Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale, - Зеленский (обновлено)
Украина закажет во Франции 100 французских истребителей Rafale.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в комментарии телеканалу LCI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
В свою очередь, Le Figaro, комментируя содержание подписанного Зеленским и Макроном соглашения, отмечает, что это "декларация о намерениях" относительно будущей закупки примерно ста французских истребителей Rafale производства Dassault Aviation. Это предоставит Украине первый доступ к системам противовоздушной обороны следующего поколения.
Больше информации на данный момент не известно.
Обновленная информация
"Украина только что осуществила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии", - цитирует Зеленского Укринформ.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.
Поки вони надійдуть в Україну при такому припізденті та його міндичів з дєрмаками, то й суверенної України не стане.
Зверніть увагу - Україна не замовила французькі літаки - Україна ще тільки планує можливо колись при сприятливих обставинах напевно замовити ці літаки.
Кого на#бати хочеш, шмаркля?