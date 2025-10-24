Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster, - Макрон
Франция предоставит Украине новую партию военной помощи, в которую войдут истребители Mirage и ракеты Aster.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.
Помощь для Украины
"В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые учебные программы и новые самолеты Mirage. Очень важно продолжать наши усилия по поддержке Украины и давления на Россию", - подчеркнул французский лидер.
Давление на РФ
Кроме того, Макрон прокомментировал решение США усилить санкции против РФ.
"Санкции США - это переломный момент. Эффективность санкций может напрямую повлиять на финансирование войны Россией", - сказал президент США.
Он также отметил, что "Коалиция желающих" добилась значительного прогресса в борьбе с российским "теневым флотом". Макрон добавил, что это "идеальное дополнение" к санкциям.
