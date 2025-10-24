УКР
Новини Допомога Україні від Німеччини
Зеленський звернувся до Мерца з проханням надати більше зброї, - Politico

Мерц і Зеленський на зустрічі в Давосі

Президент Володимир Зеленський звернувся до канцлера ФРН Фрідріха Мерца із "конкретними проханнями" щодо допомоги Україні у її "оборонних можливостях".

Про це пише видання Politico з посиланням на німецького чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерела, Мерц та Зеленський провели зустріч, обговоривши ситуацію у Вашингтоні та плани США щодо війни в Україні.

Читайте також: Санкції ЄС і США повинні зупинити війну Росії проти України, - Мерц

"Зеленський звернувся з "конкретними проханнями" до канцлера щодо допомоги Україні у її "оборонних можливостях"", - розповів співрозмовник.

Після саміту ЄС Мерц заявив, що Німеччина розглядає пропозицію щодо посилення захисту України. Зокрема, щодо того, як саме німецькі технології можуть допомогти захистити енергетичну та водну інфраструктуру України.

Саміт ЄС

Нагадаємо, що 23 жовтня саміт Європейської ради затвердив висновки щодо допомоги та підтримки України у 2026-2027 роках. Документ підтримали майже всі країни ЄС, окрім Угорщини.

Німеччина (7799) допомога (8840) Мерц Фрідріх (267)
Топ коментарі
+5
А нема більше. Муті Меркель зробила все шоб не було, як і Ze з травня 2019 року. Тому, Вальодья, подивись у дзеркало, там бабцю Ангелу побачиш, гнида.
показати весь коментар
24.10.2025 18:55 Відповісти
+4
Запропонуй йому на обмін, свою "фламінгу"...
показати весь коментар
24.10.2025 18:59 Відповісти
+3
щас, зеля, роснефть немецкую выведут из под удара санкций от трампушки и сразу побегут помогать
показати весь коментар
24.10.2025 19:07 Відповісти
А нема більше. Муті Меркель зробила все шоб не було, як і Ze з травня 2019 року. Тому, Вальодья, подивись у дзеркало, там бабцю Ангелу побачиш, гнида.
показати весь коментар
24.10.2025 18:55 Відповісти
у мерца та партії там вже проблеми з напливом 18-22. як би тепер мерц не звернувся до зєлічки з проханням знову закрити кордони для виїзду чоловіків, тепер незалежно від віку.
показати весь коментар
24.10.2025 18:56 Відповісти
Zелену жабу під суд
показати весь коментар
24.10.2025 18:56 Відповісти
Запропонуй йому на обмін, свою "фламінгу"...
показати весь коментар
24.10.2025 18:59 Відповісти
щас, зеля, роснефть немецкую выведут из под удара санкций от трампушки и сразу побегут помогать
показати весь коментар
24.10.2025 19:07 Відповісти
кокое оружие, хде 100500 фламинг, паляниць и пекла, аналоги петриотов, наши кабы итд. А точна, бабки разворованы, предприятия разь...
показати весь коментар
24.10.2025 19:23 Відповісти
Потрібно не просити в Мерца, чи в когось іншого, а почати більше виробляти свою зброю!
показати весь коментар
24.10.2025 19:30 Відповісти
Че-то я совсем уже ничего не понимаю. Буквально на прошлой неделе Владимир Александрович говорил, что Украина уже готова продавать оружие, а сейчас у Германии просит. Или это на перепродажу?
показати весь коментар
24.10.2025 19:39 Відповісти
Владимяр Ляксандравич Косоворотько постійно якуськуйню говорить. Як недоразвинена дитина от тільки краде він по дорослому.
показати весь коментар
24.10.2025 20:13 Відповісти
Це все на що здатний ішак. Правда, воно ще може зіграти на роялі.
показати весь коментар
24.10.2025 20:36 Відповісти
 
 