Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale, - Зеленський (оновлено)

Україна замовить у Франції 100 французьких винищувачів Rafale.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Своєю чергою, Le Figaro, коментуючи зміст підписаної Зеленським та Макроном угоди, зазначає, що це "декларація про наміри" щодо майбутньої закупівлі приблизно ста французьких винищувачів Rafale виробництва Dassault Aviation. Це надасть Україні перший доступ до систем протиповітряної оборони наступного покоління.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

"Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії", - цитує Зеленського Укрінформ.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.

Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.