Війна між РФ та Україною завершиться до 2027 року, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що мир у війні Росії проти України буде досягнуто до 2027 року. Зараз лише Кремль хоче продовжувати бойові дії.

Про це Макрон заявив на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

Росія не бажає миру

"Тільки Росія обрала війну. Ніщо не виправдовувало цей вибір…Сьогодні лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть посилювати її. Нагадую, що з минулого березня українці чітко підтвердили свою готовність до миру, і що, враховуючи американські ініціативи, підтримані європейцями, та значну роботу, яку ми виконали протягом останніх місяців, все готово для миру", - наголосив Макрон.

Він зауважив, що тільки Росія "відмовляється це зробити".

Мир до 2027 року та тиск на РФ

Макрон зазначив, що "посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України є ще одним доказом цієї агресії та цинізму".

Водночас він наголосив, що у найперший день російської агресії Франція "зробила чіткий вибір: однозначну та непохитну підтримку України".

"Я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. Я вважаю, що останні місяці були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами", - додав лідер Франції.

Політик вважає, що об'єднання Європейського Союзу зі Сполученими Штатами та основними партнерами для тиску на РФ мають ключове значення.

