Туск підтвердив, що залізницю в Польщі підірвали диверсанти: Маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні

Пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін-Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.

Про це пише у соцмережі Х прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Колію підірвали

"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", - зауважив він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.