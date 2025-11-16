РУС
Повреждение железнодорожного полотна в Польше: Туск рассматривает диверсию

Туск: Польша рассматривает акт диверсии на железной дороге

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о повреждении железнодорожного пути на участке Демблин–Варшава, которое произошло утром в воскресенье, 16 ноября. Как сообщает Цензор.НЕТ, польские спецслужбы проверяют возможность акта диверсии. Об этом Туск написал в соцсети X.

Полиция Мазовецкого воеводства сообщила, что машинист поезда обнаружил "неисправности в железнодорожной инфраструктуре в районе поселка Жичин". Предварительный осмотр зафиксировал повреждение части пути, что привело к остановке поезда.

Обстоятельства инцидента

По словам Дональда Туска, обстоятельства инцидента пока остаются неясными. Премьер отметил:

"Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование".

Туск добавил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел, а следователи продолжают проверку обстоятельств происшествия.

Последствия и расследование

Повреждение пути привело к временной остановке движения поездов на этом участке. Железнодорожники работают над восстановлением инфраструктуры и выяснением причин инцидента.

Информация о возможных задержках или изменениях расписания движения в настоящее время уточняется.

Напомним, ранее в Польше спрогнозировали, сколько еще продлится война в Украине.

В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится к войне против России, которая может продлиться еще три года.

Поїзд зупинить можна, за КІЛОМЕТР (мінімум), під час руху. Яке саме "пошкодження" може виявить машиніст потягу, на цій відстані? Висновок: БРЯХНЯ!!! Поляки виявили це "порушення", іншими методами, і запобігли цьому...
показать весь комментарий
16.11.2025 21:50 Ответить
Пошкодження можна виявить на другій колії і без зупинки потягу.
Наприклад, коли потяги розминаються машиністи оглядають зустрічний состав і потім дають сигнал все добре чи ні.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:12 Ответить
В інеті є фото цього потягу, він складаєть з одного вагону. Було 2 пассажири і машиніст.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:23 Ответить
складається
показать весь комментарий
16.11.2025 22:24 Ответить
Я "промовчу"...
показать весь комментарий
16.11.2025 22:35 Ответить
Невдячні «бандерівці», навроцький може підтвердити.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:05 Ответить
срочно вводить в действие ст.5 НАТЫ
показать весь комментарий
16.11.2025 22:19 Ответить
 
 