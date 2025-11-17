УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9636 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Франції Спільне виробництво озброєнь з Францією
4 466 53

Зеленський про зміст "історичної" декларації з Францією: Придбаємо 100 літаків Rafale F4 до 2035 року та системи ППО SAMP-T

зеленський,макрон

Україна закупить у Франції літаки Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

100 літаків Rafale F4 до 2035 року

Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби", - пояснив глава держави.

Також дивіться: Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання. ВIДЕО

Спільні проєкти оборонних галузей

Також, за словами Зеленського, уже цього року розпочнуться спільні проєкти між оборонними галузями двох країн.

"Спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, Президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові", - резюмує президент.

Читайте: Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster, - Макрон

Раніше Зеленський повідомив, що Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale.

Що передувало?

  • Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
  • Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.

Автор: 

авіація (4283) Зеленський Володимир (27883) ППО (4150) Макрон Емманюель (1763) винищувач (126)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Есть такое. Главное наобещать, а потом хоть трава не расти. Там не договор, а по словам французских СМИ, декларация о намерениях.
показати весь коментар
17.11.2025 14:02 Відповісти
+23
Придбати зможе тільки наступна влада за гроші конфісковані у попередньої.
показати весь коментар
17.11.2025 14:02 Відповісти
+21
І знову на сцені потужне, незламне, велике *****.
показати весь коментар
17.11.2025 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так розумію, цими літаками ЗЕ хоче перебити міндічгейт?
показати весь коментар
17.11.2025 13:59 Відповісти
Есть такое. Главное наобещать, а потом хоть трава не расти. Там не договор, а по словам французских СМИ, декларация о намерениях.
показати весь коментар
17.11.2025 14:02 Відповісти
Цими "ще неіснуючими" літаками.
показати весь коментар
17.11.2025 14:27 Відповісти
Не літаками. Просто повідомленням про декларацію про наміри!!! Декларацію, Карл! Про наміри!!! До 2035-го року!!!!!!. Це або падишах пуцин помре, або ішак здохне Зєлєнскій втече, або помре Насреддін Україна, як держава. І знаєте, відсотків 20 українських позеленілих від брехні і популізму, а тепер ще й від аимкнення світла і тепла громадян.
показати весь коментар
17.11.2025 14:32 Відповісти
Ну, невже він справді думає, що всі тупі лохи навколо? Чи може він, як актор-невіглас засвоїв в цьому ремеслі одну-єдину істину: "взявся грати, то грай до останнього подиху"?
показати весь коментар
17.11.2025 14:43 Відповісти
Він не думає він баче,тищу беруть значить мій електорат
показати весь коментар
17.11.2025 15:54 Відповісти
Ну це в нього хибне бачення, бо люди думають інакше: якщо цю тисячу не взяти, то її міндічі вкрадуть і відправлять на кацапстан деркачам, а так хоч в Україні залишиться.
показати весь коментар
17.11.2025 16:00 Відповісти
