РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости Российские диверсии в ЕС
922 8

Туск о задержании подозреваемых в подготовке диверсий: Все следы ведут на Восток

Туск об угрозе РФ для Запада

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя задержание большой группы лиц, подозреваемых в подготовке диверсионных актов, заявил, что все следы ведут на Восток.

Его заявление цитирует PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что в последние дни была задержана достаточно большая группа лиц, подозреваемых в подготовке диверсионных актов, а также в разведывательной и шпионской деятельности.

Откуда исходит угроза?

По словам польского премьера, все следы этих действий и угроз ведут на Восток, намекая на Россию.

"Согласно способу действий, россияне часто ищут пророссийски настроенных граждан Украины, которые предоставляют себя в распоряжение российской разведки. Это наиболее типичный тип вербовки. Россияне рассчитывают на дополнительные политические выгоды от такого способа действий, но среди задержанных были обнаружены граждане разных стран", - сказал Туск.

Он также добавил, что Польша приняла меры, направленные, в частности, на защиту критически важной инфраструктуры и мест, непосредственно связанных с безопасностью.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

Напомним, сегодня, 21 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что внутренняя безопасность задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий.

Впоследствии сообщалось, что в Польше Национальная прокуратура начала расследование деятельности российской разведки против страны и союзников Европейского Союза. В связи с этим в Польше и Румынии задержали трех человек.

Читайте также: В Литве задержали группу агентов РФ, которая планировала совершить четыре теракта в Европе

Автор: 

Польша (8935) Туск Дональд (819) диверсия (322)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китайці мабудь.....
показать весь комментарий
21.10.2025 17:58 Ответить
Дурнів з укр.паспортами вистачає.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:07 Ответить
Виборці Зєльонкіна…
показать весь комментарий
21.10.2025 18:26 Ответить
Проросійських поляків теж валом
показать весь комментарий
21.10.2025 18:11 Ответить
На сході Польща межує з Литвою, Білоруссю та Україною. На кого-ж він натякає?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:13 Ответить
А куди ж їм ще вести, тільки до "мирних" варварів. І не тільки в Польщі. Під час війни до Європи "понаєхали" стільки "щирих українців" з і Сходу України, що у ***** нестачі у кадрах не передбачається. А кадри, як казав Володька сифілітик, вирішують все. Я їх тут надивився сволоти.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:15 Ответить
Туск. Йди наку. Сліда не бачиш, а він там є.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:17 Ответить
в мене є один знайомий лікар з донецька. підтримав рашку та руській мір. топи до цих пір за рашку. знаєте де він? в Германії! виїхав по українському паспорту і ******* за російку топить!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:20 Ответить
 
 