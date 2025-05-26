Російські агенти вербують українців в іноземних церквах, - голова СЗР Іващенко
В іноземних церквах працюють російські попи - агенти спецслужб країни-агресора. Вони можуть вербувати українців, які виїхали за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.
За його словами, частина із 6,5 млн українців, які у зв’язку з війною виїхали за кордон, підпадає під вплив російської церкви. Російські попи, додав Іващенко, вже не просто попи, це агенти, які працюють у Європі під прикриттям Служби зовнішньої розвідки чи ФСБ.
"Є конкретний випадок в одній із країн Північної Європи. Особливості полягають у тому, що місцевим парафіянам держава виділяє певні кошти на церкву. А піп ці гроші перекидає на українські окуповані території. Підтримує наших ворогів", – розповів голова СЗР.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можуть українців за кордоном вербувати у церкві, Іващенко сказав: "Саме так. Люди виїхали – в Польщу, Німеччину, Італію, Чорногорію – хто куди. А там теж росіяни".
За його словами, коли в Україні громадян від впливу російських спецслужб у церкві оберігає Служба безпеки, то люди, які виїхали за кордон, не захищені, вони під законами тієї країни, куди виїхали.
"І це проблема, бо їх можуть вербувати, впливати на них, використовувати", – додав Іващенко.
Нагадаємо, у Швеції місцеві парафії РПЦ залишились без державних дотацій через попередження Служби державної безпеки про контакти представників церкви російською розвідкою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За цими хлопцями треба мм.. уважно наглядати, але не підштовхувати суспільство на шлях репресій. Бо нам здалось, що всі вони ****раси. В цьому треба переконатись, це треба довести. А жаху і репресій і так вистачає.
Тобто, рузьге попяри пролізли і до католиків, і до саєнтологів, і до Свідків Єгови?
От же ж суки!
руZZкому міру повірити - себе обманути!