Российские агенты вербуют украинцев в иностранных церквях, - глава СВР Иващенко

В иностранных церквях работают российские попы - агенты спецслужб страны-агрессора. Они могут вербовать украинцев, которые выехали за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

По его словам, часть из 6,5 млн украинцев, которые в связи с войной выехали за границу, подпадает под влияние российской церкви. Российские попы, добавил Иващенко, уже не просто попы, это агенты, которые работают в Европе под прикрытием Службы внешней разведки или ФСБ.

"Есть конкретный случай в одной из стран Северной Европы. Особенности заключаются в том, что местным прихожанам государство выделяет определенные средства на церковь. А поп эти деньги перебрасывает на украинские оккупированные территории. Поддерживает наших врагов", - рассказал глава СВР.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли украинцев за рубежом вербовать в церкви, Иващенко сказал: "Именно так. Люди выехали - в Польшу, Германию, Италию, Черногорию - кто куда. А там тоже россияне".

По его словам, когда в Украине граждан от влияния российских спецслужб в церкви оберегает Служба безопасности, то люди, которые выехали за границу, не защищены, они под законами той страны, куда выехали.

"И это проблема, потому что их могут вербовать, влиять на них, использовать", - добавил Иващенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент Чехии призывает спецслужбы проверить, нет ли влияния РФ в православных церквях страны

Напомним, в Швеции местные приходы РПЦ остались без государственных дотаций из-за предупреждения Службы государственной безопасности о контактах представителей церкви российской разведкой.