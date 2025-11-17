Україна отримає від Франції 8 пускових систем протиповітряної оборони SAMP-T, - Зеленський

Нова угода з Францією передбачає істотне зміцнення оборонних можливостей України, зокрема в сфері ППО та авіації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що Франція надасть Україні?

За його словами, Україна зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 100 бойових літаків Rafale F-4, а також низку іншого високотехнологічного обладнання.

Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 6 пускових. Це для когось технічні деталі, але для нас це важливо", - сказав Зеленський.

Непублічні нюанси

Президент також повідомив, що Франція передасть Україні 55 електровозів, що стане додатковою допомогою для української інфраструктури.

Водночас Зеленський відмовився розкривати повний перелік та характеристики наданого озброєння. За його словами, публічність деяких деталей може створити ризики як для України, так і для партнерів.

"Про окремі види озброєння можна говорити лише тоді, коли вони вже виконують свої завдання", - наголосив глава держави.

