2 981 17

Війна між РФ та Україною завершиться до 2027 року, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що мир у війні Росії проти України буде досягнуто до 2027 року. Зараз лише Кремль хоче продовжувати бойові дії.

Про це Макрон заявив на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

Росія не бажає миру

"Тільки Росія обрала війну. Ніщо не виправдовувало цей вибір…Сьогодні лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть посилювати її. Нагадую, що з минулого березня українці чітко підтвердили свою готовність до миру, і що, враховуючи американські ініціативи, підтримані європейцями, та значну роботу, яку ми виконали протягом останніх місяців, все готово для миру", - наголосив Макрон.

Він зауважив, що тільки Росія "відмовляється це зробити".

Мир до 2027 року та тиск на РФ

Макрон зазначив, що "посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України є ще одним доказом цієї агресії та цинізму".

Водночас він наголосив, що у найперший день російської агресії Франція "зробила чіткий вибір: однозначну та непохитну підтримку України".

"Я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. Я вважаю, що останні місяці були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами", - додав лідер Франції.

  • Політик вважає, що об'єднання Європейського Союзу зі Сполученими Штатами та основними партнерами для тиску на РФ мають ключове значення.

Топ коментарі
Якщо до 2027-го буде мир, то можна буде не постачати обіцяні меморандумом літаки до 2035-го, а залишити собі?
17.11.2025 16:22 Відповісти
Нагадую, що з минулого березня українці чітко підтвердили свою готовність до миру..."
- саме тому війна і буде продовжуватись ! Нащо кацапам зупинятися , якщо всі погоджуються віддати їм теритрію., яку вони вже захопили ?
17.11.2025 16:24 Відповісти
До 2027 року, але малось на увазі в 2027, але до 2030 вже точно хоча розраховуємо на 2035-й.
17.11.2025 16:29 Відповісти
"Это вряд ли!" (с)
17.11.2025 16:23 Відповісти

17.11.2025 16:24 Відповісти
- саме тому війна і буде продовжуватись ! Нащо кацапам зупинятися , якщо всі погоджуються віддати їм теритрію., яку вони вже захопили ?
100% !!!
17.11.2025 17:30 Відповісти
хранцузьске сподівання в котрий раз, " зеленими примарами прикрашене було...
17.11.2025 16:25 Відповісти
Арестовича надивився...... І розпочав вангувати!
17.11.2025 16:26 Відповісти
До 2027 року, але малось на увазі в 2027, але до 2030 вже точно хоча розраховуємо на 2035-й.
17.11.2025 16:29 Відповісти
2035 більш реалістично, враховуючи цифри щомісячної мобілізації й мобресурс України й те, що його трохи збільшать всякими додатковими закручуваннями гайок. Якраз десь так і вистачить.
17.11.2025 16:39 Відповісти
Засвоїв месьє Емануель науку - казати все, що подобається Зє, бо не дай Боже знову запалає Нотр-дам-де Парі, або ще хуже, як султан Оману ... .
17.11.2025 16:33 Відповісти
Коли ж то ***** здохне
17.11.2025 16:33 Відповісти
Як же вона може не закінчитися в 2027 році, якщо вже в наступному році (2026) буде крах російської економіки, а ще робота над гарантіями безпеки від вірних союзників майже закінчена? Звісно закінчиться.
17.11.2025 16:37 Відповісти
...майже таке вже було-росія протримається пів року...потім рік потім -в неї багато ресурсів..потім треба мирні переговори..може досить вже по вухах їздити а почати щось дійсно робити?
17.11.2025 16:48 Відповісти
Якщо ти передаси трішки бімб з ЯЗ, то так, завершиться.
17.11.2025 17:04 Відповісти
"Зараз лише Кремль хоче продовжувати бойові дії" - та ти шо?
Емманюель, прокинься. Це відбувається ще з того моменту, коли ху#ло вперше стало президентом кацапетівки. А ви йому всіляко в цьому сприяли. Персональна подяка сучці Меркель.
17.11.2025 17:27 Відповісти
 
 