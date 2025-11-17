РУС
Украина получит от Франции 8 пусковых систем противовоздушной обороны SAMP-T, - Зеленский

Новое соглашение с Францией предусматривает существенное укрепление оборонных возможностей Украины, в частности в сфере ПВО и авиации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Что Франция предоставит Украине?

По его словам, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale, - Зеленский (обновлено)

Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень мощные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых установок. Для кого-то это технические детали, но для нас это важно", - сказал Зеленский.

Непубличные нюансы

Президент также сообщил, что Франция передаст Украине 55 электровозов, что станет дополнительной помощью для украинской инфраструктуры.

В то же время Зеленский отказался раскрывать полный перечень и характеристики предоставленного вооружения. По его словам, публичность некоторых деталей может создать риски как для Украины, так и для партнеров.

"Об отдельных видах вооружения можно говорить только тогда, когда они уже выполняют свои задачи", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Украина первой получит улучшенное поколение системы ПВО SAMP/T, - Макрон

Что предшествовало?

  • Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
  • Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.

Де там А.Б. (Алібаба)?
Залишається для організації підпису контрактів чи повенртається - питання до нього є "на плівках Міндіча"!!!
17.11.2025 15:47 Ответить
Я бы готов был бы даже скинуться если бы он тоже втик.
17.11.2025 15:55 Ответить
у нього 3000 км безоплатно і зимова підтримка "1000 грн"- навіщо "скидуватися" ?
17.11.2025 15:58 Ответить
а якщо без потужності, то:

- не отримає, а придбає

- ну як придбає, матиме можливість придбати до 2035 року

- ну як до 2035...якщо колись будуть контракти замість меморандумів
17.11.2025 15:48 Ответить
Одна ракета для SAMP-T коштує приблизно 2 млн доллярів.
Пропоную заряджати в пускові квартири мами міндича...
17.11.2025 15:48 Ответить
И после этого вы хотите Владимира Александровича с Банковой в шею вытолкать, неблагодарные!?😕
17.11.2025 15:49 Ответить
"зе 3,14здун " собі 3,14здить і не задумується,що самі найбільш "йо..нуті у 2019році квартальним мішком із "зеленим брехливим лайном" , по порожніх "маківочка" вже більше не вірять його ні одному слову....
17.11.2025 15:51 Ответить
❗️Україна отримає 8 систем ППО SAMP/T - це загалом 48 пускових установок. Це історична угода, - Зеленський
17.11.2025 15:52 Ответить
найновіша модифікація
17.11.2025 15:53 Ответить
Уже было, проходили - 25 Патриотов. Повторяется.
17.11.2025 15:53 Ответить
Макарон не обдурить , він не трамп
17.11.2025 15:54 Ответить
Их нужно еще произвести и оплатить. Когда-нибудь может и получим. Как и 150 шведских Grippen, как и 100 французских бортов. Когда найдем деньги.
17.11.2025 15:57 Ответить
Франція передасть Україні новий оборонний пакет до кінця 2025 року, - Зеленський

17.11.2025 15:58 Ответить
Как и приснопамятные 3000 ракет? Ага, все 100 самолетов до конца года и получим.
17.11.2025 16:01 Ответить
Макрон не піаніст
17.11.2025 16:03 Ответить
Вы бы прочитали что там написано в этой самой декларации. И что точно было сказано. Между "сможет получить" и "получит", как говорят в Одессе - две большие разницы.
17.11.2025 16:06 Ответить
пуйло хлебальник відкрив
17.11.2025 15:55 Ответить
Не надо нам втирать, что сможет когда-то или никогда не сможет, или сможет но непонятно когда получить Украина, Нам надо знать что мы получили вчера и в крайнем случае, случае что получим сегодня а сказки нам не нужны, сказками не повоюешь..
17.11.2025 16:02 Ответить
 
 