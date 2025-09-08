Росія втричі збільшила кількість диверсій на критичну інфраструктуру Європи з 2023 року, - МВС Чехії

Кількість російських диверсій у Європі, спрямованих на критичну інфраструктуру, з 2023 року майже потроїлася.

Про це розповів старший директор відділу внутрішньої безпеки МВС Чехії Ян Падьоурек, повідомляє Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чеського посадовця, диверсії, які здійснюються в Європі, доволі різні - від терористичних актів і підпалів до пошкодження підводних кабелів, глушіння сигналів GPS та провокацій проти меншин із метою розпалювання конфліктів, що супроводжуються насильством.

Падьоурек наголосив, що Чехія має "не лише оборонятися, реагуючи на атаки, а й активно зміцнювати свою стійкість".

Також він зауважив, що стійкість у протистоянні атакам полягає не лише у роботі силових структур та введенні заходів безпеки.

"Наша готовність визначатиметься не лише технічною та структурною, а й цивільною та людською готовністю",- сказав чеський посадовець.

Крім цього, Падьоурек наголосив на необхідності інвестицій у безпеку.

"Безпека - наша спільна відповідальність. Загальна безпека базується на трьох стовпах: безпечна держава, стійке суспільство та підготовка кожної окремої людини", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у перші чотири місяці 2025 року близько 123 тисяч авіарейсів зіткнулися з проблемами через російські перешкоди, які заважали роботі GPS над Європою.

