УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9314 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Франції
3 291 33

Україна отримає від Франції 8 пускових систем протиповітряної оборони SAMP-T, - Зеленський

samp

Нова угода з Францією передбачає істотне зміцнення оборонних можливостей України, зокрема в сфері ППО та авіації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що Франція надасть Україні?

За його словами, Україна зможе отримати 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 100 бойових літаків Rafale F-4, а також низку іншого високотехнологічного обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale, - Зеленський (оновлено)

Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 6 пускових. Це для когось технічні деталі, але для нас це важливо", - сказав Зеленський.

Непублічні нюанси

Президент також повідомив, що Франція передасть Україні 55 електровозів, що стане додатковою допомогою для української інфраструктури.

Водночас Зеленський відмовився розкривати повний перелік та характеристики наданого озброєння. За його словами, публічність деяких деталей може створити ризики як для України, так і для партнерів.

"Про окремі види озброєння можна говорити лише тоді, коли вони вже виконують свої завдання", - наголосив глава держави.

Також читайте: Україна першою отримає покращене покоління системи ППО SAMP/T, - Макрон

Що передувало?

  • Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
  • Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.

Автор: 

Зеленський Володимир (27883) ППО (4150) Франція (3335) Макрон Емманюель (1763)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Де там А.Б. (Алібаба)?
Залишається для організації підпису контрактів чи повенртається - питання до нього є "на плівках Міндіча"!!!
показати весь коментар
17.11.2025 15:47 Відповісти
+6
Одна ракета для SAMP-T коштує приблизно 2 млн доллярів.
Пропоную заряджати в пускові квартири мами міндича...
показати весь коментар
17.11.2025 15:48 Відповісти
+2
Уже было, проходили - 25 Патриотов. Повторяется.
показати весь коментар
17.11.2025 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де там А.Б. (Алібаба)?
Залишається для організації підпису контрактів чи повенртається - питання до нього є "на плівках Міндіча"!!!
показати весь коментар
17.11.2025 15:47 Відповісти
Я бы готов был бы даже скинуться если бы он тоже втик.
показати весь коментар
17.11.2025 15:55 Відповісти
у нього 3000 км безоплатно і зимова підтримка "1000 грн"- навіщо "скидуватися" ?
показати весь коментар
17.11.2025 15:58 Відповісти
Краще, щоб єрмак з зеленським скинулись з Ейфелевої вежі!
показати весь коментар
17.11.2025 16:23 Відповісти
Так він у парі з зеленським аліБаба, аліНєт?
показати весь коментар
17.11.2025 16:21 Відповісти
Одна ракета для SAMP-T коштує приблизно 2 млн доллярів.
Пропоную заряджати в пускові квартири мами міндича...
показати весь коментар
17.11.2025 15:48 Відповісти
И после этого вы хотите Владимира Александровича с Банковой в шею вытолкать, неблагодарные!?😕
показати весь коментар
17.11.2025 15:49 Відповісти
"зе 3,14здун " собі 3,14здить і не задумується,що самі найбільш "йо..нуті у 2019році квартальним мішком із "зеленим брехливим лайном" , по порожніх "маківочка" вже більше не вірять його ні одному слову....
показати весь коментар
17.11.2025 15:51 Відповісти
❗️Україна отримає 8 систем ППО SAMP/T - це загалом 48 пускових установок. Це історична угода, - Зеленський
показати весь коментар
17.11.2025 15:52 Відповісти
найновіша модифікація
показати весь коментар
17.11.2025 15:53 Відповісти
Уже было, проходили - 25 Патриотов. Повторяется.
показати весь коментар
17.11.2025 15:53 Відповісти
Макарон не обдурить , він не трамп
показати весь коментар
17.11.2025 15:54 Відповісти
Их нужно еще произвести и оплатить. Когда-нибудь может и получим. Как и 150 шведских Grippen, как и 100 французских бортов. Когда найдем деньги.
показати весь коментар
17.11.2025 15:57 Відповісти
Франція передасть Україні новий оборонний пакет до кінця 2025 року, - Зеленський

Джерело: https://censor.net/ua/n3585488
показати весь коментар
17.11.2025 15:58 Відповісти
Как и приснопамятные 3000 ракет? Ага, все 100 самолетов до конца года и получим.
показати весь коментар
17.11.2025 16:01 Відповісти
Макрон не піаніст
показати весь коментар
17.11.2025 16:03 Відповісти
Вы бы прочитали что там написано в этой самой декларации. И что точно было сказано. Между "сможет получить" и "получит", как говорят в Одессе - две большие разницы.
показати весь коментар
17.11.2025 16:06 Відповісти
Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
показати весь коментар
17.11.2025 16:11 Відповісти
Підписали наміри про угоду,а не саму угоду.
показати весь коментар
17.11.2025 18:25 Відповісти
А же понимаю, что, кроме заглавия, остальное ниже по тексту вам прочитать не дано. Так и быть, помогу обездоленному

