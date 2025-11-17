Україна має провести глибокі реформи на шляху до ЄС, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що процес вступу України до Європейського союзу буде складним і вимагатиме проведення серйозних реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я хотів би ще раз підкреслити, що Україна належить до європейської сім'ї не тільки завдяки своєму географічному положенню, але й завдяки своїм цінностям, історії та мужності. Шлях до Європейського Союзу буде складним. Він вимагатиме зусиль і глибоких реформ, зокрема в галузі верховенства права, прозорості, врядування та боротьби з корупцією", - сказав Макрон.

Він також заявив, що вірить "в рішучість українського народу здійснити ці реформи" та "в президента Зеленського, який їх проведе".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Франції 8 пускових систем протиповітряної оборони SAMP-T, - Зеленський

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський у понеділок вранці прибув до Парижа. В аеропорту Вілакубле для українського лідера провели офіційну церемонію зустрічі.

Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.

Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна першою отримає покращене покоління системи ППО SAMP/T, - Макрон