Російським спецслужбам дедалі важче вербувати агентів в Естонії, - ЗМІ
Російські спецслужби стикаються зі зростаючими труднощами у спробах вербування агентів в Естонії.
Про це заявила речниця Департаменту поліції безпеки (КаПо) Марта Тууль в коментарі естонському виданню Postimees, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, показовим є факт, що для організації підпалів українського ресторану та магазину Coop росіяни наймали громадян Молдови з кримінальним минулим. Це, за даними КаПо, свідчить про те, що в самій Естонії знайти виконавців спецслужбам стало надзвичайно складно.
"Основна мета цих підпалів - створити ілюзію напруги на етнічному ґрунті, пов’язаному з Україною. Але це не відповідає дійсності. Українська громада в Естонії досить згуртована, і ніякої ворожої атмосфери тут немає. Естонці, як і раніше, твердо підтримують Україну", - заявила Тууль.
Речниця КаПо наголосила, що російські служби зосереджуються на пошуку маргіналізованих осіб, які перебувають на соціальній периферії. Однак і це завдання стає дедалі складнішим.
Вона також підкреслила, що Естонія вже неодноразово довела свою здатність оперативно виявляти та нейтралізовувати завербованих агентів.
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