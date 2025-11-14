РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11151 посетитель онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию Уклонение от мобилизации
4 010 13

Сообщено о подозрении пограничникам, которые способствовали незаконному выезду более 120 мужчин. ФОТОрепортаж

Пятерым военнослужащим Волынского пограничного отряда сообщено о подозрении в организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

По данным следствия, благодаря их действиям более 120 человек смогли беспрепятственно пересечь государственную границу Украины и выехать в Польшу, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Установлено, что с октября 2023 года по январь 2024 года пятеро пограничников систематически не осуществляли надлежащий контроль документов на одном из направлений пропуска. Это создавало возможность для мужчин призывного возраста незаконно выезжать из Украины в условиях военного положения.

Под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона им сообщено о подозрении – содействие незаконной переправке лиц через государственную границу должностным лицом с использованием служебного положения и нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается установление других лиц, вероятно причастных к незаконной схеме, а также проверяется версия о возможном получении ими неправомерной выгоды.

Читайте: Пограничники раскрыли международную схему незаконной переправки лиц за границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

пограничники
пограничники

Читайте: Перевозили мужчин в нишах для одеял пассажирских поездов: раскрыт международный канал переправки лиц, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пограничники (1708) Польша (9047) Офис Генпрокурора (3123) уклонисты (1345)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
А серед них є ті, що допомогли втікати цукерманам та іншій бидлоті? Є ті, що допомагали тягнути бідним цукерманам і міндічам важкі сумки із лоларами США до москви шефіру і деркачу?
показать весь комментарий
14.11.2025 11:58 Ответить
+3
Гадаю, що хлопцям був запропонований вибір: або вони їдуть "на ротацію" до Покровська/Мирнограду, або отримують підозру. Хлопці вибрали друге.
А насправді вони лише виконували накази "згори"...
показать весь комментарий
14.11.2025 12:13 Ответить
+3
Забули, «чомусь», включити до списку і голову ДПСУ та інших його вертухаїв, що на цирлах перед помічниками ригоАНАЛІВ, бігають на задніх!!! Дескридетації за посадою??
показать весь комментарий
14.11.2025 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А серед них є ті, що допомогли втікати цукерманам та іншій бидлоті? Є ті, що допомагали тягнути бідним цукерманам і міндічам важкі сумки із лоларами США до москви шефіру і деркачу?
показать весь комментарий
14.11.2025 11:58 Ответить
Демпінгового беспрєдєлу під час московської війни проти України, «ПОТУЖНІ» менегери з ОПУ єрмака-татарова-гетьманцева(пересидент - то лише номінальна істота), недопустять від конкурентів з ДПСУ!!!
показать весь комментарий
14.11.2025 12:02 Ответить
Гадаю, що хлопцям був запропонований вибір: або вони їдуть "на ротацію" до Покровська/Мирнограду, або отримують підозру. Хлопці вибрали друге.
А насправді вони лише виконували накази "згори"...
показать весь комментарий
14.11.2025 12:13 Ответить
Забули, «чомусь», включити до списку і голову ДПСУ та інших його вертухаїв, що на цирлах перед помічниками ригоАНАЛІВ, бігають на задніх!!! Дескридетації за посадою??
показать весь комментарий
14.11.2025 12:24 Ответить
В чергове підтверджено один з базових постулатів "народної економіки":
"Хто що охороняє, той з того й має".
показать весь комментарий
14.11.2025 12:03 Ответить
Шанс не нормальне життя ти будеш мати тільки коли покаєшся за свою зебілію.
І всі 73% довбойобів разом із тобою.

А до того - сидіть суки всі і їжте що заварили.
показать весь комментарий
14.11.2025 12:32 Ответить
за гріхи зебілів
показать весь комментарий
14.11.2025 12:49 Ответить
при Пороху я купався в Залізному Порту і їв круасани в Європі тричі на рік.
показать весь комментарий
14.11.2025 12:56 Ответить
"Корупційні скандали так би само розривали інформпростір, тільки Міндічи змінились би на умовних Свинарчуків"

нагадай мені що саме зробили Свинарчуки і що з цього приводу заявила Європа?

І до війни ми би не готувались?
І гроші на оброну ще в 21 не додали замість доріг?
І війьска з Кримського перешийку і Київа так само вивели?
І ВС не ввели би на тлі розвідінформації про напад?
І Південь з Херсоном проїбали би за пару тижнів?
І мобілізація була б така ж клоунська?
І військова промисловість розвивалась би самотьоком як зараз?
І гроші на піар-проєкти витрачали замість оборони?
І мільярди на розпили би йшли?

=====

мало вас русня з міндічами їбе, ох мало, на жаль.
показать весь комментарий
14.11.2025 13:07 Ответить
 
 