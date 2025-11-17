Зеленский о содержании "исторической" декларации с Францией: Приобретем 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года и системы ПВО SAMP-T

Украина закупит во Франции самолеты Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

100 самолетов Rafale F4 до 2035 года

Сегодня особый момент, действительно исторический для обеих наций - Франции и Украины. Подписали вместе с Эммануэлем Макроном декларацию о намерениях относительно сотрудничества в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы", - пояснил глава государства.

Совместные проекты оборонных отраслей

Также, по словам Зеленского, уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями двух стран.

"Совместно будем производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

Новые самолеты, новое усиление, новые шаги для укрепления нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, президенту Эмманюэлю Макрону, всему французскому народу", - резюмирует президент.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale.

Что предшествовало?