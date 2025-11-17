Україна першою отримає покращене покоління системи ППО SAMP/T, - Макрон
Україна стане першою країною-замовником, якій передадуть нову систему ППО SAMP/T, що нині перебуває на етапі розробки.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми розпочали двостороннє співробітництво, яке розраховано на 10 наступних років щодо придбання, розробки і виробництва безпілотників, перехоплювачів дронів, керованих бомб. Йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі і на 10 років вперед", - заявив Макрон.
За його словами, наразі нове покоління системи ППО SAMP/T - це ще розробка, але Франція погодилася, що вона зможе бути першою розгорнутою в Україні.
Посилені характеристики
"Характеристики цієї системи (ППО. – ред.) Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики", - додав президент Франції.
Він також зазначив, що за умовами угоди Україна зможе придбати 100 літаків з повним озброєнням і з відповідними програмами підготовки команд обслуговування і пілотів.
Раніше Зеленський повідомив, що Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale.
Що передувало?
- Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
- Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.
