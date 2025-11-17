Війна між РФ та Україною завершиться до 2027 року, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що мир у війні Росії проти України буде досягнуто до 2027 року. Зараз лише Кремль хоче продовжувати бойові дії.
Про це Макрон заявив на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі, інформує Цензор.НЕТ.
Росія не бажає миру
"Тільки Росія обрала війну. Ніщо не виправдовувало цей вибір…Сьогодні лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть посилювати її. Нагадую, що з минулого березня українці чітко підтвердили свою готовність до миру, і що, враховуючи американські ініціативи, підтримані європейцями, та значну роботу, яку ми виконали протягом останніх місяців, все готово для миру", - наголосив Макрон.
Він зауважив, що тільки Росія "відмовляється це зробити".
Мир до 2027 року та тиск на РФ
Макрон зазначив, що "посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України є ще одним доказом цієї агресії та цинізму".
Водночас він наголосив, що у найперший день російської агресії Франція "зробила чіткий вибір: однозначну та непохитну підтримку України".
"Я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. Я вважаю, що останні місяці були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами", - додав лідер Франції.
- Політик вважає, що об'єднання Європейського Союзу зі Сполученими Штатами та основними партнерами для тиску на РФ мають ключове значення.
- саме тому війна і буде продовжуватись ! Нащо кацапам зупинятися , якщо всі погоджуються віддати їм теритрію., яку вони вже захопили ?
Емманюель, прокинься. Це відбувається ще з того моменту, коли ху#ло вперше стало президентом кацапетівки. А ви йому всіляко в цьому сприяли. Персональна подяка сучці Меркель.