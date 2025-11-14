Повідомлено про підозру прикордонникам, які сприяли незаконному виїзду понад 120 чоловіків. ФОТОрепортаж
П’ятьом військовослужбовцям Волинського прикордонного загону повідомлено про підозру в організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
За даними слідства, через їхні дії понад 120 осіб змогли безперешкодно перетнути державний кордон України й виїхати до Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Встановлено, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року п’ятеро прикордонників систематично не здійснювали належного контролю документів на одному з напрямків пропуску. Це створювало можливість для чоловіків призовного віку незаконно виїжджати з України в умовах воєнного стану.
За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону їм повідомлено про підозру – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища та порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених в умовах воєнного стану.
Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Триває встановлення інших осіб, ймовірно причетних до незаконної схеми, а також перевіряється версія про можливе отримання ними неправомірної вигоди.
А насправді вони лише виконували накази "згори"...
"Хто що охороняє, той з того й має".
