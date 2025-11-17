Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale, - Зеленский (обновлено)

Украина закажет во Франции 100 французских истребителей Rafale.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в комментарии телеканалу LCI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

В свою очередь, Le Figaro, комментируя содержание подписанного Зеленским и Макроном соглашения, отмечает, что это "декларация о намерениях" относительно будущей закупки примерно ста французских истребителей Rafale производства Dassault Aviation. Это предоставит Украине первый доступ к системам противовоздушной обороны следующего поколения.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также: Зеленский и Макрон обсудили поставку дополнительных самолетов Mirage и усиление санкций против РФ

Обновленная информация

"Украина только что осуществила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии", - цитирует Зеленского Укринформ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.

Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.