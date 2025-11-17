Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale, - Зеленський (оновлено)

Україна замовить у Франції 100 французьких винищувачів Rafale.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Своєю чергою,  Le Figaro, коментуючи зміст підписаної Зеленським та Макроном угоди, зазначає, що це "декларація про наміри" щодо майбутньої закупівлі приблизно ста французьких винищувачів Rafale виробництва Dassault Aviation. Це надасть Україні перший доступ до систем протиповітряної оборони наступного покоління.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Також читайте: Зеленський та Макрон обговорили постачання додаткових літаків Mirage і посилення санкцій проти РФ

Оновлена інформація

"Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії", - цитує Зеленського Укрінформ.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.

Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.

Топ коментарі
це "декларація про наміри" та очередне окозамилювання від зеленого крадія....
17.11.2025 12:42 Відповісти
Значить будуть красти.
17.11.2025 12:42 Відповісти
Піар для Зеленського - як клоуна - найголовніше.
Зверніть увагу - Україна не замовила французькі літаки - Україна ще тільки планує можливо колись при сприятливих обставинах напевно замовити ці літаки.
17.11.2025 12:46 Відповісти
А потом на "строительстве" завода для "производства" "Gripen"
17.11.2025 13:05 Відповісти
Франция ВСЕГДА в области продажи вооружений толерировала коррупцию, не буду тратить Ваше время рассказами про продажи людоедам и фундаменталистам, есдинственное что точно нужно знать, ядерную программу для Ирака создавали Французы.
17.11.2025 13:09 Відповісти
благо Еврейцы их отработали на 10/10
17.11.2025 13:10 Відповісти
Потужно
17.11.2025 12:43 Відповісти
А пілоти на ті літаки у нас взагалі є?
17.11.2025 12:43 Відповісти
Кошовий і пікалов.💪
17.11.2025 12:47 Відповісти
Можливо й Юзік погодиться на внтажному варіанті літака боронити Україну.
17.11.2025 12:49 Відповісти
Він замість каба піде
17.11.2025 12:52 Відповісти
Багаторазового.
17.11.2025 12:54 Відповісти
Їх випустили по прогамі 18-22!
17.11.2025 12:53 Відповісти
Й за згодою Алібаби та Алладіна.
17.11.2025 12:56 Відповісти