Власть будущего, у которой в настоящем аж большое НИ@УЯ, а все будет когда-то потом, когда их не будет. За чьи средства будет этот "банкет"?
показати весь коментар
17.11.2025 13:59 Відповісти
Завтрамен.
показати весь коментар
17.11.2025 14:00 Відповісти
І знову на сцені потужне, незламне, велике *****.
показати весь коментар
17.11.2025 14:02 Відповісти
Придбати зможе тільки наступна влада за гроші конфісковані у попередньої.
показати весь коментар
17.11.2025 14:02 Відповісти
🤝
Краще не скажеш!
показати весь коментар
17.11.2025 14:16 Відповісти
Для Зегевары не проблема найти 22 миллиарда евро только на "Рафали", да кому это интересно...
показати весь коментар
17.11.2025 14:03 Відповісти
Ціна угоди 1трлн.гривень.Как говорят в Одессе "Вы хотите купить или посмотреть?"
показати весь коментар
17.11.2025 14:03 Відповісти
Супер!!!!
От меня много лайков!!!!!
показати весь коментар
27.11.2025 17:42 Відповісти
Історично, Вова, це твій співучасник Міндіч з друзяками, а це звичайна декларація намірів яки можуть і не втілится у життя, от як тврї предвоборні декларації твоїх намірів (якирх і не було). яки виявились суцільною брехнею мерзенного крадія.
показати весь коментар
17.11.2025 14:03 Відповісти
Ще 10 років хоче сидіти? Так це не рашка тут немає такої кількості ресурсів і дебілів які будуть за це непорозуміння голосувати.
показати весь коментар
17.11.2025 14:04 Відповісти
А як війна не кончеться що скажеш
показати весь коментар
17.11.2025 15:56 Відповісти
Дайош 3000 літаків!!!!)))
показати весь коментар
17.11.2025 14:07 Відповісти
Янелох, где прячется Умеров??? Ещё в ОАЭ, или уже в Оман перебрался???
показати весь коментар
17.11.2025 14:08 Відповісти
Знову вперше в історії , але всі ці потужні декларації ні чого нам не дадуть як і попередні тисячу і одна
показати весь коментар
17.11.2025 14:08 Відповісти
А навіщо просрочєний те сказав? Його щє хтось слухає? Кому він це каже? Сам собі?
показати весь коментар
17.11.2025 14:09 Відповісти
У нього наміри бути Президентом України, аж до 2035 року, непогано.((( А йому Алібаба доповів, що сьогодні рос.вояки заняли Двуречанське Харк.обл., Гай Дніпр.обл, Платонівку Дон.обл. Чи йому пох...., головне НАМІРИ на майбутнє?
показати весь коментар
17.11.2025 14:09 Відповісти
селище Дворічанське
показати весь коментар
17.11.2025 14:18 Відповісти
ясно, то шоу для дурних, хоча дурних уже не так багато
показати весь коментар
17.11.2025 14:10 Відповісти
Всё это можно будет приобрести, если кто то это оплатит
показати весь коментар
17.11.2025 14:11 Відповісти
Члєнограй продає повітря в якості потужної перемоги.
показати весь коментар
17.11.2025 14:17 Відповісти
Ну ОК, рафалі це дуже круто. А от РАКЕТИ для них нам хто продасть? І не просто якісь, а далекобійні. Теж французи?
показати весь коментар
17.11.2025 14:19 Відповісти
То вже буде у новому меморандумі в році так 2036-му. Донт пуш зе хорсес.
показати весь коментар
17.11.2025 14:41 Відповісти
Знов гучні десятирічні анонси.
А зараз, от сьогодні, вчасно забезпечити ЗСУ боєзапасом, особовим складом, зарплатою, мавіками, транспортом слабО?
Може ***** піар, з роздачею тисячі довбойобам?
показати весь коментар
17.11.2025 14:20 Відповісти
А ще ядерну бімбу придбаємо до 2135го і ось тоді точно буде кава в Ялті, кордони 91го, парад в москві, корочше кажучи повний потужний фламіндіч на окремо взятому пасовиську.

