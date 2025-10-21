УКР
Новини Російські диверсії в ЄС
Туск про затримання підозрюваних у підготовці диверсій: Всі сліди ведуть на Схід

Туск про загрозу РФ для Заходу

Очільник уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи затримання великої групи осіб, підозрюваних у підготовці диверсійних актів, заявив, що всі сліди ведуть на Схід.

Його заяву цитує PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що останніми днями було затримано досить велику групу осіб, підозрюваних у підготовці диверсійних актів, а також у розвідувальній та шпигунській діяльності.

Звідки походить загроза? 

За словами польського прем'єра, всі сліди цих дій та загроз ведуть на Схід, натякаючи на Росію.

"Згідно зі способом дій, росіяни часто шукають проросійськи налаштованих громадян України, які надають себе в розпорядження російської розвідки. Це найбільш типовий тип вербування. Росіяни розраховують на додаткові політичні вигоди від такого способу дій, але серед затриманих були виявлені громадяни різних країн", - сказав Туск.

Він також додав, що Польща вжила заходів, спрямованих, зокрема, на захист критично важливої ​​інфраструктури та місць, безпосередньо пов'язаних з безпекою.

Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внутрішня безпека затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій.

Згодом повідомлялося, що у Польщі Національна прокуратура розпочала розслідування діяльності російської розвідки проти країни та союзників Європейського Союзу. У зв'язку з цим у Польщі та Румунії затримали трьох осіб.

Читайте також: У Литві затримали групу агентів РФ, яка планувала вчинити чотири теракти в Європі

Польща (9104) Туск Дональд (602) диверсія (374)
Топ коментарі
+8
Дурнів з укр.паспортами вистачає.
21.10.2025 18:07 Відповісти
+4
в мене є один знайомий лікар з донецька. підтримав рашку та руській мір. топи до цих пір за рашку. знаєте де він? в Германії! виїхав по українському паспорту і ******* за російку топить!
21.10.2025 18:20 Відповісти
+3
Китайці мабудь.....
21.10.2025 17:58 Відповісти
Китайці мабудь.....
21.10.2025 17:58 Відповісти
Виборці Зєльонкіна…
21.10.2025 18:26 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 18:11 Відповісти
Поляки не знають, що у всіх трьох поділах Польщі стирчала кацапська рийка.
21.10.2025 18:38 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 18:13 Відповісти
А куди ж їм ще вести, тільки до "мирних" варварів. І не тільки в Польщі. Під час війни до Європи "понаєхали" стільки "щирих українців" з і Сходу України, що у ***** нестачі у кадрах не передбачається. А кадри, як казав Володька сифілітик, вирішують все. Я їх тут надивився сволоти.
21.10.2025 18:15 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 18:17 Відповісти
Руські - це пращури українців , які жили в Русі.
21.10.2025 18:37 Відповісти
я не історик. і ти теж до речі
21.10.2025 18:42 Відповісти
Це знають не тільки історіки ...
21.10.2025 18:45 Відповісти
скільки років роії?
21.10.2025 18:50 Відповісти
Взагалі-то "руський" - це прикметник, що позначає належність чогось до Русі або її населення.
21.10.2025 18:45 Відповісти
Їм сци у очі , а вони - спокійної ночі.
21.10.2025 18:47 Відповісти
 
 