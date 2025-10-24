УКР
Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster, - Макрон

Франція надасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть винищувачі Mirage та ракети Aster.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон  на зустрічі "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчими днями ми поставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові літаки Mirage. Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та тиску на Росію", - наголосив французький лідер.

Тиск на РФ

Окрім цього, Макрон прокоментував рішення США посилити санкції проти РФ.

"Санкції США - це переломний момент. Ефективність санкцій має напряму вплинути на фінансування війни Росією", - сказав президент США.

Він також зазначив, що "Коаліція охочих" досягла значного прогресу у боротьбі з російським "тіньовим флотом". Макрон додав, що це "ідеальне доповнення" до санкцій.

Зеленський та Макрон обговорили постачання додаткових літаків Mirage і посилення санкцій проти РФ

допомога (8840) літак (3065) Франція (3189) Макрон Емманюель (1633) Mirage (24)
Merci.
24.10.2025 19:37 Відповісти
А скальпи вже всьо, закінчились?
24.10.2025 19:44 Відповісти
Це добре, але Україні потрібні ракети здатні знищувати ворожі літаки на відстані 200-300км. Щоб знищувати рашистські бомбардувальники які запускають КАБи по нашим містам
24.10.2025 19:45 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
24.10.2025 20:04 Відповісти
Це коли ми хочемо м'яса, в нас годують мівіною
24.10.2025 20:13 Відповісти
А денех нема, но ви там держіться .
24.10.2025 20:16 Відповісти
Цікаво ... Франція дає ракети , а де ж ті фуФЛОМІНГІ? Хотілось би почути від ЛІДОРА.
24.10.2025 20:25 Відповісти
Що цікаво - як тільки зʼявилась домовленість про наміри постачання в Україну JAS 39 Gripen, так одразу французи зрозуміли що можуть втратити величезний ринок збуту своїх літаків!
Але так чи інакше - дякуємо, Франція!
24.10.2025 20:31 Відповісти
Дякуємо, Франціє!!!
24.10.2025 20:42 Відповісти
 
 