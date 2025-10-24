Зеленский обратился к Мерцу с просьбой предоставить больше оружия, - Politico
Президент Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с "конкретными просьбами" о помощи Украине в ее "оборонных возможностях".
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на немецкого чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
По информации источника, Мерц и Зеленский провели встречу, обсудив ситуацию в Вашингтоне и планы США относительно войны в Украине.
"Зеленский обратился с "конкретными просьбами" к канцлеру о помощи Украине в ее "оборонных возможностях", - рассказал собеседник.
После саммита ЕС Мерц заявил, что Германия рассматривает предложение по усилению защиты Украины. В частности, относительно того, как именно немецкие технологии могут помочь защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины.
Саммит ЕС
Напомним, что 23 октября саммит Европейского совета утвердил выводы о помощи и поддержке Украины в 2026-2027 годах. Документ поддержали почти все страны ЕС, кроме Венгрии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль