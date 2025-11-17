Зеленский о содержании "исторической" декларации с Францией: Приобретем 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года и системы ПВО SAMP-T
Украина закупит во Франции самолеты Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
100 самолетов Rafale F4 до 2035 года
Сегодня особый момент, действительно исторический для обеих наций - Франции и Украины. Подписали вместе с Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях относительно сотрудничества в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы", - пояснил глава государства.
Совместные проекты оборонных отраслей
Также, по словам Зеленского, уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями двух стран.
"Совместно будем производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.
Новые самолеты, новое усиление, новые шаги для укрепления нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, президенту Эмманюэлю Макрону, всему французскому народу", - резюмирует президент.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale.
Что предшествовало?
- Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
- Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.
Декларація про наміри - це попередній документ, який фіксує домовленість сторін про майбутню співпрацю чи укладення основного договору, але не створює юридичних зобов'язань
Як і всі листи про наміри, той, що підписали Еммануель Макрон та Володимир Зеленський у понеділок, не є офіційним контрактом, а просто формалізацією поточних переговорів.
