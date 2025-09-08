РУС
Россия втрое увеличила количество диверсий на критическую инфраструктуру Европы с 2023 года, - МВД Чехии

Количество российских диверсий в Европе, направленных на критическую инфраструктуру, с 2023 года почти утроилось.

Об этом рассказал старший директор отдела внутренней безопасности МВД Чехии Ян Падьоурек, сообщает Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чешского чиновника, диверсии, которые осуществляются в Европе, довольно разные - от террористических актов и поджогов до повреждения подводных кабелей, глушения сигналов GPS и провокаций против меньшинств с целью разжигания конфликтов, сопровождающихся насилием.

Падьоурек подчеркнул, что Чехия должна "не только обороняться, реагируя на атаки, но и активно укреплять свою устойчивость".

Также он отметил, что устойчивость в противостоянии атакам заключается не только в работе силовых структур и введении мер безопасности.

Читайте также: Россия стоит за поджогом торгового центра в Варшаве, - Туск

"Наша готовность будет определяться не только технической и структурной, но и гражданской и человеческой готовностью",- сказал чешский чиновник.

Кроме этого, Падьоурек отметил необходимость инвестиций в безопасность.

"Безопасность - наша общая ответственность. Общая безопасность базируется на трех столпах: безопасное государство, устойчивое общество и подготовка каждого отдельного человека", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в первые четыре месяца 2025 года около 123 тысяч авиарейсов столкнулись с проблемами из-за российских препятствий, которые мешали работе GPS над Европой.

Читайте также: РФ вербует мигрантов через Telegram для преступлений в Европе, - разведка Чехии

