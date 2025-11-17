Туск подтвердил, что железную дорогу в Польше подорвали диверсанты: Маршрут имеет решающее значение для доставки помощи Украине
Повреждение железнодорожного пути на участке Демблин-Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
Об этом пишет в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.
Путь взорвали
"Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", - отметил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.
Відео викласти в телеграм!
Щоб майбутні шукачі легкого заробітку бачили, який буде спосіб розплати.
Ці тварини інакше не розуміють.
Якщо розвідка та контррозвідка Польщі та НАТО не затримає у найближчий час, 72 години, цих диверсантів, це буде 100% провалом обороноздатності Польщі та НАТО на порозі Європи...!!!
Впевнений на 100%, що перший удар підоросії по Європі, кардинально розколить її на частини та активізує усю пропідороську агентуру та резедентуру в державах Європи, котру 50 років засилали туди десятками тисяч, як німців поволжья, урала, сибіра, французи підмосковья, голандці прибалтики та іншу фсбешну мерзоту, ласточок кремля-(фсбешних повій) для обєднання сімей, котрі в цих державах наплодили купу пропідороських угрупувань під лозунгом "рашка-машка" та вже озброєні по самі вуха та очікують команди, поки гімнерали нато дрочуть язиками один одному вуха...!!!
Росія постачає зброю італійській мафії - Linkiesta https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-postachaye-zbroyu-italijskij-mafiyi-linkiesta/