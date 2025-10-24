Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster, - Макрон

Франція надасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть винищувачі Mirage та ракети Aster.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі "Коаліції охочих".

Допомога для України

"Найближчими днями ми поставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові літаки Mirage. Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та тиску на Росію", - наголосив французький лідер.

Тиск на РФ

Окрім цього, Макрон прокоментував рішення США посилити санкції проти РФ.

"Санкції США - це переломний момент. Ефективність санкцій має напряму вплинути на фінансування війни Росією", - сказав президент США.

Він також зазначив, що "Коаліція охочих" досягла значного прогресу у боротьбі з російським "тіньовим флотом". Макрон додав, що це "ідеальне доповнення" до санкцій.

