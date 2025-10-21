Туск о задержании подозреваемых в подготовке диверсий: Все следы ведут на Восток

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя задержание большой группы лиц, подозреваемых в подготовке диверсионных актов, заявил, что все следы ведут на Восток.

Его заявление цитирует PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что в последние дни была задержана достаточно большая группа лиц, подозреваемых в подготовке диверсионных актов, а также в разведывательной и шпионской деятельности.

Откуда исходит угроза?

По словам польского премьера, все следы этих действий и угроз ведут на Восток, намекая на Россию.

"Согласно способу действий, россияне часто ищут пророссийски настроенных граждан Украины, которые предоставляют себя в распоряжение российской разведки. Это наиболее типичный тип вербовки. Россияне рассчитывают на дополнительные политические выгоды от такого способа действий, но среди задержанных были обнаружены граждане разных стран", - сказал Туск.

Он также добавил, что Польша приняла меры, направленные, в частности, на защиту критически важной инфраструктуры и мест, непосредственно связанных с безопасностью.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

Напомним, сегодня, 21 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что внутренняя безопасность задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий.

Впоследствии сообщалось, что в Польше Национальная прокуратура начала расследование деятельности российской разведки против страны и союзников Европейского Союза. В связи с этим в Польше и Румынии задержали трех человек.

Читайте также: В Литве задержали группу агентов РФ, которая планировала совершить четыре теракта в Европе