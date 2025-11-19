Польша привлекла помощь США для расследования диверсий на железной дороге, - СМИ

Польша обратилась к Соединенным Штатам за помощью в расследовании диверсий на железной дороге, которые Варшава официально связывает с российским следом.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает корреспондент издания в США, несколько собеседников подтвердили, что польские и американские разведывательные службы обсуждали инциденты на польской железной дороге. К работе привлечено Агентство национальной безопасности США, ответственное за электронную разведку и защищенную связь, а также другие американские структуры. Председатель Комитета Сената США по вопросам Вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что эта диверсия требует "решительного ответа со стороны Соединенных Штатов".

Глава Генерального штаба польских Вооруженных сил генерал Веслав Кукула подчеркнул, что повреждение пути само по себе не означает войну, но указывает на "предвоенную ситуацию".

Институт исследования войн (ISW) предупреждает, что Россия усиливает дестабилизирующую деятельность, направленную на "подрыв единства НАТО и создание политических, информационных и психологических условий для потенциальной будущей войны России против НАТО".

Что известно:

повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;

участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;

к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.

