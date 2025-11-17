РУС
Украина первой получит улучшенное поколение системы ПВО SAMP/T, - Макрон

Украина станет первой страной-заказчиком, которой передадут новую систему ПВО SAMP/T, которая сейчас находится на стадии разработки.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы начали двустороннее сотрудничество, рассчитанное на 10 следующих лет, по приобретению, разработке и производству беспилотников, перехватчиков дронов, управляемых бомб. Речь идет о поставках, которые мы планируем в двухлетней перспективе и на 10 лет вперед", - заявил Макрон.

Читайте также: Зеленский о содержании "исторической" декларации с Францией: Приобретем 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года и системы ПВО SAMP-T

По его словам, пока новое поколение системы ПВО SAMP/T - это еще разработка, но Франция согласилась, что она сможет быть первой развернутой в Украине.

Усиленные характеристики

"Характеристики этой системы (ПВО. – ред.) Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики", - добавил президент Франции.

Он также отметил, что по условиям соглашения Украина сможет приобрести 100 самолетов с полным вооружением и с соответствующими программами подготовки команд обслуживания и пилотов.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale.

Читайте также: Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
  • Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.

На етапі розробки - йо - йо - йой - для затравки поставте зараз 400 Скальпів
показать весь комментарий
17.11.2025 14:57 Ответить
Якщо пофіксять всі приколи з балістикою, то буде гідна заміна петріоту. Бо з штатівськими вихилясами ми ще будемо довго стояти у черзі...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:01 Ответить
Не сегодня-завтра во Франции придут еще похуже
показать весь комментарий
17.11.2025 15:10 Ответить
Ну до 2027 року ще час залишається. Може ще щось встигнемо отримати...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:32 Ответить
затра. багато, але завтра.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:05 Ответить
А вітчизняне ракетобудування Зєля вбив.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:08 Ответить
 
 