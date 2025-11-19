Киев получил "сигналы" о предложениях по прекращению войны, которые США обсуждали с РФ, - Reuters
Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Украинский чиновник заявил, что Киев получил "сигналы" о ряде предложений США по прекращению войны, которые Штаты обсуждали с РФ.
"Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений", - цитирует Reuters собеседника.
Что предшествовало?
Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
Кейси, кластери, адженди.
Вибрали вдалий момент, дочекались ослаблення зелі, через корупційний скандал.
І швиденько будуть його примушувати до підписання капітуляцію, бо впевнені що він нікуди не дінеться і підпише все, що йому накажуть пуйло і Трамп.
Це план знищення України та Європи.
шоб ви повиздихали, зеленські зрадники..
Ви кого ***** наобирали, кончені фанати серіалу?
План покажуть під час зустрічі з американськими військовими чиновниками в Києві - міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником штабу генералом Ренді Джорджем.
Після зустрічі із Зеленським чиновники вирушать до Москви.
та нехай іде нах..,
разом з хлом...
миротворець, пля..
знайшов кого принуждати до «миру»..