"... Сторони https://www.youtube.com/watch?v=k22mahXeR20 підписали декларацію про наміри між президентом України та Франції щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Франція та Україна укладуть угоду щодо ракет, систем ППО та літаків. Джерело: https://censor.net/ua/v3585417
показати весь коментар
17.11.2025 21:17 Відповісти
пуйло хлебальник відкрив
показати весь коментар
17.11.2025 15:55 Відповісти
Не надо нам втирать, что сможет когда-то или никогда не сможет, или сможет но непонятно когда получить Украина, Нам надо знать что мы получили вчера и в крайнем случае, случае что получим сегодня а сказки нам не нужны, сказками не повоюешь..
показати весь коментар
17.11.2025 16:02 Відповісти
Потрібно срочно затерти великими перемогами корупційні скандали.Нарід повинен бачити Зе тільки на білому коні з шашкою наголо.
показати весь коментар
17.11.2025 18:31 Відповісти
тут ес для себе не може зробити в потрібних кількостях а тут оп і нові самп-т та 100500 рафалів на які вже черга до 2032,не говорячи про те звітки будуть грощі (звістно що не від евроклір)

. короче зустрілися два балаболи
показати весь коментар
17.11.2025 16:10 Відповісти
Міражі сказав дасть і дав , Макрон слово держить
показати весь коментар
17.11.2025 16:13 Відповісти
макрон то пбол всієї европи. тут варіант був краще ніж списати, бо строки експлуатації вийшли.
показати весь коментар
17.11.2025 16:16 Відповісти
Аж 5 старих літаків.А озброєння до них ще потрібно докупити.Где деньги,Зин?
показати весь коментар
17.11.2025 18:27 Відповісти
Історичний ідіот укладає лише історичні угоди, які можливо помітити з далекого майбутнього!
показати весь коментар
17.11.2025 16:26 Відповісти
Це коли язик переганяє думку Ну на--ра говорити коли щось буде Да і взагалі пора перестати базікати про такі речі---рашка повинна відчути на полі бою,що в нас є.А наші ідіоти навперейми все ДОПОВІДАЮТЬ фсб
показати весь коментар
17.11.2025 17:13 Відповісти
Не отримала, в отримає. Чергові обіцянки великого брехуна.
показати весь коментар
17.11.2025 20:02 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/60211 Борислав Береза:
Це феєрично. Володимир Зеленський , як найпотужніший та найнезламніший президент, вирішив довести, що можна в одну і ту саму воду увійти двічі та що він вважає українців лохами, яким можна впарити двічі одне й те саме.
Пам'ятаєте так звані безпекові угоди, які пачками підписував Зеленський і які повинні були переконати українців, що це і є безпекові гарантії? Тоді їх підписали з Люксембургом, Албанією та Ірландією. З часом усі зрозуміли, що це туфта і вони ні про що, тому що згідно з ними в усіх країн, що підписали угоди, немає жодних зобов'язань перед Україною.
Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії, коментуючи безпекову угоду з Україною, тоді пояснив, що вона «не матиме обов'язкової юридичної сили». «Наша угода - як і ті, що уклали Франція, Німеччина та Велика Британія, - не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливає жодних зобов'язань з міжнародного права чи фінансових зобов'язань. У ній немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки». За його словами, ця двостороння угода не потребуватиме процедури парламентської ратифікації, а значить несе виключно політичну підтримку.
Тепер Зеленський намагається впарити цей кейс, але в новій упаковці. Він підписує зі всіма угоди про постачання літаків. Те, що ці угоди декларативні, його не дуже хвилює. Головне - хоч якось переключити увагу суспільства з Міндіча. Інформаційний простір наповнюють повідомленнями, що Зеленський сьогодні укладе з Макроном угоду про постачання літаків та систем ППО. У пакет можуть увійти 10-річна авіаційна угода щодо винищувачів Rafale та додаткові системи ППО типу SAMP/T. Овації, барабанний дріб, сльози розчулення в натовпу. Прихильники Зеленського, які вже відверто засумували після Міндічгейту, нарешті можуть тішитися цією новиною. Бо рівень критичного мислення в них десь біля плінтуса. А про 3000 ракет до кінця 2025 року та про 28 безпекових угод вони вже забули.
Нагадаю, що нещодавно Зеленський підписав зі Швецією угоду про наміри України купити до 150 винищувачів Gripen. Про це заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон. На заміну обіцяних Зеленським 3000 ракет прийшли 100-150 літаків зі Швеції. Орієнтовна вартість одного літака становить трохи більше 228,12 млн доларів у повному укомплектуванні. Тож 150 літаків - це трохи більше 34 млрд доларів. А де брати гроші? Хоча такі дрібниці шоумена не хвилюють. А що було до того в обіцянках та заявах нашого шоумена? 25 Patriot, закупівля у США зброї на 500 млрд, 3000 ракет до кінця 2025 року. І «Томагавки» не від США. Лохи вірили і вірять. Про те, де брати гроші, коли це може бути вироблено та про інші питання вони не думають. Це для прихильників Зе складно.
А Володимир Зеленський демонструє, що хоче будь-яким способом переключити увагу з Міндіча на що завгодно. Тому чекаємо нових обіцянок, заяв про початок експедиції на Марс і чергову обіцянку про блекаут у Москві. Почекайте, а це він уже обіцяв? То де той блекаут? Схоже, там, де 3000 ракет, травневі шашлики та все інше. Наш обіцюн незмінний.
показати весь коментар
17.11.2025 23:39 Відповісти
 
 