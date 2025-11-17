Туск підтвердив, що залізницю в Польщі підірвали диверсанти: Маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні

Пошкодження залізничної колії на ділянці Демблін-Варшава, що сталося вранці в неділю, 16 листопада, є безпрецедентним актом саботажу.

Про це пише у соцмережі Х прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

Колію підірвали

"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", - зауважив він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше стало відомо про пошкодження залізничної колії у Польщі. Туск розглядає диверсію.

Топ коментарі
+7
Шерше ля кацап....
17.11.2025 12:12 Відповісти
+5
Там лаптями аж пре.
17.11.2025 12:44 Відповісти
+4
Якщо, ТУСК добре не бачить та не розуміє, то поясніть йому, що кацапоморді підороси вже розпочали війну з ПОЛЬЩЕЮ та Євросоюзом, а їхня оборона уся в дірах, як ДРУШЛЯК, поки командування НАТО схвильоване, занепокоєне, стурбоване та дуже сміливе у своїй лузерній риториці з запевняющою їздою по вухам європейців та Євросоюзу...!!!

Якщо розвідка та контррозвідка Польщі та НАТО не затримає у найближчий час, 72 години, цих диверсантів, це буде 100% провалом обороноздатності Польщі та НАТО на порозі Європи...!!!

Впевнений на 100%, що перший удар підоросії по Європі, кардинально розколить її на частини та активізує усю пропідороську агентуру та резедентуру в державах Європи, котру 50 років засилали туди десятками тисяч, як німців поволжья, урала, сибіра, французи підмосковья, голандці прибалтики та іншу фсбешну мерзоту, ласточок кремля-(фсбешних повій) для обєднання сімей, котрі в цих державах наплодили купу пропідороських угрупувань під лозунгом "рашка-машка" та вже озброєні по самі вуха та очікують команди, поки гімнерали нато дрочуть язиками один одному вуха...!!!

Росія постачає зброю італійській мафії - Linkiesta https://militarnyi.com/uk/news/rosiya-postachaye-zbroyu-italijskij-mafiyi-linkiesta/
17.11.2025 12:28 Відповісти
Маршрут мав вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Тепер уся допомога залишиться у Польші.
17.11.2025 12:00 Відповісти
Та ти пєтросян наче
17.11.2025 12:08 Відповісти
У тебе інша думка?
17.11.2025 12:36 Відповісти
Інша.можеш запитати у ведмедчука карту залізничних колій Польщі і України.
17.11.2025 12:54 Відповісти
Винних спіймати і посадити на пляшку (як роблять в улюбленій ними недоімперіі).
Відео викласти в телеграм!
Щоб майбутні шукачі легкого заробітку бачили, який буде спосіб розплати.
Ці тварини інакше не розуміють.
17.11.2025 12:04 Відповісти
