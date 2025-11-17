Туск підтвердив, що залізницю в Польщі підірвали диверсанти: Маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні
Пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін-Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.
Про це пише у соцмережі Х прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.
Колію підірвали
"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", - зауважив він.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.
Відео викласти в телеграм!
Щоб майбутні шукачі легкого заробітку бачили, який буде спосіб розплати.
Ці тварини інакше не розуміють.
Якщо розвідка та контррозвідка Польщі та НАТО не затримає у найближчий час, 72 години, цих диверсантів, це буде 100% провалом обороноздатності Польщі та НАТО на порозі Європи...!!!
Впевнений на 100%, що перший удар підоросії по Європі, кардинально розколить її на частини та активізує усю пропідороську агентуру та резедентуру в державах Європи, котру 50 років засилали туди десятками тисяч, як німців поволжья, урала, сибіра, французи підмосковья, голандці прибалтики та іншу фсбешну мерзоту, ласточок кремля-(фсбешних повій) для обєднання сімей, котрі в цих державах наплодили купу пропідороських угрупувань під лозунгом "рашка-машка" та вже озброєні по самі вуха та очікують команди, поки гімнерали нато дрочуть язиками один одному вуха...!!!
