Новости Помощь Франции Украине
1 243 30

Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale, - Зеленский (обновлено)

rafale для Украины

Украина закажет во Франции 100 французских истребителей Rafale.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в комментарии телеканалу LCI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

В свою очередь, Le Figaro, комментируя содержание подписанного Зеленским и Макроном соглашения, отмечает, что это "декларация о намерениях" относительно будущей закупки примерно ста французских истребителей Rafale производства Dassault Aviation. Это предоставит Украине первый доступ к системам противовоздушной обороны следующего поколения.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также: Зеленский и Макрон обсудили поставку дополнительных самолетов Mirage и усиление санкций против РФ

Обновленная информация

"Украина только что осуществила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии", - цитирует Зеленского Укринформ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.

Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.

Автор: 

авиация (2945) Зеленский Владимир (22618) Франция (3631) Макрон Эмманюэль (1481) истребитель (60)
Топ комментарии
+4
це "декларація про наміри" та очередне окозамилювання від зеленого крадія....
17.11.2025 12:42 Ответить
+2
Значить будуть красти.
17.11.2025 12:42 Ответить
+1
"Когда-нибудь ..." ©
17.11.2025 12:46 Ответить
Значить будуть красти.
17.11.2025 12:42 Ответить
це "декларація про наміри" та очередне окозамилювання від зеленого крадія....
17.11.2025 12:42 Ответить
Потужно
17.11.2025 12:43 Ответить
А пілоти на ті літаки у нас взагалі є?
17.11.2025 12:43 Ответить
Кошовий і пікалов.💪
17.11.2025 12:47 Ответить
Можливо й Юзік погодиться на внтажному варіанті літака боронити Україну.
17.11.2025 12:49 Ответить
Він замість каба піде
17.11.2025 12:52 Ответить
Багаторазового.
17.11.2025 12:54 Ответить
Їх випустили по прогамі 18-22!
17.11.2025 12:53 Ответить
Й за згодою Алібаби та Алладіна.
17.11.2025 12:56 Ответить

Поки вони надійдуть в Україну при такому припізденті та його міндичів з дєрмаками, то й суверенної України не стане.
17.11.2025 12:44 Ответить
"Когда-нибудь ..." ©
17.11.2025 12:46 Ответить
Піар для Зеленського - як клоуна - найголовніше.
Зверніть увагу - Україна не замовила французькі літаки - Україна ще тільки планує можливо колись при сприятливих обставинах напевно замовити ці літаки.
17.11.2025 12:46 Ответить
Сподіваймося що їх і не замовлять-"Рафаль" це найгірший вибір який може зробити Україна,оскільки,жодні системи озброєння,***********,двигуни,електроніка й інші запчастини виробництва США,Європи чи будь кого окрім французьких не сумісні з цими літаками! Повна залежність від настроїв у Парижі а настрої й політична ситуація там завжди були нестабільні!
17.11.2025 12:53 Ответить
в якому році буде перша партія літаків?
17.11.2025 12:49 Ответить
Какая партія? (фото обдолбаного негритьонка)
17.11.2025 12:57 Ответить
У Франції в самої лише 100 Рафалів, та черга на побудову 280+. Зараз будують 3 на місяць, збираються прискоритись до 5 на місяць. Ну, математику всі вчили...
17.11.2025 12:50 Ответить
Куда ж мы это все ставить будем? Рафали вперемежку с Гриппенами. А ф-16 придется кому то продать, каким нибудь бомжам типа Польши или Румынии. А на самом деле - вопрос только в сроках. Если речь не идет о полугоде - то можно считать что это вообще никак не повлияет на ход войны. Потому что современные самолеты наверное это самое главное что нам нужно сейчас и что конечно глобально ситуацию не перевернет, но может очень многое изменить. Если с лбс убрать фактор КАБов то держать оборону станет легче просто в разы. Если с артиллерией можно бороться, плюс у кацапов есть проблемы и со снарядами, и с орудиями, и с их применением. Если от дрона можно спрятаться, можно его сбить, можно подавить его РЭБом, можно просто закопаться поглубже в землю - то с КАБами в таких количествах мы сделать ничего не можем. И если не отогнать авиацию орков на 100+ км от линии фронта - ситуация не решится. Да, есть КАБы которые летят и дальше - но это уже не тот дешман в виде обычной ФАБ с примотанной проволокой крыльями. Там бомбу нужно делать с нуля, с собственным корпусом, продуманной аэродинамикой, более дорогими системами навигации. Их просто невозможно делать сотни штук в день. Короче Рафаль в 2028 году это "рафаль Шреддингера"
17.11.2025 12:51 Ответить
Ішаченко справно продукує імітацію бурхливої діяльності. 28 " бєзпєкових угод", " плани перемоги"., " 100 Гріппенів,", " 100 Рафалей", " є бабусі", " 100 аеропортів... Це все у " Королях і капусті" описано. Але на " пересічних" діє..
17.11.2025 12:52 Ответить
Так, це все плани на неосяжне майбутнє, без конкретних строків
17.11.2025 12:52 Ответить
Встигнуть до того, як нас всіх повбивають?
17.11.2025 12:53 Ответить
А скільки міндічів замовляєш особисто ти, неголений крадій життів солдат та грошей?
17.11.2025 12:53 Ответить
Про сроки изготовления уже писали. Ну и цена в 225 млн. евро за единицу(по контракту 2024 года с Сербией).
17.11.2025 12:54 Ответить
Декларація про наміри)))
Кого на#бати хочеш, шмаркля?
17.11.2025 12:54 Ответить
Чергова обіцянка Зе тим, хто ще йому вірить. Дуже потужна обіцянка, а на виході може бути нуль. А цей нуль перекриє нова потужна обіцянка.
17.11.2025 12:59 Ответить
День бабака
17.11.2025 12:59 Ответить
До 2080го року
17.11.2025 13:01 Ответить
Вова бенкет замовляє. Розраховуватись будуть наступники. Якщо буде кому.
17.11.2025 13:01 Ответить
Президент Зеленський - вирок Україні!
17.11.2025 13:02 Ответить
 
 