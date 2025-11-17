Україна першою отримає покращене покоління системи ППО SAMP/T, - Макрон

Україна стане першою країною-замовником, якій передадуть нову систему ППО SAMP/T, що нині перебуває на етапі розробки.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми розпочали двостороннє співробітництво, яке розраховано на 10 наступних років щодо придбання, розробки і виробництва безпілотників, перехоплювачів дронів, керованих бомб. Йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі і на 10 років вперед", - заявив Макрон.

За його словами, наразі нове покоління системи ППО SAMP/T - це ще розробка, але Франція погодилася, що вона зможе бути першою розгорнутою в Україні.

Посилені характеристики

"Характеристики цієї системи (ППО. – ред.) Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики", - додав президент Франції.

Він також зазначив, що за умовами угоди Україна зможе придбати 100 літаків з повним озброєнням і з відповідними програмами підготовки команд обслуговування і пілотів.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale.

Що передувало?

  • Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
  • Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.

На етапі розробки - йо - йо - йой - для затравки поставте зараз 400 Скальпів
17.11.2025 14:57 Відповісти
Якщо пофіксять всі приколи з балістикою, то буде гідна заміна петріоту. Бо з штатівськими вихилясами ми ще будемо довго стояти у черзі...
17.11.2025 15:01 Відповісти
Не сегодня-завтра во Франции придут еще похуже
17.11.2025 15:10 Відповісти
Ну до 2027 року ще час залишається. Може ще щось встигнемо отримати...
17.11.2025 15:32 Відповісти
затра. багато, але завтра.
17.11.2025 15:05 Відповісти
А вітчизняне ракетобудування Зєля вбив.
17.11.2025 15:08 Відповісти
Велике асфальтівництво, на якому зеср@нь робила перші великі гроші було важливішим, бо оманські рахунки самі себе не поповнять
17.11.2025 17:01 Відповісти
Ракетні програми зеля втоптав ногами в асфальт. 73% недоумків це сподобалося. Єдине, що вони не можуть второпати, а чого ворог їх постійно бомбить і вбиває.
17.11.2025 18:17 Відповісти
 
 