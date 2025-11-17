РУС
Зеленский о содержании "исторической" декларации с Францией: Приобретем 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года и системы ПВО SAMP-T

зеленский,макрон

Украина закупит во Франции самолеты Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

100 самолетов Rafale F4 до 2035 года

Сегодня особый момент, действительно исторический для обеих наций - Франции и Украины. Подписали вместе с Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях относительно сотрудничества в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы", - пояснил глава государства.

Смотрите также: Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования. ВИДЕО

Совместные проекты оборонных отраслей

Также, по словам Зеленского, уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями двух стран.

"Совместно будем производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

Новые самолеты, новое усиление, новые шаги для укрепления нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, президенту Эмманюэлю Макрону, всему французскому народу", - резюмирует президент.

Читайте: Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster, - Макрон

Ранее Зеленский сообщил, что Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale.

Что предшествовало?

  • Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
  • Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.

Автор: 

авиация истребитель ПВО
+8
Придбати зможе тільки наступна влада за гроші конфісковані у попередньої.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:02 Ответить
+6
Власть будущего, у которой в настоящем аж большое НИ@УЯ, а все будет когда-то потом, когда их не будет. За чьи средства будет этот "банкет"?
показать весь комментарий
17.11.2025 13:59 Ответить
+6
Есть такое. Главное наобещать, а потом хоть трава не расти. Там не договор, а по словам французских СМИ, декларация о намерениях.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:02 Ответить
Я так розумію, цими літаками ЗЕ хоче перебити міндічгейт?
показать весь комментарий
17.11.2025 13:59 Ответить
Есть такое. Главное наобещать, а потом хоть трава не расти. Там не договор, а по словам французских СМИ, декларация о намерениях.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:02 Ответить
Цими "ще неіснуючими" літаками.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:27 Ответить
Не літаками. Просто повідомленням про декларацію про наміри!!! Декларацію, Карл! Про наміри!!! До 2035-го року!!!!!!. Це або падишах пуцин помре, або ішак здохне Зєлєнскій втече, або помре Насреддін Україна, як держава. І знаєте, відсотків 20 українських позеленілих від брехні і популізму, а тепер ще й від аимкнення світла і тепла громадян.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:32 Ответить
Власть будущего, у которой в настоящем аж большое НИ@УЯ, а все будет когда-то потом, когда их не будет. За чьи средства будет этот "банкет"?
показать весь комментарий
17.11.2025 13:59 Ответить
Завтрамен.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:00 Ответить
І знову на сцені потужне, незламне, велике *****.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:02 Ответить
Придбати зможе тільки наступна влада за гроші конфісковані у попередньої.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:02 Ответить
🤝
Краще не скажеш!
показать весь комментарий
17.11.2025 14:16 Ответить
Для Зегевары не проблема найти 22 миллиарда евро только на "Рафали", да кому это интересно...
показать весь комментарий
17.11.2025 14:03 Ответить
Ціна угоди 1трлн.гривень.Как говорят в Одессе "Вы хотите купить или посмотреть?"
показать весь комментарий
17.11.2025 14:03 Ответить
Історично, Вова, це твій співучасник Міндіч з друзяками, а це звичайна декларація намірів яки можуть і не втілится у життя, от як тврї предвоборні декларації твоїх намірів (якирх і не було). яки виявились суцільною брехнею мерзенного крадія.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:03 Ответить
Ще 10 років хоче сидіти? Так це не рашка тут немає такої кількості ресурсів і дебілів які будуть за це непорозуміння голосувати.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:04 Ответить
Дайош 3000 літаків!!!!)))
показать весь комментарий
17.11.2025 14:07 Ответить
Янелох, где прячется Умеров??? Ещё в ОАЭ, или уже в Оман перебрался???
показать весь комментарий
17.11.2025 14:08 Ответить
Знову вперше в історії , але всі ці потужні декларації ні чого нам не дадуть як і попередні тисячу і одна
показать весь комментарий
17.11.2025 14:08 Ответить
А навіщо просрочєний те сказав? Його щє хтось слухає? Кому він це каже? Сам собі?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:09 Ответить
У нього наміри бути Президентом України, аж до 2035 року, непогано.((( А йому Алібаба доповів, що сьогодні рос.вояки заняли Двуречанське Харк.обл., Гай Дніпр.обл, Платонівку Дон.обл. Чи йому пох...., головне НАМІРИ на майбутнє?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:09 Ответить
селище Дворічанське
показать весь комментарий
17.11.2025 14:18 Ответить
ясно, то шоу для дурних, хоча дурних уже не так багато
показать весь комментарий
17.11.2025 14:10 Ответить
Всё это можно будет приобрести, если кто то это оплатит
показать весь комментарий
17.11.2025 14:11 Ответить
Члєнограй продає повітря в якості потужної перемоги.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:17 Ответить
Ну ОК, рафалі це дуже круто. А от РАКЕТИ для них нам хто продасть? І не просто якісь, а далекобійні. Теж французи?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:19 Ответить
Знов гучні десятирічні анонси.
А зараз, от сьогодні, вчасно забезпечити ЗСУ боєзапасом, особовим складом, зарплатою, мавіками, транспортом слабО?
Може ***** піар, з роздачею тисячі довбойобам?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:20 Ответить
А ще ядерну бімбу придбаємо до 2135го і ось тоді точно буде кава в Ялті, кордони 91го, парад в москві, корочше кажучи повний потужний фламіндіч на окремо взятому пасовиську.

Декларація про наміри - це попередній документ, який фіксує домовленість сторін про майбутню співпрацю чи укладення основного договору, але не створює юридичних зобов'язань
показать весь комментарий
17.11.2025 14:20 Ответить
Де,на якій території,буде він сам, на той час,в зв'язку з наслідками своїх дій?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:22 Ответить
топопроси друзів, підлеглих, мам друзів скинутися то на сто штук за день назбираеш
показать весь комментарий
17.11.2025 14:27 Ответить
Війна в Україні: обіцянка продати Києву винищувачі Rafale, важлива заява з дуже невизначеним фінансуванням - https://www.lemonde.fr/international/article/2025/11/17/guerre-en-ukraine-la-promesse-de-vente-de-rafale-a-kiev-une-annonce-forte-au-financement-tres-incertain_6653739_3210.html Le Monde

Як і всі листи про наміри, той, що підписали Еммануель Макрон та Володимир Зеленський у понеділок, не є офіційним контрактом, а просто формалізацією поточних переговорів.

Чомусь французьким ЗМІ я вірю більше. Чому ж це раптом?
показать весь комментарий
17.11.2025 14:29 Ответить
Літаки в майбутній війні-дорогі літаючі гроби.Потрібно розвивати ударні далекобійні безпілотники і ракети як і для нанесення болючих ударів так і ППО щоб збивати ворожі літаки в глибині ворожих територій.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:30 Ответить
Нам потрібні міліони дронів і тисячі ракет які Україна може успішно виробляти але при умові коли зе-Лупа і Алібаба повиснуть на гіляці.
показать весь комментарий
17.11.2025 14:34 Ответить
 
 