Декларація про наміри - це попередній документ, який фіксує домовленість сторін про майбутню співпрацю чи укладення основного договору, але не створює юридичних зобов'язань
показати весь коментар
17.11.2025 14:20 Відповісти
Де,на якій території,буде він сам, на той час,в зв'язку з наслідками своїх дій?
показати весь коментар
17.11.2025 14:22 Відповісти
топопроси друзів, підлеглих, мам друзів скинутися то на сто штук за день назбираеш
показати весь коментар
17.11.2025 14:27 Відповісти
Війна в Україні: обіцянка продати Києву винищувачі Rafale, важлива заява з дуже невизначеним фінансуванням - https://www.lemonde.fr/international/article/2025/11/17/guerre-en-ukraine-la-promesse-de-vente-de-rafale-a-kiev-une-annonce-forte-au-financement-tres-incertain_6653739_3210.html Le Monde

Як і всі листи про наміри, той, що підписали Еммануель Макрон та Володимир Зеленський у понеділок, не є офіційним контрактом, а просто формалізацією поточних переговорів.

Чомусь французьким ЗМІ я вірю більше. Чому ж це раптом?
показати весь коментар
17.11.2025 14:29 Відповісти
Літаки в майбутній війні-дорогі літаючі гроби.Потрібно розвивати ударні далекобійні безпілотники і ракети як і для нанесення болючих ударів так і ППО щоб збивати ворожі літаки в глибині ворожих територій.
показати весь коментар
17.11.2025 14:30 Відповісти
Нам потрібні міліони дронів і тисячі ракет які Україна може успішно виробляти але при умові коли зе-Лупа і Алібаба повиснуть на гіляці.
показати весь коментар
17.11.2025 14:34 Відповісти
Літакі літять, будім всіх бамбіть...
показати весь коментар
17.11.2025 14:50 Відповісти
...років через надцять.
показати весь коментар
17.11.2025 15:17 Відповісти
З Швецією декларацію про Гріспени, з Францією про Рафалі, панове ви вже якось визначтесь на базі якого літака ви плануєте розвивати ВПС України, а то якийсь зоопарк буде з літаків різного типу, які буде важко обслуговувати та експлуатувати. До того ж, фінансування як на придбання Гріспенів так і Рафалів в України не має і не підтверджене з боку партнерів, чи це щоб прозвітувати про чергову перемогу на тлі корупційних скандалів та складної ситуації на фронті.
показати весь коментар
17.11.2025 14:52 Відповісти
Продати б одного Зелю,але нікто не БЕРЕ(((Просрочине!
показати весь коментар
17.11.2025 14:53 Відповісти
".....А поговорити?"
показати весь коментар
17.11.2025 15:05 Відповісти
На разі це цирк для любителів зЄлєпукіна!!! Нема що обговорювати!!! Ні про що!!!
показати весь коментар
17.11.2025 15:08 Відповісти
Просто ТРУФА!!!
показати весь коментар
17.11.2025 15:41 Відповісти
За чей счёт банкет? Країна в борговій ямі розміром з річний ВВП, головні експортні галузі, крім АПК, прибиті, 11 млн пенсіонерів, 3 млн інвалідів і мабуть 1.5 млн убд. А ще багато соціально незахищених, що не ввійшли в цей перелік.
Загалом майже 50% населення за межею бідності
показати весь коментар
17.11.2025 15:33 Відповісти
Клоун як завжди бреше уже за фламіндічі мовчить
показати весь коментар
17.11.2025 15:55 Відповісти
Епать-копать то ли смеяться-то ли плакать просто жесть какая-то, Украине ВСЁ надо даже не сегодня а вчера а тут 2035 год, жесть.
показати весь коментар
17.11.2025 15:57 Відповісти
100 рафалів 150 гріпенів 25 петріотів. ох і локшина
показати весь коментар
17.11.2025 16:13 Відповісти
Це до обіцяної Зеленським побудови Космодрому чи вже після?
показати весь коментар
17.11.2025 16:52 Відповісти
Марафон марафон
Побудуєм стадіон
Марафон марафон
Буде дронів міліон
👯‍♂️
показати весь коментар
17.11.2025 23:39 Відповісти
У Франції черга по контрактах на ці літиаки.В своєї армії,лише під 100 таких літаків і хочуть збільшити кількість.Через 10 років,не буде 100 літаків гарантовано.
показати весь коментар
17.11.2025 16:54 Відповісти
Та поясніть вже цьому бовдурові, що довічне -- це не про президентський термін!
показати весь коментар
17.11.2025 17:02 Відповісти
У Поца Наркомана все Історичне ? Навіть накласти в унітаж - кожен раз Потужно і Історично!! Просто унікум!!! МУДОЗВОН фєномєн !!
показати весь коментар
17.11.2025 23:37 Відповісти
Україні не потрібно літаки! Навіщо нам потрібні літаки з ракетами та Самр Т, а може раптом вони збивать сушки.ру за деньги налоплатєльщиков.ру? Це ж тільки в Україну має бути комбіновані атаки! Навіщо Гріпени, Ф-16, Рафалі. Це ж який автопарк різноманітності:Мерси, Форди, Тойоти, Ніссан, Міцубісі, Тесла, Фолькскваген, Шкода, Мазда це тільки почати ще..., в кремлі турбота - як українці будуть обслуговувати військовий автопарк, Бо Cтрашно!Нє надо! А-ааааа!
показати весь коментар
18.11.2025 04:44 Відповісти
 
 