Сообщено о подозрении пограничникам, которые способствовали незаконному выезду более 120 мужчин. ФОТОрепортаж
Пятерым военнослужащим Волынского пограничного отряда сообщено о подозрении в организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.
По данным следствия, благодаря их действиям более 120 человек смогли беспрепятственно пересечь государственную границу Украины и выехать в Польшу, сообщает Цензор.НЕТ.
Установлено, что с октября 2023 года по январь 2024 года пятеро пограничников систематически не осуществляли надлежащий контроль документов на одном из направлений пропуска. Это создавало возможность для мужчин призывного возраста незаконно выезжать из Украины в условиях военного положения.
Под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона им сообщено о подозрении – содействие незаконной переправке лиц через государственную границу должностным лицом с использованием служебного положения и нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения.
Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается установление других лиц, вероятно причастных к незаконной схеме, а также проверяется версия о возможном получении ими неправомерной выгоды.
А насправді вони лише виконували накази "згори"...
"Хто що охороняє, той з того й має".
І всі 73% довбойобів разом із тобою.
А до того - сидіть суки всі і їжте що заварили.
нагадай мені що саме зробили Свинарчуки і що з цього приводу заявила Європа?
І до війни ми би не готувались?
І гроші на оброну ще в 21 не додали замість доріг?
І війьска з Кримського перешийку і Київа так само вивели?
І ВС не ввели би на тлі розвідінформації про напад?
І Південь з Херсоном проїбали би за пару тижнів?
І мобілізація була б така ж клоунська?
І військова промисловість розвивалась би самотьоком як зараз?
І гроші на піар-проєкти витрачали замість оборони?
І мільярди на розпили би йшли?
мало вас русня з міндічами їбе, ох мало, на жаль.