Пошкодження залізничної колії у Польщі: Туск розглядає диверсію
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін–Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада. Як повідомляє Цензор.НЕТ, польські спецслужби перевіряють можливість акту диверсії. Про це Туск написав у соцмережі X.
Поліція Мазовецького воєводства повідомила, що машиніст поїзда виявив "несправності в залізничній інфраструктурі в районі селища Жичин". Попередній огляд зафіксував пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда.
Обставини інциденту
За словами Дональда Туска, обставини інциденту наразі залишаються неясними. Прем’єр зазначив:
"Не виключено, що ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування".
Туск додав, що перебуває у постійному контакті з міністром внутрішніх справ, а слідчі продовжують перевірку обставин події.
Наслідки та розслідування
Пошкодження колії призвело до тимчасової зупинки руху поїздів на цій ділянці. Залізничники працюють над відновленням інфраструктури та з’ясуванням причин інциденту.
Інформація щодо можливих затримок або зміни розкладу руху наразі уточнюється.
Наприклад, коли потяги розминаються машиністи оглядають зустрічний состав і потім дають сигнал все добре чи ні.
"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт саботажу, який безпосередньо загрожує безпеці польської держави та її громадян. Цей маршрут також надзвичайно важливий для доставки допомоги в Україну. Ми знайдемо винних, ким би вони не були", - написав прем'єр Польщі Дональд Туск.
тиждень тому і у Словаччині була зд аварія- два поїзди столкнулись