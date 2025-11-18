РУС
Диверсии в Польше и Литве
Польша требует экстрадиции подозреваемых в диверсиях на железной дороге, - Туск

Туск

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша требует задержания и экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении двух диверсий на железнодорожном участке между Люблином и Варшавой.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о людях, которые, вероятно, выехали в Беларусь.

Туск сообщил, что поручил министру иностранных дел начать неотложные дипломатические шаги для возвращения подозреваемых в Польшу. "(Это будут обращения) и к властям Беларуси, и к властям России, но мы также будем принимать другие меры, которые, надеюсь, приведут к быстрому задержанию исполнителей и их сообщников", - сказал премьер.

По словам Туска, цель - "быстрое задержание" и привлечение к ответственности тех, кто готовил и реализовывал диверсионные атаки на железнодорожную инфраструктуру. Премьер не исключил, что будут использованы и другие механизмы, кроме дипломатических.

Что предшествовало?

+13
міндіч теж був з українським паспортом
18.11.2025 17:20 Ответить
+10
Смішно...
18.11.2025 17:15 Ответить
+7
З урахуванням того скільки бланків паспортов русня захопмила ще у 2014 році як в Криму так і у ЛУГонДОНе забезпечення агентури паспорртами України не є проблемою.
18.11.2025 18:25 Ответить
Смішно...
18.11.2025 17:15 Ответить
а спільник хто пуйло ?
18.11.2025 17:15 Ответить
Польша кішить руснявими. Цікаво, скільки відсотків з нах агентура ГРУ та ФСБ. Вважаю шо не менше 40%.
18.11.2025 17:17 Ответить
Ці русняві були з українськими паспортами...
18.11.2025 17:19 Ответить
міндіч теж був з українським паспортом
18.11.2025 17:20 Ответить
І що ?
вони хоч з паспортами Ізраїлю все одно московити
18.11.2025 17:21 Ответить
З урахуванням того скільки бланків паспортов русня захопмила ще у 2014 році як в Криму так і у ЛУГонДОНе забезпечення агентури паспорртами України не є проблемою.
18.11.2025 18:25 Ответить
Если виноваты то нужно выдавать! Поляки нашего не выдали немцам, за чем делать обратное.
18.11.2025 17:35 Ответить
Прежде чем смотреть на соседей обрати внимание на ашу страну! У нас бабло воруют и московитам переводят. Или жто другое?
18.11.2025 17:37 Ответить
Дивимось. А як же. І ми вас попереджали в 2019 році - не голосуйте за Zе та Суг *****, вони вороги України, адле ж ви не почули то тепер маємо. А шо до Польши шось ще додасте?
18.11.2025 18:22 Ответить
кордон с білорусю дирявий
18.11.2025 17:17 Ответить
так тіки ж відкрили. шоб побільше агентури лазило
18.11.2025 17:23 Ответить
Официально граждане Украины могут въехать в Польшу через белоруссию? Или только миндичу и ему подобным такое такое возможно?!
18.11.2025 17:34 Ответить
А хто скаже, чи то були справжні паспорти? Українці в білорусію не їздять. Обїжджають.
18.11.2025 20:15 Ответить
Лови вітра в полі!
18.11.2025 17:17 Ответить
Польща в курсі що "рускіє сваіх нє здают"?
18.11.2025 17:20 Ответить
Це якийсь сюр!

https://suspilne.media/tag/polsa/ Польща з початку доби 17 листопада відкрила пункти перетину кордону з Білоруссю у Кузниці та Бобровниках, що у Підляському воєводстві. Вони не працювали кілька років.

Про це https://www.rmf24.pl/regiony/bialystok/news-przejscia-w-kuznicy-i-bobrownikach-znow-otwarte-wazny-krok-d,nId,8041071 повідомляє RMF24.

Зокрема, КПП у Кузниці був закритий протягом чотирьох років через штучну міграційну кризу, влаштовану білоруською владою, а пункт пропуску у Бобровниках - майже три роки, у відповідь на вирок у Білорусі представнику польської громади Анджею Почобуту.

Так, КПП у Кузниці працюватиме лише для легкових автівок, а у Бобровниках - для легкового транспорту, автобусів і вантажівок.

14 листопада польська влада https://suspilne.media/1165200-polsa-vidkrie-dva-kpp-z-bilorussu/ анонсувала https://suspilne.media/1165200-polsa-vidkrie-dva-kpp-z-bilorussu/ відкриття обидвох пунктів пропуску.
18.11.2025 17:26 Ответить
Китай нажал на ЕС- ЕС нажал на Польшу- пункты открыли.
18.11.2025 17:48 Ответить
Значить знайшли винуватих - Китай.
18.11.2025 18:03 Ответить
Український паспорт в раші дістати не проблема,це по-перше.
А по-друге,багато моїх знайомих,які свого часу виїхали до раші,називають нас «нациками»і «бандерівцями».
Рашистська пропаганда працює на 300%.
18.11.2025 17:30 Ответить
А таджики не розглядаються , як варіант , чи на шпалах знайшли копії українських паспортів ?
18.11.2025 17:41 Ответить
А конкретно пофамильно можно назвать? А то подозреваемые...
18.11.2025 17:45 Ответить
Що це за біженці чоловіки призивного віку ,одна справа жінки діти і інше ухилянти які за гроші ладні допомагати ворогу ,тому Європі пора робити висновки.
18.11.2025 17:56 Ответить
Бывал в Твиттере Туска. Там суцильний треш. И никого не банят. Неудивительно что он такой нервный.
18.11.2025 17:58 Ответить
Они уже или депутаты, или сенаторы, или губернаторы.
18.11.2025 18:04 Ответить
Ну, звичайно ж, раша буде використовувати для диверсій в першу чергу українців, це давно відомо. А що то за такі патріоти-українці - то вже інше питання.
18.11.2025 18:33 Ответить
Варто вчитися у поляків-швидке та якісне розслідування,встановлення підозрюваних та їх місцеперебування. І ніяких тобі закінчень строків давності,невстановлене місце перебування- весь набір українських правоохоронних органів.
18.11.2025 18:34 Ответить
Чому наші польські партнери не поцікавилися, не перевірили, що робили ті "громадяни України" у Білорусії під час війни, коли Білорусія є союзником РФ? Чому пустили їх у Польщу через білоруський кордон , знаючи, що ці "громадяни" можливо є завербованими агентами та диверсантами РФ?
Хіба що то була оперативна комбінація, і за імовірними диверсантами велося спостереження з метою викриття агентурно-диверсійної мережі РФ на території Польщі...
18.11.2025 18:38 Ответить
Пан Туск--простий, як олівець! Коли це гебня видавала комусь своїх агентів? Нехай згадає "туристів" пєтрова/баширова, або хоча б державний літак під смолєнськом.
18.11.2025 18:39 Ответить
 
 