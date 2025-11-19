Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры, - СМИ

Президент США Дональд Трамп отправил в Киев высокопоставленную делегацию Пентагона в рамках попытки возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине.

Подробности

Два чиновника сообщили, что министр армии Дэн Дрисколл вместе с двумя генералами армии США должен провести переговоры с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами, а также с представителями военных и промышленных кругов.

Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими чиновниками.

Цель визита

По данным Politico, на первый взгляд, визит Дрисколла в Киев с миротворческой миссией может показаться необычным решением.

"Но ветеран армии и друг вице-президента Джей Ди Венса с юридического факультета Йельского университета стал важной фигурой в Пентагоне и теперь может занять более заметную должность.

Министр обороны Пит Хегсет не ездил в Киев", - отмечает издание.

Также, пишет Politico, основной целью визита будет вовлечение украинского руководства в затянувшийся мирный процесс с Россией, несмотря на то, что Москва отклонила все предыдущие попытки США и Украины остановить боевые действия.

