Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры, - СМИ
Президент США Дональд Трамп отправил в Киев высокопоставленную делегацию Пентагона в рамках попытки возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Два чиновника сообщили, что министр армии Дэн Дрисколл вместе с двумя генералами армии США должен провести переговоры с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами, а также с представителями военных и промышленных кругов.
Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими чиновниками.
Цель визита
По данным Politico, на первый взгляд, визит Дрисколла в Киев с миротворческой миссией может показаться необычным решением.
"Но ветеран армии и друг вице-президента Джей Ди Венса с юридического факультета Йельского университета стал важной фигурой в Пентагоне и теперь может занять более заметную должность.
Министр обороны Пит Хегсет не ездил в Киев", - отмечает издание.
Также, пишет Politico, основной целью визита будет вовлечение украинского руководства в затянувшийся мирный процесс с Россией, несмотря на то, что Москва отклонила все предыдущие попытки США и Украины остановить боевые действия.
ВПЕВНИНИЙ смоктав і Путі теж
За будь яку капітуляцію цілуватимуть блаЗЄнського в дупу...
американський сором. Мало того, що після сьогоднішньої кривавої ночі, їдуть вмовляти жертву йти на поступки. Ще й присилають ноунейма, бо він друг віцепрезидента.