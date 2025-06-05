Новая тактика российских спецслужб: вербуют украинцев, выдавая себя за СБУ

Российские спецслужбы внедряют новую тактику вербовки украинцев: представляются представителями Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ,

"В последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые надо выполнить якобы "в интересах Украинского Государства".

Это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который по сей день фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации.

Также тактика вербовки, которую все чаще используют российские спецслужбы, заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Обычно вымышленным поводом для этого "дела" является приобретение "запрещенных в Украине товаров".

После этого неизвестные лица контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". Чтобы "решить этот вопрос", они требуют выполнить поставленные ими задачи:

проследить за перемещениями какого-то человека;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ";

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;

совершить диверсию и т.д.

Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета.

Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь - и пожилые люди.

"Обращаем внимание, что Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установки стороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных "задач".

В случае получения повестки, которая кажется подозрительной, или контактов с неизвестными людьми, которые представляются сотрудниками СБУ, обращайтесь к официальному чат-боту Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщайте о таких случаях на "горячую линию" СБУ: 0 800 501 482", - призывают в СБУ.

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