Поки вони надійдуть в Україну при такому припізденті та його міндичів з дєрмаками, то й суверенної України не стане.
17.11.2025 12:44 Відповісти
"Когда-нибудь ..." ©
17.11.2025 12:46 Відповісти
Сподіваймося що їх і не замовлять-"Рафаль" це найгірший вибір який може зробити Україна,оскільки,жодні системи озброєння,***********,двигуни,електроніка й інші запчастини виробництва США,Європи чи будь кого окрім французьких не сумісні з цими літаками! Повна залежність від настроїв у Парижі а настрої й політична ситуація там завжди були нестабільні!
17.11.2025 12:53 Відповісти
"жодні системи озброєння,***********,двигуни,електроніка й інші запчастини виробництва США,Європи чи будь кого окрім французьких не сумісні з цими літаками"
Це не зовсім так. Наприклад, AIM-120, AIM-132 (вона ж ASRAAM), Storm Shadow, різні версії GBU-Рафаль тягає та запускає.
А от щодо іншого, що французи можуть сьогодні їм щось дозволяти робити, а завтра-ні, так це стосується практично кожного літака, виробленого не нами. F-16 дали, так вони тільки у режимі ППО працюють. По кацапії-забороняють.
17.11.2025 14:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9 AIM-9, https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-120 AIM-120, https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-132 AIM-132 https://ru.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow Storm Shadow - все сумісне з цими літаками
17.11.2025 17:54 Відповісти
в якому році буде перша партія літаків?
17.11.2025 12:49 Відповісти
Какая партія? (фото обдолбаного негритьонка)
17.11.2025 12:57 Відповісти
В 2075
17.11.2025 13:09 Відповісти
У Франції в самої лише 100 Рафалів, та черга на побудову 280+. Зараз будують 3 на місяць, збираються прискоритись до 5 на місяць. Ну, математику всі вчили...
17.11.2025 12:50 Відповісти
Куда ж мы это все ставить будем? Рафали вперемежку с Гриппенами. А ф-16 придется кому то продать, каким нибудь бомжам типа Польши или Румынии. А на самом деле - вопрос только в сроках. Если речь не идет о полугоде - то можно считать что это вообще никак не повлияет на ход войны. Потому что современные самолеты наверное это самое главное что нам нужно сейчас и что конечно глобально ситуацию не перевернет, но может очень многое изменить. Если с лбс убрать фактор КАБов то держать оборону станет легче просто в разы. Если с артиллерией можно бороться, плюс у кацапов есть проблемы и со снарядами, и с орудиями, и с их применением. Если от дрона можно спрятаться, можно его сбить, можно подавить его РЭБом, можно просто закопаться поглубже в землю - то с КАБами в таких количествах мы сделать ничего не можем. И если не отогнать авиацию орков на 100+ км от линии фронта - ситуация не решится. Да, есть КАБы которые летят и дальше - но это уже не тот дешман в виде обычной ФАБ с примотанной проволокой крыльями. Там бомбу нужно делать с нуля, с собственным корпусом, продуманной аэродинамикой, более дорогими системами навигации. Их просто невозможно делать сотни штук в день. Короче Рафаль в 2028 году это "рафаль Шреддингера"
17.11.2025 12:51 Відповісти
Ішаченко справно продукує імітацію бурхливої діяльності. 28 " бєзпєкових угод", " плани перемоги"., " 100 Гріппенів,", " 100 Рафалей", " є бабусі", " 100 аеропортів... Це все у " Королях і капусті" описано. Але на " пересічних" діє..
17.11.2025 12:52 Відповісти
Так, це все плани на неосяжне майбутнє, без конкретних строків
17.11.2025 12:52 Відповісти
Встигнуть до того, як нас всіх повбивають?
17.11.2025 12:53 Відповісти
А скільки міндічів замовляєш особисто ти, неголений крадій життів солдат та грошей?
17.11.2025 12:53 Відповісти
Про сроки изготовления уже писали. Ну и цена в 225 млн. евро за единицу(по контракту 2024 года с Сербией).
17.11.2025 12:54 Відповісти
Декларація про наміри)))
Кого на#бати хочеш, шмаркля?
17.11.2025 12:54 Відповісти
Українців! Кого ж іще?
17.11.2025 13:05 Відповісти
Ну може ще хтось не знає чим "декларація про наміри" відрізняється від "договору" і його забанили на гуглі, яндексі, чатіжпт і взагалі всюди...
17.11.2025 16:23 Відповісти
