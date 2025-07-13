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Новини Російські диверсії в ЄС
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РФ вербує мігрантів через Telegram для злочинів у Європі, - розвідка Чехії

Росія вербує мігрантів для злочинів на території ЄС

Росія використовує мігрантів з-за меж ЄС для здійснення злочинів, посилення страху й підриву довіри до європейських урядів.

Про це повідомляє чеська розвідувальна служба (BIS) у щорічному звіті за 2024 рік, пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, Кремль активно використовує Telegram для вербування потенційних агентів, яких залучають через посередників. Завербовані російськими спецслужбами агенти отримують завдання збирати інформацію, як-от робити відеозйомку військових баз і логістичних центрів, що надають допомогу Україні.

Ще одна мета російських спецслужб - завдати психологічного впливу, послабити згуртованість західних суспільств і знизити підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

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"У це входить послаблення згуртованості західних суспільств, поширення страху і невизначеності, підрив довіри населення до здатності держави захистити своїх громадян, а також посилення тиску з метою скорочення підтримки України в її обороні проти російської агресії",- сказано у звіті.

У розвідці наголошують, що часто завербовані через Telegram навіть не підозрюють, що діють в інтересах Кремля, адже їх залучають через посередників.

Крім того, BIS відзначає, що за останні роки Чехія зазнала численних атак з боку російських спецслужб, а також вказує на використання Москвою свого впливу через Російську православну церкву в Чехії.

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росія (66662) Чехія (1671) вербування (252) Telegram (289)


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Ось тому телеграм повине бути заблокований в усьому світі як це зроблено в Китаї
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13.07.2025 16:46 Відповісти
WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Viber, Signal, Line, Snapchat, Discord, KakaoTalk, Google Messages, iMessage, Slack, Microsoft Teams, Zoom Chat, Threema, Voxer, Wire, IMO, Element

Але так, як заблокуємо телеграм, то ці ж дибіли не перейдуть на інший месенджер...
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13.07.2025 17:30 Відповісти
РПЦ потрібно визнати терористичною організацією під прямим керівництвом феесбе з самого початку створення за прямим наказом Сталіна і неканонічною сектою, а феесбешну "тєлєгу" Дурова закрити. І до цього таки прийдуть Через біль, страждання і колосальні втрати. То може не чекати наслідків і діяти на випередження?
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13.07.2025 16:52 Відповісти
РФ вербує мігрантів через Telegram для злочинів у Європі

Вони вважають, що це круто: лише вчора в нужнік гнилий провалився, боярою потім втішався, а сьодні вже вихожу на мєждународную арєну, *****!
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13.07.2025 17:13 Відповісти
 
 