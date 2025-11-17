Зеленський про зміст "історичної" декларації з Францією: Придбаємо 100 літаків Rafale F4 до 2035 року та системи ППО SAMP-T
Україна закупить у Франції літаки Rafale F4, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
100 літаків Rafale F4 до 2035 року
Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби", - пояснив глава держави.
Спільні проєкти оборонних галузей
Також, за словами Зеленського, уже цього року розпочнуться спільні проєкти між оборонними галузями двох країн.
"Спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.
Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, Президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові", - резюмує президент.
Раніше Зеленський повідомив, що Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale.
Що передувало?
- Також повідомлялося, що Зеленський та Макрон підписали угоду щодо придбання Україною оборонного обладнання.
- Напередодні візиту Зеленський заявляв, що підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації.
Декларація про наміри - це попередній документ, який фіксує домовленість сторін про майбутню співпрацю чи укладення основного договору, але не створює юридичних зобов'язань
Як і всі листи про наміри, той, що підписали Еммануель Макрон та Володимир Зеленський у понеділок, не є офіційним контрактом, а просто формалізацією поточних переговорів.
