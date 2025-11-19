РУС
2 219 11

Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры, - СМИ

Представители Пентагона отправились в Киев. Что известно?

Президент США Дональд Трамп отправил в Киев высокопоставленную делегацию Пентагона в рамках попытки возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Два чиновника сообщили, что министр армии Дэн Дрисколл вместе с двумя генералами армии США должен провести переговоры с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами, а также с представителями военных и промышленных кругов.

Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими чиновниками.

Цель визита

По данным Politico, на первый взгляд, визит Дрисколла в Киев с миротворческой миссией может показаться необычным решением.

"Но ветеран армии и друг вице-президента Джей Ди Венса с юридического факультета Йельского университета стал важной фигурой в Пентагоне и теперь может занять более заметную должность.

Министр обороны Пит Хегсет не ездил в Киев", - отмечает издание.

Также, пишет Politico, основной целью визита будет вовлечение украинского руководства в затянувшийся мирный процесс с Россией, несмотря на то, что Москва отклонила все предыдущие попытки США и Украины остановить боевые действия.

Їхати до жертви агресії щоб вимагати поновити переговори з агресором? Прекрасний план. Потужний як швейцарський годинник 👍
19.11.2025 08:30 Ответить
Такий вже миротворець Трамп - не перестає тиснути на жертву агресії. Досвід Мюнхена 38...
19.11.2025 08:37 Ответить
ооооооо любитель мінета з Клінтоном буде підсосувати нам капітуляцію.

ВПЕВНИНИЙ смоктав і Путі теж
19.11.2025 08:25 Ответить
Вимагатимуть капітуляцію...
19.11.2025 08:26 Ответить
посилати ЇХ туди де трамп цілував Клінтона. Як стане історія як з південним вєтнамом США і не почухаються, як будуть міліони вбитих їх буде плювати
19.11.2025 08:27 Ответить
"мудрий_73%_народ" втомився від війни...

За будь яку капітуляцію цілуватимуть блаЗЄнського в дупу...
19.11.2025 08:58 Ответить
А почему в Киев? Украина заявила, что готова заморозить войну по линии фронта, параша- нет.
19.11.2025 08:32 Ответить
а що із влади хоч хтось зараз знаходиться в Україні? начебто всі потікали в міжнародне турне, подалі від Народного гніву.....сцикуни
19.11.2025 08:52 Ответить
Чому не писати так як є. Відправив делегацію щоб давити на українську адміністрацію що та підписала капітуляцію. Нехай трампон віддасть путіну свою резиденцію в Мар-а-Лаго.
19.11.2025 09:05 Ответить
Рижий обмудок знову буде давити на Україну
19.11.2025 09:25 Ответить
> Але ветеран армії та друг віцепрезидента джей ді венса

американський сором. Мало того, що після сьогоднішньої кривавої ночі, їдуть вмовляти жертву йти на поступки. Ще й присилають ноунейма, бо він друг віцепрезидента.
19.11.2025 10:14 Ответить
 
 