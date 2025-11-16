Пошкодження залізничної колії у Польщі: Туск розглядає диверсію

Туск: Польща розглядає акт диверсії на залізниці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін–Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада. Як повідомляє Цензор.НЕТ, польські спецслужби перевіряють можливість акту диверсії. Про це Туск написав у соцмережі X.

Поліція Мазовецького воєводства повідомила, що машиніст поїзда виявив "несправності в залізничній інфраструктурі в районі селища Жичин". Попередній огляд зафіксував пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда.

Обставини інциденту

За словами Дональда Туска, обставини інциденту наразі залишаються неясними. Прем’єр зазначив:

"Не виключено, що ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування".

Туск додав, що перебуває у постійному контакті з міністром внутрішніх справ, а слідчі продовжують перевірку обставин події.

Наслідки та розслідування

Пошкодження колії призвело до тимчасової зупинки руху поїздів на цій ділянці. Залізничники працюють над відновленням інфраструктури та з’ясуванням причин інциденту.

Інформація щодо можливих затримок або зміни розкладу руху наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше у Польщі спрогнозували скільки ще триватиме війна в Україні.

Зокрема міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна готується до війни проти Росії, яка може тривати ще три роки.

Топ коментарі
+3
Пошкодження можна виявить на другій колії і без зупинки потягу.
Наприклад, коли потяги розминаються машиністи оглядають зустрічний состав і потім дають сигнал все добре чи ні.
16.11.2025 22:12 Відповісти
+2
Поїзд зупинить можна, за КІЛОМЕТР (мінімум), під час руху. Яке саме "пошкодження" може виявить машиніст потягу, на цій відстані? Висновок: БРЯХНЯ!!! Поляки виявили це "порушення", іншими методами, і запобігли цьому...
16.11.2025 21:50 Відповісти
+2
Та ні.... яка там "діверсія".... то "випадковість"..... "рашисти(а сумніву у мене 0 що то вони) не хотіли".... "жуйте соплі й далі Поляки" ....
17.11.2025 00:19 Відповісти
В інеті є фото цього потягу, він складаєть з одного вагону. Було 2 пассажири і машиніст.
16.11.2025 22:23 Відповісти
складається
16.11.2025 22:24 Відповісти
Я "промовчу"...
16.11.2025 22:35 Відповісти
Залізниця у Польщі, пов'язана з доставкою допомоги Україні, була пошкоджена внаслідок підриву, - Туск.

"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт саботажу, який безпосередньо загрожує безпеці польської держави та її громадян. Цей маршрут також надзвичайно важливий для доставки допомоги в Україну. Ми знайдемо винних, ким би вони не були", - написав прем'єр Польщі Дональд Туск.
17.11.2025 12:31 Відповісти
Невдячні «бандерівці», навроцький може підтвердити.
16.11.2025 22:05 Відповісти
срочно вводить в действие ст.5 НАТЫ
16.11.2025 22:19 Відповісти
Засцють.
17.11.2025 00:20 Відповісти
Це російські диверсії
тиждень тому і у Словаччині була зд аварія- два поїзди столкнулись
17.11.2025 00:21 Відповісти
Кацап не спить бо у сусіда фуй стоїть
17.11.2025 05:42 Відповісти
 
 