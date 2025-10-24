Зеленський звернувся до Мерца з проханням надати більше зброї, - Politico

Президент Володимир Зеленський звернувся до канцлера ФРН Фрідріха Мерца із "конкретними проханнями" щодо допомоги Україні у її "оборонних можливостях".

Про це пише видання Politico з посиланням на німецького чиновника.

За інформацією джерела, Мерц та Зеленський провели зустріч, обговоривши ситуацію у Вашингтоні та плани США щодо війни в Україні.

"Зеленський звернувся з "конкретними проханнями" до канцлера щодо допомоги Україні у її "оборонних можливостях"", - розповів співрозмовник.

Після саміту ЄС Мерц заявив, що Німеччина розглядає пропозицію щодо посилення захисту України. Зокрема, щодо того, як саме німецькі технології можуть допомогти захистити енергетичну та водну інфраструктуру України.

Саміт ЄС

Нагадаємо, що 23 жовтня саміт Європейської ради затвердив висновки щодо допомоги та підтримки України у 2026-2027 роках. Документ підтримали майже всі країни ЄС, окрім Угорщини.

