Украина получит от Франции 8 пусковых систем противовоздушной обороны SAMP-T, - Зеленский
Новое соглашение с Францией предусматривает существенное укрепление оборонных возможностей Украины, в частности в сфере ПВО и авиации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Что Франция предоставит Украине?
По его словам, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.
Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень мощные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых установок. Для кого-то это технические детали, но для нас это важно", - сказал Зеленский.
Непубличные нюансы
Президент также сообщил, что Франция передаст Украине 55 электровозов, что станет дополнительной помощью для украинской инфраструктуры.
В то же время Зеленский отказался раскрывать полный перечень и характеристики предоставленного вооружения. По его словам, публичность некоторых деталей может создать риски как для Украины, так и для партнеров.
"Об отдельных видах вооружения можно говорить только тогда, когда они уже выполняют свои задачи", - подчеркнул глава государства.
Что предшествовало?
- Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
- Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Залишається для організації підпису контрактів чи повенртається - питання до нього є "на плівках Міндіча"!!!
- не отримає, а придбає
- ну як придбає, матиме можливість придбати до 2035 року
- ну як до 2035...якщо колись будуть контракти замість меморандумів
Пропоную заряджати в пускові квартири мами міндича...
Джерело: https://censor.net/ua/n3585488