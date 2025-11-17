Зеленський про зміст "історичної" декларації з Францією: Придбаємо 100 літаків Rafale F4 до 2035 року та системи ППО SAMP-T

Україна закупить у Франції літаки Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

100 літаків Rafale F4 до 2035 року

Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби", - пояснив глава держави.

Спільні проєкти оборонних галузей

Також, за словами Зеленського, уже цього року розпочнуться спільні проєкти між оборонними галузями двох країн.

"Спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, Президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові", - резюмує президент.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale.

