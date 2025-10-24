РУС
Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster, - Макрон

Франция предоставит Украине новую партию военной помощи, в которую войдут истребители Mirage и ракеты Aster.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые учебные программы и новые самолеты Mirage. Очень важно продолжать наши усилия по поддержке Украины и давления на Россию", - подчеркнул французский лидер.

Кроме того, Макрон прокомментировал решение США усилить санкции против РФ.

"Санкции США - это переломный момент. Эффективность санкций может напрямую повлиять на финансирование войны Россией", - сказал президент США.

Он также отметил, что "Коалиция желающих" добилась значительного прогресса в борьбе с российским "теневым флотом". Макрон добавил, что это "идеальное дополнение" к санкциям.

Merci.
24.10.2025 19:37 Ответить
А скальпи вже всьо, закінчились?
24.10.2025 19:44 Ответить
Це добре, але Україні потрібні ракети здатні знищувати ворожі літаки на відстані 200-300км. Щоб знищувати рашистські бомбардувальники які запускають КАБи по нашим містам
24.10.2025 19:45 Ответить
Дякуємо, Друзі.
24.10.2025 20:04 Ответить
Це коли ми хочемо м'яса, в нас годують мівіною
24.10.2025 20:13 Ответить
А денех нема, но ви там держіться .
24.10.2025 20:16 Ответить
Цікаво ... Франція дає ракети , а де ж ті фуФЛОМІНГІ? Хотілось би почути від ЛІДОРА.
24.10.2025 20:25 Ответить
Що цікаво - як тільки зʼявилась домовленість про наміри постачання в Україну JAS 39 Gripen, так одразу французи зрозуміли що можуть втратити величезний ринок збуту своїх літаків!
Але так чи інакше - дякуємо, Франція!
24.10.2025 20:31 Ответить
Дякуємо, Франціє!!!
24.10.2025 20:42 Ответить
 
 