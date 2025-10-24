Зеленский обратился к Мерцу с просьбой предоставить больше оружия, - Politico

Президент Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с "конкретными просьбами" о помощи Украине в ее "оборонных возможностях".

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на немецкого чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источника, Мерц и Зеленский провели встречу, обсудив ситуацию в Вашингтоне и планы США относительно войны в Украине.

Читайте также: Санкции ЕС и США должны остановить войну России против Украины, - Мерц

"Зеленский обратился с "конкретными просьбами" к канцлеру о помощи Украине в ее "оборонных возможностях", - рассказал собеседник.

После саммита ЕС Мерц заявил, что Германия рассматривает предложение по усилению защиты Украины. В частности, относительно того, как именно немецкие технологии могут помочь защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины.

Саммит ЕС

Напомним, что 23 октября саммит Европейского совета утвердил выводы о помощи и поддержке Украины в 2026-2027 годах. Документ поддержали почти все страны ЕС, кроме Венгрии.

