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Новини Вербування Росією українців для диверсій
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Нова тактика російських спецслужб: вербують українців, видаючи себе за СБУ

росія вербує українців через соцмережі

Російські спецслужби впроваджують нову тактику вербовки українців: представляються представниками Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ,

"Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється "співробітником СБУ" і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито "в інтересах Української Держави".

Це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації.

Також тактика вербування, яку все частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї "справи" є придбання "заборонених в Україні товарів".

Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". Щоб "вирішити це питання", вони вимагають виконати поставлені ними завдання:

  • прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;
  • перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;
  • зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ";
  • придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;
  • вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;
  • здійснити диверсію тощо.

Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета.

Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер – і люди похилого віку.

"Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних "завдань".

У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot. Або повідомляйте про такі випадки на "гарячу лінію" СБУ: 0 800 501 482", - закликають в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські агенти вербують українців в іноземних церквах, - голова СЗР Іващенко

Автор: 

росія (66021) СБУ (12964) спецслужби (271) вербування (250)


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Топ коментарі
+3
Це якась дитяча казочка для розумововідсталих.
Може так і можна когось "завербувати" - але тільки якогось децла...
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05.06.2025 10:32 Відповісти
+2
Це треба повним дибілом бути що б не можна відрізнити СБУ від фсб ,все прекрасно вони розуміють коли йдуть на співпрацю з ворогом, відповідно і покараня має бути найсуворішим і з анонімними телеграм каналами треба розібратись.
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05.06.2025 10:34 Відповісти
+1
На прикладі замаху на Стерненка,можна зрозуміти хто і як.
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05.06.2025 10:29 Відповісти
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На прикладі замаху на Стерненка,можна зрозуміти хто і як.
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05.06.2025 10:29 Відповісти
Гарне кіно було. Шкода що про нього вже забули.
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05.06.2025 10:33 Відповісти
Обоє позаштатні співробітники...не фсб...
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05.06.2025 10:41 Відповісти
Яскравий приклад коли ФСБ вкидує потрібні наративи і ви їх з радістю підхоплюєте.
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05.06.2025 10:54 Відповісти
Якщо приклад такий яскравий, як ти кажеш, то надаш посилання на ФСБшний вкид?
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05.06.2025 11:02 Відповісти
Тобто тицьнути тебе пикою у "власні" висери?
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05.06.2025 11:09 Відповісти
Посилання на вкид який я із радістю підхопив надай, клоун.
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05.06.2025 11:13 Відповісти
Тиць
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05.06.2025 11:21 Відповісти
Зрозуміло. Якщо людина думає головою, не дивиться марафон, та не вірить зебільній пропаганді, яку вже десятки разів ловили на відвертій брехні, то вона агент фсб. Прикольно! Проте тобі легко жити в рожевих окулярах.
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05.06.2025 11:28 Відповісти
фсба та гру гш ********** таку муйну роблять ще з 2014-го
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05.06.2025 10:32 Відповісти
Це якась дитяча казочка для розумововідсталих.
Може так і можна когось "завербувати" - але тільки якогось децла...
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05.06.2025 10:32 Відповісти
Чому ж - це цілком зрозуміла схема. Наприклад (це чисто теоретично) посадова особа вивозить корупціонера закордон під "дахом" СБУ, а потім виявляється, шо то й не СБУ, а замасковане ФСБ. Ввели в оману - і все тут.
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05.06.2025 10:40 Відповісти
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05.06.2025 10:33 Відповісти
Це треба повним дибілом бути що б не можна відрізнити СБУ від фсб ,все прекрасно вони розуміють коли йдуть на співпрацю з ворогом, відповідно і покараня має бути найсуворішим і з анонімними телеграм каналами треба розібратись.
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05.06.2025 10:34 Відповісти
Так і кажуть - ми з СБУ, піди підпали міськраду.
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05.06.2025 10:34 Відповісти
Навіть при такій прямоті, гадаєте не знайдеться тих на кого спрацює?
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05.06.2025 10:50 Відповісти
Знайдеться, тільки в таких випадках певно аргументація інша, можна хоч СБУ назватися хоч Моссадом.
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05.06.2025 10:52 Відповісти
Колись історик Палий сказав, що поведінка росіян - це тактика дикунів , де слово ПОРЯДНІСТЬ відсутня.
ось цього не розуміють европейці і навіть українці.
Не було у росіян християнської церкви і довгих років інквізиції - нема кому було привчати до порядності.
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05.06.2025 10:34 Відповісти
Мова має значення!
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05.06.2025 10:48 Відповісти
Зателефонували з СБУ і дали завдання .)) Ну це розраховано на зовсім вже - кінчених імбецилів .
Я навіть і не уявляю яким це треба бути лошарою , щоб купитись на подібні кацапські витівки .
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05.06.2025 10:52 Відповісти
кодове слово паляниця, для проверки
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05.06.2025 11:00 Відповісти
Я полковник СБУ Пасічник, президент ЛНР. Підпали райраду.
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05.06.2025 11:12 Відповісти
 
 