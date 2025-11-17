Туск подтвердил, что железную дорогу в Польше подорвали диверсанты: Маршрут имеет решающее значение для доставки помощи Украине

Повреждение железнодорожного пути на участке Демблин-Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.

Об этом пишет в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

Путь взорвали

"Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин - это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения. Этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кем бы они ни были", - отметил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.