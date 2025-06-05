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Новости Вербовка Россией украинцев для диверсий
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Новая тактика российских спецслужб: вербуют украинцев, выдавая себя за СБУ

Россия вербует украинцев через соцсети

Российские спецслужбы внедряют новую тактику вербовки украинцев: представляются представителями Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ,

"В последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые надо выполнить якобы "в интересах Украинского Государства".

Это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который по сей день фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации.

Также тактика вербовки, которую все чаще используют российские спецслужбы, заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Обычно вымышленным поводом для этого "дела" является приобретение "запрещенных в Украине товаров".

После этого неизвестные лица контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". Чтобы "решить этот вопрос", они требуют выполнить поставленные ими задачи:

  • проследить за перемещениями какого-то человека;
  • перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;
  • сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ";
  • приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;
  • совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;
  • совершить диверсию и т.д.

Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета.

Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь - и пожилые люди.

"Обращаем внимание, что Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установки стороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных "задач".

В случае получения повестки, которая кажется подозрительной, или контактов с неизвестными людьми, которые представляются сотрудниками СБУ, обращайтесь к официальному чат-боту Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщайте о таких случаях на "горячую линию" СБУ: 0 800 501 482", - призывают в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские агенты вербуют украинцев в иностранных церквях, - глава СВР Иващенко

Автор: 

россия (96157) СБУ (20033) спецслужбы (469) вербовка (268)


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Топ комментарии
+3
Це якась дитяча казочка для розумововідсталих.
Може так і можна когось "завербувати" - але тільки якогось децла...
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05.06.2025 10:32 Ответить
+2
Це треба повним дибілом бути що б не можна відрізнити СБУ від фсб ,все прекрасно вони розуміють коли йдуть на співпрацю з ворогом, відповідно і покараня має бути найсуворішим і з анонімними телеграм каналами треба розібратись.
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05.06.2025 10:34 Ответить
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На прикладі замаху на Стерненка,можна зрозуміти хто і як.
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05.06.2025 10:29 Ответить
Гарне кіно було. Шкода що про нього вже забули.
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05.06.2025 10:33 Ответить
Обоє позаштатні співробітники...не фсб...
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05.06.2025 10:41 Ответить
Яскравий приклад коли ФСБ вкидує потрібні наративи і ви їх з радістю підхоплюєте.
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05.06.2025 10:54 Ответить
Якщо приклад такий яскравий, як ти кажеш, то надаш посилання на ФСБшний вкид?
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05.06.2025 11:02 Ответить
фсба та гру гш ********** таку муйну роблять ще з 2014-го
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05.06.2025 10:32 Ответить
Це якась дитяча казочка для розумововідсталих.
Може так і можна когось "завербувати" - але тільки якогось децла...
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05.06.2025 10:32 Ответить
Чому ж - це цілком зрозуміла схема. Наприклад (це чисто теоретично) посадова особа вивозить корупціонера закордон під "дахом" СБУ, а потім виявляється, шо то й не СБУ, а замасковане ФСБ. Ввели в оману - і все тут.
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05.06.2025 10:40 Ответить
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05.06.2025 10:33 Ответить
Це треба повним дибілом бути що б не можна відрізнити СБУ від фсб ,все прекрасно вони розуміють коли йдуть на співпрацю з ворогом, відповідно і покараня має бути найсуворішим і з анонімними телеграм каналами треба розібратись.
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05.06.2025 10:34 Ответить
Так і кажуть - ми з СБУ, піди підпали міськраду.
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05.06.2025 10:34 Ответить
Навіть при такій прямоті, гадаєте не знайдеться тих на кого спрацює?
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05.06.2025 10:50 Ответить
Знайдеться, тільки в таких випадках певно аргументація інша, можна хоч СБУ назватися хоч Моссадом.
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05.06.2025 10:52 Ответить
Колись історик Палий сказав, що поведінка росіян - це тактика дикунів , де слово ПОРЯДНІСТЬ відсутня.
ось цього не розуміють европейці і навіть українці.
Не було у росіян християнської церкви і довгих років інквізиції - нема кому було привчати до порядності.
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05.06.2025 10:34 Ответить
Мова має значення!
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05.06.2025 10:48 Ответить
Зателефонували з СБУ і дали завдання .)) Ну це розраховано на зовсім вже - кінчених імбецилів .
Я навіть і не уявляю яким це треба бути лошарою , щоб купитись на подібні кацапські витівки .
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05.06.2025 10:52 Ответить
кодове слово паляниця, для проверки
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05.06.2025 11:00 Ответить
 
 