Україна першою отримає покращене покоління системи ППО SAMP/T, - Макрон

Україна стане першою країною-замовником, якій передадуть нову систему ППО SAMP/T, що нині перебуває на етапі розробки.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми розпочали двостороннє співробітництво, яке розраховано на 10 наступних років щодо придбання, розробки і виробництва безпілотників, перехоплювачів дронів, керованих бомб. Йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі і на 10 років вперед", - заявив Макрон.

Також читайте: Зеленський про зміст "історичної" декларації з Францією: Придбаємо 100 літаків Rafale F4 до 2035 року та системи ППО SAMP-T

За його словами, наразі нове покоління системи ППО SAMP/T - це ще розробка, але Франція погодилася, що вона зможе бути першою розгорнутою в Україні.

Посилені характеристики

"Характеристики цієї системи (ППО. – ред.) Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики", - додав президент Франції.

Він також зазначив, що за умовами угоди Україна зможе придбати 100 літаків з повним озброєнням і з відповідними програмами підготовки команд обслуговування і пілотів.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale.

Також читайте: Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання. ВIДЕО

Що передувало?