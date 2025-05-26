Російські агенти вербують українців в іноземних церквах, - голова СЗР Іващенко

В іноземних церквах працюють російські попи - агенти спецслужб країни-агресора. Вони можуть вербувати українців, які виїхали за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

За його словами, частина із 6,5 млн українців, які у зв’язку з війною виїхали за кордон, підпадає під вплив російської церкви. Російські попи, додав Іващенко, вже не просто попи, це агенти, які працюють у Європі під прикриттям Служби зовнішньої розвідки чи ФСБ.

"Є конкретний випадок в одній із країн Північної Європи. Особливості полягають у тому, що місцевим парафіянам держава виділяє певні кошти на церкву. А піп ці гроші перекидає на українські окуповані території. Підтримує наших ворогів", – розповів голова СЗР.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можуть українців за кордоном вербувати у церкві, Іващенко сказав: "Саме так. Люди виїхали – в Польщу, Німеччину, Італію, Чорногорію – хто куди. А там теж росіяни".

За його словами, коли в Україні громадян від впливу російських спецслужб у церкві оберігає Служба безпеки, то люди, які виїхали за кордон, не захищені, вони під законами тієї країни, куди виїхали.

"І це проблема, бо їх можуть вербувати, впливати на них, використовувати", – додав Іващенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламент Чехії закликає спецслужби перевірити, чи нема впливу РФ у православних церквах країни

Нагадаємо, у Швеції місцеві парафії РПЦ залишились без державних дотацій через попередження Служби державної безпеки про контакти представників церкви російською розвідкою.