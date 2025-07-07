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Новини Завербовані агенти ФСБ
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Російським спецслужбам дедалі важче вербувати агентів в Естонії, - ЗМІ

естонія

Російські спецслужби стикаються зі зростаючими труднощами у спробах вербування агентів в Естонії.

Про це заявила речниця Департаменту поліції безпеки (КаПо) Марта Тууль в коментарі естонському виданню Postimees, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, показовим є факт, що для організації підпалів українського ресторану та магазину Coop росіяни наймали громадян Молдови з кримінальним минулим. Це, за даними КаПо, свідчить про те, що в самій Естонії знайти виконавців спецслужбам стало надзвичайно складно.

"Основна мета цих підпалів - створити ілюзію напруги на етнічному ґрунті, пов’язаному з Україною. Але це не відповідає дійсності. Українська громада в Естонії досить згуртована, і ніякої ворожої атмосфери тут немає. Естонці, як і раніше, твердо підтримують Україну", - заявила Тууль.

Речниця КаПо наголосила, що російські служби зосереджуються на пошуку маргіналізованих осіб, які перебувають на соціальній периферії. Однак і це завдання стає дедалі складнішим.

Вона також підкреслила, що Естонія вже неодноразово довела свою здатність оперативно виявляти та нейтралізовувати завербованих агентів.

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Автор: 

Естонія (1658) вербування (251)


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Навідь прикацаплені дебіли начинають розуміть, шо жити а лапотному лайні, якщо виселять пад радними березками то еще удовольствие.
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07.07.2025 17:23 Відповісти
ну так. У Нарві чи Кохтла Ярві можуть хіба що нахамити російською у перукарні чи генделику, якщо звернешся естонською, а от робити якісь акції чи підпали дурнів нема.
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07.07.2025 17:35 Відповісти
Я так розумію, що, скоріше всього, вони могут вербувати тільки дебільну частину москальськомовних, а вони нічого нашпіонити не можуть, бо виросло нове покоління яке не володіє мовою холопів
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07.07.2025 18:07 Відповісти
важко вербувати, бо там вже майже всі завербовані )
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07.07.2025 18:25 Відповісти
 
 