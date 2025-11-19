Киев получил "сигналы" о предложениях по прекращению войны, которые США обсуждали с РФ, - Reuters

Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Украинский чиновник заявил, что Киев получил "сигналы" о ряде предложений США по прекращению войны, которые Штаты обсуждали с РФ.

"Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений", - цитирует Reuters собеседника.

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.