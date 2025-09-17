В Литве задержали группу агентов РФ, которая планировала совершить четыре теракта в Европе

Генеральная прокуратура и Уголовное бюро полиции Литвы разоблачили группу лиц, которая организовала и планировала совершить четыре теракта в разных странах Европы.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Что установило досудебное расследование?

В рамках досудебного расследования установлено, что 19 июля 2024 года гражданин Литвы А. Ш., действуя вместе с сообщниками, воспользовался международными службами доставки и перевозки компаний DHL и DPD и из Вильнюса в разные европейские страны отправил 4 посылки с самодельными взрывовоспламеняющимися устройствами.

Отмечается, что две посылки были отправлены грузовыми самолетами DHL в Великобританию, еще две - в Польшу грузовыми фурами DPD.

20 июля 2024 года в 05.45 первая посылка взорвалась и загорелась в аэропорту немецкого Лейпцига перед самой загрузкой в самолет DHL, летевший по маршруту Вильнюс-Лейпциг-Великобритания.

Вторая посылка взорвалась и загорелась в грузовике DPD в Польше 21 июля в 02:15.

Третья посылка взорвалась и загорелась на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания) 22 июля в 03:36.

Четвертая посылка, перевозившаяся наземным транспортом DPD по Польше, не сработала из-за неисправности механизма детонации.

Расследованием установлено, что мощные зажигательные самодельные взрывные устройства управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных подушках. Дополнительные смеси горючих веществ для усиления зажигательного эффекта были в тюбиках из-под средств гигиены и косметики. Для эффекта поражения использовался термит - вещество промышленного и военного назначения с чрезвычайно высокой температурой горения.

Кто занимался совершением преступлений?

Следствием установлено, что организацией и координацией этих преступлений занимались граждане Российской Федерации, которые имеют связи с военной разведкой РФ.

Отмечается, что несколько координаторов преступлений непосредственно связаны с попыткой теракта 9 мая 2024 года в Вильнюсе, когда был поджог торгового центра IKEA. Это гражданин Украины Даниил Громов, который также использует личные данные гражданина РФ Ярослава Михайлова и Томас Довган Стабачинскас, который имеет гражданства Литвы и РФ.

Следователи выяснили, что во время подготовки терактов к отдельным задачам привлекались и другие граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии, Украины. Их находили через знакомства, вербовали и поддерживали контакт через телеграм, предлагая вознаграждение и рассчитываясь криптовалютой.

Группа действовала организованно, соблюдая строгую конспирацию, дробя задачи: перевозка посылок и топливных веществ, их передача другим участникам, размещение в тайниках, активация устройств и т.д. поручались разным исполнителям, которые чаще всего не связаны друг с другом.

В Литве, Польше, Латвии и Эстонии в целом было проведено более 30 обысков. Во время комплексных следственных действий из незаконного оборота изъяты взрывчатые вещества, спрятанные в консервных банках, а также детонаторы.

На этой стадии досудебного расследования подозрения в организации и подготовке указанных преступлений предъявлено всего 15 подозреваемым - это граждане РФ, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

