Новости Помощь Украине от Германии
Зеленский обратился к Мерцу с просьбой предоставить больше оружия, - Politico

Мерц и Зеленский на встрече в Давосе

Президент Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с "конкретными просьбами" о помощи Украине в ее "оборонных возможностях".

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на немецкого чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источника, Мерц и Зеленский провели встречу, обсудив ситуацию в Вашингтоне и планы США относительно войны в Украине.

"Зеленский обратился с "конкретными просьбами" к канцлеру о помощи Украине в ее "оборонных возможностях", - рассказал собеседник.

После саммита ЕС Мерц заявил, что Германия рассматривает предложение по усилению защиты Украины. В частности, относительно того, как именно немецкие технологии могут помочь защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины.

Саммит ЕС

Напомним, что 23 октября саммит Европейского совета утвердил выводы о помощи и поддержке Украины в 2026-2027 годах. Документ поддержали почти все страны ЕС, кроме Венгрии.

А нема більше. Муті Меркель зробила все шоб не було, як і Ze з травня 2019 року. Тому, Вальодья, подивись у дзеркало, там бабцю Ангелу побачиш, гнида.
24.10.2025 18:55 Ответить
у мерца та партії там вже проблеми з напливом 18-22. як би тепер мерц не звернувся до зєлічки з проханням знову закрити кордони для виїзду чоловіків, тепер незалежно від віку.
24.10.2025 18:56 Ответить
Zелену жабу під суд
24.10.2025 18:56 Ответить
Запропонуй йому на обмін, свою "фламінгу"...
24.10.2025 18:59 Ответить
щас, зеля, роснефть немецкую выведут из под удара санкций от трампушки и сразу побегут помогать
