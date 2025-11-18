Польша требует экстрадиции подозреваемых в диверсиях на железной дороге, - Туск
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша требует задержания и экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении двух диверсий на железнодорожном участке между Люблином и Варшавой.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, речь идет о людях, которые, вероятно, выехали в Беларусь.
Туск сообщил, что поручил министру иностранных дел начать неотложные дипломатические шаги для возвращения подозреваемых в Польшу. "(Это будут обращения) и к властям Беларуси, и к властям России, но мы также будем принимать другие меры, которые, надеюсь, приведут к быстрому задержанию исполнителей и их сообщников", - сказал премьер.
По словам Туска, цель - "быстрое задержание" и привлечение к ответственности тех, кто готовил и реализовывал диверсионные атаки на железнодорожную инфраструктуру. Премьер не исключил, что будут использованы и другие механизмы, кроме дипломатических.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.
- Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
- Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.
- Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все следы ведут в Россию.
Премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании двух украинцев, которых подозревают в причастности к диверсии на железной дороге.
