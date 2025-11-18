Польша требует экстрадиции подозреваемых в диверсиях на железной дороге, - Туск

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша требует задержания и экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении двух диверсий на железнодорожном участке между Люблином и Варшавой.

Об этом сообщает RMF24.

По его словам, речь идет о людях, которые, вероятно, выехали в Беларусь.

Туск сообщил, что поручил министру иностранных дел начать неотложные дипломатические шаги для возвращения подозреваемых в Польшу. "(Это будут обращения) и к властям Беларуси, и к властям России, но мы также будем принимать другие меры, которые, надеюсь, приведут к быстрому задержанию исполнителей и их сообщников", - сказал премьер.

По словам Туска, цель - "быстрое задержание" и привлечение к ответственности тех, кто готовил и реализовывал диверсионные атаки на железнодорожную инфраструктуру. Премьер не исключил, что будут использованы и другие механизмы, кроме дипломатических.

Что предшествовало?

