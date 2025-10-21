Туск про затримання підозрюваних у підготовці диверсій: Всі сліди ведуть на Схід

Очільник уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи затримання великої групи осіб, підозрюваних у підготовці диверсійних актів, заявив, що всі сліди ведуть на Схід.

Його заяву цитує PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що останніми днями було затримано досить велику групу осіб, підозрюваних у підготовці диверсійних актів, а також у розвідувальній та шпигунській діяльності.

Звідки походить загроза?

За словами польського прем'єра, всі сліди цих дій та загроз ведуть на Схід, натякаючи на Росію.

"Згідно зі способом дій, росіяни часто шукають проросійськи налаштованих громадян України, які надають себе в розпорядження російської розвідки. Це найбільш типовий тип вербування. Росіяни розраховують на додаткові політичні вигоди від такого способу дій, але серед затриманих були виявлені громадяни різних країн", - сказав Туск.

Він також додав, що Польща вжила заходів, спрямованих, зокрема, на захист критично важливої ​​інфраструктури та місць, безпосередньо пов'язаних з безпекою.

Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внутрішня безпека затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій.

Згодом повідомлялося, що у Польщі Національна прокуратура розпочала розслідування діяльності російської розвідки проти країни та союзників Європейського Союзу. У зв'язку з цим у Польщі та Румунії затримали трьох осіб.

