведення серйозних реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією для вступу в ЄС кріпакам знати не обов'язково!!!
Реформи - "Не на часі!".
На цьому швидкий піар не отримаєш.
Француз.
Що з нього візьмеш...
17.11.2025 16:21 Відповісти
рехворми на павзі
17.11.2025 16:45 Відповісти
Вся Європа і весь світ мають знати таке.

Є такий вислів, що кожен народ має ту владу яку заслуговує, значить якщо влада- корупціонери, то і народ НЕ заслуговує на повагу і допомогу Але до нашого народу це не відноситься. Чому не відноситься - поясню.

Все що в нас впливове - є наслідком імперії СССР.

Комуняцька номенклатура СССР (гниди московських вошей), яка не є похідною від українського народу, ще з 1991 року стали номенклатурою в Україні. Вони впродовж десятиліть створювались для нас москвою із негідників і зрадників.

Вони захопили українську політику, бізнес, телеканали і все тримають до сих пір. Прийшовши із ссср зі своїми суддями, прокурорами і т.п. Створили олігархат.
Створили для себе "інститути соціології" для малювання як би результатів опитувань для маніпулювання суспільною свідомістю по спецтехнологіям. Розділились на групи, які конкурують між собою на виборах.
Через телеканали вдовблюють народу хто хороший, а хто поганий і за кого голосувати.
І чіпко тримають все ще з 1991 року і не відпускають. А виборці вимушені обирати тільки із них, бо в бюлетенях тільки вони. Це демократія?
17.11.2025 17:33 Відповісти
Але не всі вони однаково погані. Є більше зло, а є менше. Напевно є такі з них, які бачать до чого може привести ця система, і здатні трансформуватись. Але не з зелених.
17.11.2025 17:34 Відповісти
для проведення реформ треба щоб Макрон передав гільйотину з запасів музею .
17.11.2025 18:45 Відповісти
Коліївщина --- навчання і набір нових депутатів і менеджерів -- шлях до реформ
17.11.2025 23:13 Відповісти
 
 