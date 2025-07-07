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Новости Завербованные агенты ФСБ
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Российским спецслужбам все труднее вербовать агентов в Эстонии, - СМИ

естонія

Российские спецслужбы сталкиваются с растущими трудностями в попытках вербовки агентов в Эстонии.

Об этом заявила пресс-секретарь Департамента полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль в комментарии эстонскому изданию Postimees, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, показательным является факт, что для организации поджогов украинского ресторана и магазина Coop россияне нанимали граждан Молдовы с криминальным прошлым. Это, по данным КаПо, свидетельствует о том, что в самой Эстонии найти исполнителей спецслужбам стало чрезвычайно сложно.

"Основная цель этих поджогов - создать иллюзию напряжения на этнической почве, связанной с Украиной. Но это не соответствует действительности. Украинская община в Эстонии достаточно сплоченная, и никакой враждебной атмосферы здесь нет. Эстонцы по-прежнему твердо поддерживают Украину", - заявила Тууль.

Пресс-секретарь КаПо подчеркнула, что российские службы сосредотачиваются на поиске маргинализированных лиц, находящихся на социальной периферии. Однако и эта задача становится все сложнее.

Она также подчеркнула, что Эстония уже неоднократно доказала свою способность оперативно выявлять и нейтрализовать завербованных агентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая тактика российских спецслужб: вербуют украинцев, выдавая себя за СБУ

Автор: 

Эстония (1466) вербовка (270)


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Навідь прикацаплені дебіли начинають розуміть, шо жити а лапотному лайні, якщо виселять пад радними березками то еще удовольствие.
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07.07.2025 17:23 Ответить
ну так. У Нарві чи Кохтла Ярві можуть хіба що нахамити російською у перукарні чи генделику, якщо звернешся естонською, а от робити якісь акції чи підпали дурнів нема.
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07.07.2025 17:35 Ответить
Я так розумію, що, скоріше всього, вони могут вербувати тільки дебільну частину москальськомовних, а вони нічого нашпіонити не можуть, бо виросло нове покоління яке не володіє мовою холопів
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07.07.2025 18:07 Ответить
важко вербувати, бо там вже майже всі завербовані )
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07.07.2025 18:25 Ответить
 
 