Повреждение железнодорожного полотна в Польше: Туск рассматривает диверсию
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о повреждении железнодорожного пути на участке Демблин–Варшава, которое произошло утром в воскресенье, 16 ноября. Как сообщает Цензор.НЕТ, польские спецслужбы проверяют возможность акта диверсии. Об этом Туск написал в соцсети X.
Полиция Мазовецкого воеводства сообщила, что машинист поезда обнаружил "неисправности в железнодорожной инфраструктуре в районе поселка Жичин". Предварительный осмотр зафиксировал повреждение части пути, что привело к остановке поезда.
Обстоятельства инцидента
По словам Дональда Туска, обстоятельства инцидента пока остаются неясными. Премьер отметил:
"Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование".
Туск добавил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел, а следователи продолжают проверку обстоятельств происшествия.
Последствия и расследование
Повреждение пути привело к временной остановке движения поездов на этом участке. Железнодорожники работают над восстановлением инфраструктуры и выяснением причин инцидента.
Информация о возможных задержках или изменениях расписания движения в настоящее время уточняется.
