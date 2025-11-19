РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10746 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры переговоры с РФ
9 242 33

Киев получил "сигналы" о предложениях по прекращению войны, которые США обсуждали с РФ, - Reuters

США и РФ обсуждали прекращение войны в Украине

Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинский чиновник заявил, что Киев получил "сигналы" о ряде предложений США по прекращению войны, которые Штаты обсуждали с РФ.

"Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений", - цитирует Reuters собеседника.

Читайте: Польша привлекла помощь США для расследования диверсий на железной дороге, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Автор: 

россия (98069) США (28289) переговоры с Россией (1366)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А Украина каким боком к вашим тампоно-хловским договорнякам?! Оранжево-коричневые "пакты" можете хоть каждый день составлять подписывать. Их ценность ниже туалетной бумаги.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:28 Ответить
+13
Трамп з пуйлом зараз, як по нотах, розігрують партію по примусу України жо капітуляції.
Вибрали вдалий момент, дочекались ослаблення зелі, через корупційний скандал.
І швиденько будуть його примушувати до підписання капітуляцію, бо впевнені що він нікуди не дінеться і підпише все, що йому накажуть пуйло і Трамп.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:41 Ответить
+9
Без мене мене женили
показать весь комментарий
19.11.2025 15:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без мене мене женили
показать весь комментарий
19.11.2025 15:22 Ответить
Иди в РАГС и разведись!
показать весь комментарий
19.11.2025 15:26 Ответить
Розвели? - розвели - ну і як? - труси залишили
показать весь комментарий
19.11.2025 15:29 Ответить
Понимаю всё негодование почтенной публики. Да только хочу вас разочаровать. Трампу п**** й Украина. Ну вот совершенно п****й. Как бы это неприятно было осознавать. Мы потеряем территории, РПЦ снова будет боговать, русская агентура будет процветать, обычные жители останутся со своими пепелищами. Гнидичи благополучно свалят в Израиль. Всё.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:44 Ответить
Ніт. Не все. Хоч і вам зі змісту вашого одкровення Україна до сраки.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:03 Ответить
Іде тиск не хилий. Наші шлють баранівна юх зі своїми «новими-старими» ідеями.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:26 Ответить
А Украина каким боком к вашим тампоно-хловским договорнякам?! Оранжево-коричневые "пакты" можете хоть каждый день составлять подписывать. Их ценность ниже туалетной бумаги.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:28 Ответить
Подавати і отримувати "сигнали" - це як алкашня попід наливайкою переморгується. Порядні люди слушні речі кажуть відкрито, а не пошепки за спиною.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:30 Ответить
Кацапіdарські виродки сьогодні вночі вже подали "сигнал" у Тернополі.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:35 Ответить
а де ви бачили в політиці порядних? сама піна, у більшості, колишні бандюги, кримінальники, по яких тюрма плаче. Поодинокі "білі ворони" з-поза злочинної системи немають ніякого впливу...
показать весь комментарий
19.11.2025 17:04 Ответить
А хто мав знову на переговорах представляти Україну, Дєрмак-ларьочник? Який англійську коробить, що його мало хто розуміє, ще й хамить там всім?
показать весь комментарий
19.11.2025 15:30 Ответить
а навіщо розмовляти з тупим Ішаком (якій у діпломатії ПОВНИЙ НУЛЬ) та його корупціонером Дерьмаком ?
показать весь комментарий
19.11.2025 15:30 Ответить
Дипломатія рудого нарциса і плешивого ***** одна єдина-схилити Україну до капітуляції. Першому це потрібно заради премії миру і балачок своєму плебсу як він усіх переміг, другому-щоб показати своєму зомбостаду що він не обісрався в Україні, а "дастіг всєх целєй сво". Тупий ішак в даному випадку представляє українців, які не бажають капітулювати. Тож гратися у дипломатію про Україну без самої України, хоч і через тупого ішака-не вийде.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:55 Ответить
бо, як це не гидко, а вони-влада...
показать весь комментарий
19.11.2025 16:02 Ответить
Оскільки Трампині і США нам більше не дають ні копійки і ні патрона на дурняк - то можуть іти *****. Але є одне але - десь в лещатах ФБР уже затискаються незламні фаберже наших хуцпатих Фламіндічєй - і тому я припускаю що Гундоса Почвара зараз може на жаль підмахнути майже що завгодно аби тільки їй дали шанс утікти подалі після перемир'я і щоб про неї не згадували.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:31 Ответить
Але без них ми отримаємо достатньо зброї навіть за гроші.
показать весь комментарий
19.11.2025 16:24 Ответить
В США на зеленського компромат з корупцією-тому вони його щас давлять-або капітуляція або оприлюднення як він з своїми менеджерами обкрадав Україну--якщо щось підпише не хороше йому тут хана-люди порвуть його разом з його менеджерами як тузік тряпку-і ніхто не спасе і не захистить
показать весь комментарий
19.11.2025 15:31 Ответить
Сигнали, рамки. Меморандуми, декларації про наміри, комюніке.

