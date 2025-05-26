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Новини Вербування Росією українців за кордоном
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Російські агенти вербують українців в іноземних церквах, - голова СЗР Іващенко

Олег Іващенко розповів, як в іноземних церквах російські агенти вербують українців

В іноземних церквах працюють російські попи - агенти спецслужб країни-агресора. Вони можуть вербувати українців, які виїхали за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

За його словами, частина із 6,5 млн українців, які у зв’язку з війною виїхали за кордон, підпадає під вплив російської церкви. Російські попи, додав Іващенко, вже не просто попи, це агенти, які працюють у Європі під прикриттям Служби зовнішньої розвідки чи ФСБ.

"Є конкретний випадок в одній із країн Північної Європи. Особливості полягають у тому, що місцевим парафіянам держава виділяє певні кошти на церкву. А піп ці гроші перекидає на українські окуповані території. Підтримує наших ворогів", – розповів голова СЗР.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можуть українців за кордоном вербувати у церкві, Іващенко сказав: "Саме так. Люди виїхали – в Польщу, Німеччину, Італію, Чорногорію – хто куди. А там теж росіяни".

За його словами, коли в Україні громадян від впливу російських спецслужб у церкві оберігає Служба безпеки, то люди, які виїхали за кордон, не захищені, вони під законами тієї країни, куди виїхали.

"І це проблема, бо їх можуть вербувати, впливати на них, використовувати", – додав Іващенко.

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Нагадаємо, у Швеції місцеві парафії РПЦ залишились без державних дотацій через попередження Служби державної безпеки про контакти представників церкви російською розвідкою.

Автор: 

церква (701) вербування (249) Іващенко Олег (11)


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Топ коментарі
+8
Російська церква і в Україні працює і норм себе посуває.Зокрема баканов був,і підозрюю що досі є,прихожанином рпц.
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26.05.2025 13:47
+3
Потрібно відверто писати-церкви ,які належать московському патріархату а не якісь міфічно- іноземні церкви.
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26.05.2025 13:48
+3
Та російська церква в Україні непогано працює і не тільки церква, в самій Опі стільки агентів що навіть 007 і не снилося.
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26.05.2025 14:01
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Російська церква і в Україні працює і норм себе посуває.Зокрема баканов був,і підозрюю що досі є,прихожанином рпц.
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26.05.2025 13:47 Відповісти
Бакланов давно має сидіти за гратами,разом зі своїм покровителем.
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26.05.2025 13:49 Відповісти
Серйозно?За 3 р про нього вже всі забули.Ще може з часом і поновитися на посаді
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26.05.2025 13:54 Відповісти
Потрібно відверто писати-церкви ,які належать московському патріархату а не якісь міфічно- іноземні церкви.
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26.05.2025 13:48 Відповісти
В тексті через слово "можуть". Кожен може дістати ножа і когось зарізати на вулиці, але ж не робить цього. Якщо є конкретні обвинувачення які не розваляться в суді за відсутності доказової бази, то висувайте. Відкривайте карні справи. А якщо немає, то нахіба це.

За цими хлопцями треба мм.. уважно наглядати, але не підштовхувати суспільство на шлях репресій. Бо нам здалось, що всі вони ****раси. В цьому треба переконатись, це треба довести. А жаху і репресій і так вистачає.
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26.05.2025 13:52 Відповісти
В іноземних церквах працюють російські попи

Тобто, рузьге попяри пролізли і до католиків, і до саєнтологів, і до Свідків Єгови?
От же ж суки!
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26.05.2025 13:53 Відповісти
Шо ж это за бараны такие, каких можно завербовать в церкви? Или ключевое слово " в церкви"? У прихожан своё мнение отсутствует?
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26.05.2025 13:53 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

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26.05.2025 13:55 Відповісти
Та російська церква в Україні непогано працює і не тільки церква, в самій Опі стільки агентів що навіть 007 і не снилося.
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26.05.2025 14:01 Відповісти
Я не розумію навіщо вони за кордоном ходять у церкви? І навіщо туди ходити взагалі?
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26.05.2025 14:28 Відповісти
Зачем их вербовать если их у нас полно у власти
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26.05.2025 14:40 Відповісти
А у нас в рашиських церквах працюють попи-патріоти?
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26.05.2025 15:43 Відповісти
 
 