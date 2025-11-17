РУС
Туск подтвердил, что железную дорогу в Польше подорвали диверсанты: Маршрут имеет решающее значение для доставки помощи Украине

Туск о подрыве железной дороги

Повреждение железнодорожного пути на участке Демблин-Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.

Об этом пишет в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

Путь взорвали

"Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", - отметил он.

Читайте также: Туск о задержании подозреваемых в подготовке диверсий: Все следы ведут на Восток

Что предшествовало?

Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.

Маршрут мав вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Тепер уся допомога залишиться у Польші.
17.11.2025 12:00 Ответить
Та ти пєтросян наче
17.11.2025 12:08 Ответить
У тебе інша думка?
17.11.2025 12:36 Ответить
Інша.можеш запитати у ведмедчука карту залізничних колій Польщі і України.
17.11.2025 12:54 Ответить
Винних спіймати і посадити на пляшку (як роблять в улюбленій ними недоімперіі).
Відео викласти в телеграм!
Щоб майбутні шукачі легкого заробітку бачили, який буде спосіб розплати.
Ці тварини інакше не розуміють.
17.11.2025 12:04 Ответить
Шерше ля кацап....
17.11.2025 12:12 Ответить
Якщо, ТУСК добре не бачить та не розуміє, то поясніть йому, що кацапоморді підороси вже розпочали війну з ПОЛЬЩЕЮ та Євросоюзом, а їхня оборона уся в дірах, як ДРУШЛЯК, поки командування НАТО схвильоване, занепокоєне, стурбоване та дуже сміливе у своїй лузерній риториці з запевняющою їздою по вухам європейців та Євросоюзу...!!!

Якщо розвідка та контррозвідка Польщі та НАТО не затримає у найближчий час, 72 години, цих диверсантів, це буде 100% провалом обороноздатності Польщі та НАТО на порозі Європи...!!!

Впевнений на 100%, що перший удар підоросії по Європі, кардинально розколить її на частини та активізує усю пропідороську агентуру та резедентуру в державах Європи, котру 50 років засилали туди десятками тисяч, як німців поволжья, урала, сибіра, французи підмосковья, голандці прибалтики та іншу фсбешну мерзоту, ласточок кремля-(фсбешних повій) для обєднання сімей, котрі в цих державах наплодили купу пропідороських угрупувань під лозунгом "рашка-машка" та вже озброєні по самі вуха та очікують команди, поки гімнерали нато дрочуть язиками один одному вуха...!!!

Росія постачає зброю італійській мафії - Linkiesta https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-postachaye-zbroyu-italijskij-mafiyi-linkiesta/
17.11.2025 12:28 Ответить
Там лаптями аж пре.
17.11.2025 12:44 Ответить
 
 