Кейси, кластери, адженди.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:32 Ответить
Трамп з пуйлом зараз, як по нотах, розігрують партію по примусу України жо капітуляції.
Вибрали вдалий момент, дочекались ослаблення зелі, через корупційний скандал.
І швиденько будуть його примушувати до підписання капітуляцію, бо впевнені що він нікуди не дінеться і підпише все, що йому накажуть пуйло і Трамп.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:41 Ответить
Наступний президент скаже : "Це капітуляція Зеленського! При мені цього ніколи б не сталося! Але тепер треба якось жити."
показать весь комментарий
19.11.2025 15:49 Ответить
100% - вони саме цього і добиваються
показать весь комментарий
19.11.2025 15:58 Ответить
Але капітуляція - призведе до політичного хаосу та роздраю в Україні- до її цілковитого ослаблення, зрештою - втрати значної частини міжнародної підтримки. росія ж - буде виведена з під значної частини санкцій і буде швидкими темпами нарощувати та відновлювати боєздатність, армію, буде провокувати розбрат в Єврпопі та ще більший хаос в Україні - щоби черговим кидком, остаточно знищити Україну, й піти далі.
Це план знищення України та Європи.
показать весь комментарий
19.11.2025 16:17 Ответить
а в рамочці було два вороги для України.Один куйло і другий, друг його "трамбон"
показать весь комментарий
19.11.2025 15:50 Ответить
Шо знову ********** брєдні про дЄнаціХВікацію, дЄміліьарізацію ну і далі по тьЄксту?
показать весь комментарий
19.11.2025 16:00 Ответить
зеленські мародери принизили Україну..
шоб ви повиздихали, зеленські зрадники..
показать весь комментарий
19.11.2025 16:04 Ответить
Стервятники подлетели, когда власть в Украине подстрелили. Удивительное совпадение: НАБУ собирала компромат 15 месяцев, не мешая шайке Али-Бабы воровать, а тут резко вывалила с максимальным скандалом. Как раз под предложение путинского агента Трампа/Краснова о капитуляции. И где вы видите тут проукраинские органы власти?
показать весь комментарий
19.11.2025 16:28 Ответить
Прекращать войну должен путин *****, который её начал, мы войну не начинали!!!?
показать весь комментарий
19.11.2025 16:35 Ответить
Виходить зельць з друзями крав фінансову допомогу США, та відповідно має переслідуватися правоохоронними органами США. Тобто зельця поставили на рейки, тепер в обмін на обіцянку доні про відсутность кримінального переслідування, він підпише будь які папірці.
показать весь комментарий
19.11.2025 16:46 Ответить
Тобто варто було зеленій клептовлаті зашататися, і одразу починаються "рамочні домовленості про перемир'я"??? Просто співпало???
Ви кого ***** наобирали, кончені фанати серіалу?
показать весь комментарий
19.11.2025 16:48 Ответить
Капітуляцію відхилить Київ по трампу і хкуйлу в 3-й редакції і почнуть цькувати санкціями Україну, бо та не хоче миру..
показать весь комментарий
19.11.2025 16:59 Ответить
⚡️Умови мирної угоди, розробленої США і Росією, будуть озвучені Зеленському завтра, - Reuters

План покажуть під час зустрічі з американськими військовими чиновниками в Києві - міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником штабу генералом Ренді Джорджем.

Після зустрічі із Зеленським чиновники вирушать до Москви.
показать весь комментарий
19.11.2025 17:04 Ответить
та дайте вже тампону ту нобелівську премію за мир,
та нехай іде нах..,
разом з хлом...
миротворець, пля..
знайшов кого принуждати до «миру»..
показать весь комментарий
19.11.2025 17:06 Ответить
 
 