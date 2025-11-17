Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale, - Зеленський (оновлено)
Україна замовить у Франції 100 французьких винищувачів Rafale.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Своєю чергою, Le Figaro, коментуючи зміст підписаної Зеленським та Макроном угоди, зазначає, що це "декларація про наміри" щодо майбутньої закупівлі приблизно ста французьких винищувачів Rafale виробництва Dassault Aviation. Це надасть Україні перший доступ до систем протиповітряної оборони наступного покоління.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
"Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії", - цитує Зеленського Укрінформ.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.
Поки вони надійдуть в Україну при такому припізденті та його міндичів з дєрмаками, то й суверенної України не стане.
Зверніть увагу - Україна не замовила французькі літаки - Україна ще тільки планує можливо колись при сприятливих обставинах напевно замовити ці літаки.
Це не зовсім так. Наприклад, AIM-120, AIM-132 (вона ж ASRAAM), Storm Shadow, різні версії GBU-Рафаль тягає та запускає.
А от щодо іншого, що французи можуть сьогодні їм щось дозволяти робити, а завтра-ні, так це стосується практично кожного літака, виробленого не нами. F-16 дали, так вони тільки у режимі ППО працюють. По кацапії-забороняють.
Кого на#бати хочеш, шмаркля?
- А українського?
- А навіщо?
Вы хотите поддерживать украинского виробника за европейские деньги? За репарационые деньги невыигранной войны? Уважаемый Маркиз, давайте по другому. Нацбанк выпускает облигации на 20 лет. 30 процентов от зарплаты мы получаем этими облигациями. На эти деньги строим новый завод (х.р его знает чем там "Антонов" занимается). Побеждаем кацапов. Через 20 лет нам погашаются эти займы.
Вы согласны?
Згодний на все, аби оце -- "Побеждаем кацапов" -- стало реальністю.
Та хіба зазначені літаки допоможуть Україні в цьому?
---
Якщо це дісно декларація про наміри, то цим папірцем можна підтертися.
А ще в мене питання, а як же 100+ "Гріпенів" які Зєля начебто замовляв в Швеції?
Где деньги Зин ???