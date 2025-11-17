Украина получит от Франции 8 пусковых систем противовоздушной обороны SAMP-T, - Зеленский

Новое соглашение с Францией предусматривает существенное укрепление оборонных возможностей Украины, в частности в сфере ПВО и авиации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что Франция предоставит Украине?

По его словам, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.

Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень мощные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых установок. Для кого-то это технические детали, но для нас это важно", - сказал Зеленский.

Непубличные нюансы

Президент также сообщил, что Франция передаст Украине 55 электровозов, что станет дополнительной помощью для украинской инфраструктуры.

В то же время Зеленский отказался раскрывать полный перечень и характеристики предоставленного вооружения. По его словам, публичность некоторых деталей может создать риски как для Украины, так и для партнеров.

"Об отдельных видах вооружения можно говорить только тогда, когда они уже выполняют свои задачи", - подчеркнул глава государства.