Чергова обіцянка Зе тим, хто ще йому вірить. Дуже потужна обіцянка, а на виході може бути нуль. А цей нуль перекриє нова потужна обіцянка.
17.11.2025 12:59 Відповісти
День бабака
17.11.2025 12:59 Відповісти
До 2080го року
17.11.2025 13:01 Відповісти
Вова бенкет замовляє. Розраховуватись будуть наступники. Якщо буде кому.
17.11.2025 13:01 Відповісти
Президент Зеленський - вирок Україні!
17.11.2025 13:02 Відповісти
- Підтримаємо ж французького/шведського/американського... виробника!
- А українського?
- А навіщо?
17.11.2025 13:03 Відповісти
Не, ну вы наглец.
Вы хотите поддерживать украинского виробника за европейские деньги? За репарационые деньги невыигранной войны? Уважаемый Маркиз, давайте по другому. Нацбанк выпускает облигации на 20 лет. 30 процентов от зарплаты мы получаем этими облигациями. На эти деньги строим новый завод (х.р его знает чем там "Антонов" занимается). Побеждаем кацапов. Через 20 лет нам погашаются эти займы.
Вы согласны?
17.11.2025 16:38 Відповісти
Так.
Згодний на все, аби оце -- "Побеждаем кацапов" -- стало реальністю.
17.11.2025 17:38 Відповісти
Абсолютно ясно, що можна заявити хоч сто, хоч п'ятсот - до реальності це не має жодного стосунку.
17.11.2025 13:03 Відповісти
Це має відношення тільки до далекого майбутнього.
17.11.2025 13:06 Відповісти
Це додаток до минулорічного плану перемоги. Прошу панів, а в нас є кошти хоча б на 1?
17.11.2025 13:06 Відповісти
У Міндіча позичать.
17.11.2025 13:49 Відповісти
На 100 штук спишуть кошти,скільки отримаємо?
17.11.2025 13:06 Відповісти
А що з шведськими літаками? Вже проїхали? Якась маячня... 100-150 літаків від Швеції, 100 - від Франції - де тут реальність та здоровий глузд? Ми що колекцію будемо збирати? Або, мабуть, нова програма - "Є 100500 літаків".
17.11.2025 13:07 Відповісти
150 Гріпенів, 100 Рафаелів... Не бути в Україні свого авіабудування! Великий стратег Зеленський так вирішив.
17.11.2025 13:08 Відповісти
Ви не про те шо треба переживаєте. Зараз Україні треба вижити. Про авіабудування будете переживати коли існуванню країни нічого не загрожуватиме.
17.11.2025 13:58 Відповісти
100%!!!
Та хіба зазначені літаки допоможуть Україні в цьому?
17.11.2025 14:11 Відповісти
А хіба 250 новітніх літаків не допоможуть? Допоможуть ще й як. Є лише одна проблемка - не буде ніяких 250 літаків в найближчому майбутньому. Це все - зелене гімно від найбільшого європейського постачальника гімна.
17.11.2025 16:21 Відповісти
Саме так! Ці літаки -- на післяПеремоги.
17.11.2025 17:40 Відповісти
Нічого не змінюється. Все в майбутньому. Яке вкрите зеленим мороком.
17.11.2025 13:11 Відповісти
зараз французьке видання le figaro проводить опитування на тему : чи роблять європейці достатньо, щоб допомогти Україні протистояти росії. Можна залишити свій голос, можливо, французи, які ще досі купують російський газ великими обсягами, захочуть почути думку з України
17.11.2025 13:16 Відповісти
Міняємо міліард дерев на 100 винищувачів. Оце так нагла хуцпа від гундосика!
17.11.2025 13:19 Відповісти
Лапша від зе-Лупи...
17.11.2025 13:21 Відповісти
Так а на 100 винищувачів пілотів є стільки?
17.11.2025 13:24 Відповісти
Мульйон аеропланів від Прізідента! Але спочатку треба два мільйони заводів фанери із того мільйярда дерев, які ще не посадили, бо не вистачає лопат...
17.11.2025 13:26 Відповісти
Dassault Aviation презентувало кабіну пілотів винищувачів Rafale, адаптовану під вимоги керівництва України:
17.11.2025 13:28 Відповісти
Мене головне цікавить коли ти брехливий вор підеш під суд
17.11.2025 13:31 Відповісти
це "декларація про наміри" щодо майбутньої закупівлі Джерело: https://censor.net/ua/n3585434
Якщо це дісно декларація про наміри, то цим папірцем можна підтертися.
А ще в мене питання, а як же 100+ "Гріпенів" які Зєля начебто замовляв в Швеції?
17.11.2025 13:56 Відповісти
о, вже на вечірній гундосик є потужність
17.11.2025 14:07 Відповісти
Да, это всё было-бы смешно, если бы не было так грустно...
17.11.2025 15:58 Відповісти
Почему 100? Тысячу давай, давай 1000!!! Не,миллион давай, давай миллион!!!
Где деньги Зин ???
17.11.2025 17:23 Відповісти
 
 