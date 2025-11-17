Украина первой получит улучшенное поколение системы ПВО SAMP/T, - Макрон
Украина станет первой страной-заказчиком, которой передадут новую систему ПВО SAMP/T, которая сейчас находится на стадии разработки.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы начали двустороннее сотрудничество, рассчитанное на 10 следующих лет, по приобретению, разработке и производству беспилотников, перехватчиков дронов, управляемых бомб. Речь идет о поставках, которые мы планируем в двухлетней перспективе и на 10 лет вперед", - заявил Макрон.
По его словам, пока новое поколение системы ПВО SAMP/T - это еще разработка, но Франция согласилась, что она сможет быть первой развернутой в Украине.
Усиленные характеристики
"Характеристики этой системы (ПВО. – ред.) Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики", - добавил президент Франции.
Он также отметил, что по условиям соглашения Украина сможет приобрести 100 самолетов с полным вооружением и с соответствующими программами подготовки команд обслуживания и пилотов.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale.
Что предшествовало?
- Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
- Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.
