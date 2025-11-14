Повідомлено про підозру прикордонникам, які сприяли незаконному виїзду понад 120 чоловіків. ФОТОрепортаж

П’ятьом військовослужбовцям Волинського прикордонного загону повідомлено про підозру в організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

За даними слідства, через їхні дії понад 120 осіб змогли безперешкодно перетнути державний кордон України й виїхати до Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Встановлено, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року п’ятеро прикордонників систематично не здійснювали належного контролю документів на одному з напрямків пропуску. Це створювало можливість для чоловіків призовного віку незаконно виїжджати з України в умовах воєнного стану.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону їм повідомлено про підозру – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища та порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених в умовах воєнного стану.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Триває встановлення інших осіб, ймовірно причетних до незаконної схеми, а також перевіряється версія про можливе отримання ними неправомірної вигоди.

Топ коментарі
+12
А серед них є ті, що допомогли втікати цукерманам та іншій бидлоті? Є ті, що допомагали тягнути бідним цукерманам і міндічам важкі сумки із лоларами США до москви шефіру і деркачу?
показати весь коментар
14.11.2025 11:58 Відповісти
+3
Гадаю, що хлопцям був запропонований вибір: або вони їдуть "на ротацію" до Покровська/Мирнограду, або отримують підозру. Хлопці вибрали друге.
А насправді вони лише виконували накази "згори"...
показати весь коментар
14.11.2025 12:13 Відповісти
+3
Забули, «чомусь», включити до списку і голову ДПСУ та інших його вертухаїв, що на цирлах перед помічниками ригоАНАЛІВ, бігають на задніх!!! Дескридетації за посадою??
показати весь коментар
14.11.2025 12:24 Відповісти
В чергове підтверджено один з базових постулатів "народної економіки":
"Хто що охороняє, той з того й має".
показати весь коментар
14.11.2025 12:03 Відповісти
Шанс не нормальне життя ти будеш мати тільки коли покаєшся за свою зебілію.
І всі 73% довбойобів разом із тобою.

А до того - сидіть суки всі і їжте що заварили.
показати весь коментар
14.11.2025 12:32 Відповісти
за гріхи зебілів
показати весь коментар
14.11.2025 12:49 Відповісти
при Пороху я купався в Залізному Порту і їв круасани в Європі тричі на рік.
показати весь коментар
14.11.2025 12:56 Відповісти
"Корупційні скандали так би само розривали інформпростір, тільки Міндічи змінились би на умовних Свинарчуків"

нагадай мені що саме зробили Свинарчуки і що з цього приводу заявила Європа?

І до війни ми би не готувались?
І гроші на оброну ще в 21 не додали замість доріг?
І війьска з Кримського перешийку і Київа так само вивели?
І ВС не ввели би на тлі розвідінформації про напад?
І Південь з Херсоном проїбали би за пару тижнів?
І мобілізація була б така ж клоунська?
І військова промисловість розвивалась би самотьоком як зараз?
І гроші на піар-проєкти витрачали замість оборони?
І мільярди на розпили би йшли?

=====

мало вас русня з міндічами їбе, ох мало, на жаль.
показати весь коментар
14.11.2025 13:07 Відповісти
 
 