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Новости Вербовка Россией украинцев за границей
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Российские агенты вербуют украинцев в иностранных церквях, - глава СВР Иващенко

Олег Иващенко рассказал, как в иностранных церквях российские агенты вербуют украинцев

В иностранных церквях работают российские попы - агенты спецслужб страны-агрессора. Они могут вербовать украинцев, которые выехали за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

По его словам, часть из 6,5 млн украинцев, которые в связи с войной выехали за границу, подпадает под влияние российской церкви. Российские попы, добавил Иващенко, уже не просто попы, это агенты, которые работают в Европе под прикрытием Службы внешней разведки или ФСБ.

"Есть конкретный случай в одной из стран Северной Европы. Особенности заключаются в том, что местным прихожанам государство выделяет определенные средства на церковь. А поп эти деньги перебрасывает на украинские оккупированные территории. Поддерживает наших врагов", - рассказал глава СВР.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли украинцев за рубежом вербовать в церкви, Иващенко сказал: "Именно так. Люди выехали - в Польшу, Германию, Италию, Черногорию - кто куда. А там тоже россияне".

По его словам, когда в Украине граждан от влияния российских спецслужб в церкви оберегает Служба безопасности, то люди, которые выехали за границу, не защищены, они под законами той страны, куда выехали.

"И это проблема, потому что их могут вербовать, влиять на них, использовать", - добавил Иващенко.

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Напомним, в Швеции местные приходы РПЦ остались без государственных дотаций из-за предупреждения Службы государственной безопасности о контактах представителей церкви российской разведкой.

Автор: 

церковь (1324) вербовка (266) Иващенко Олег (7)


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Топ комментарии
+7
Російська церква і в Україні працює і норм себе посуває.Зокрема баканов був,і підозрюю що досі є,прихожанином рпц.
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26.05.2025 13:47
+2
Потрібно відверто писати-церкви ,які належать московському патріархату а не якісь міфічно- іноземні церкви.
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26.05.2025 13:48
+2
Та російська церква в Україні непогано працює і не тільки церква, в самій Опі стільки агентів що навіть 007 і не снилося.
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26.05.2025 14:01
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Російська церква і в Україні працює і норм себе посуває.Зокрема баканов був,і підозрюю що досі є,прихожанином рпц.
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26.05.2025 13:47 Ответить
Бакланов давно має сидіти за гратами,разом зі своїм покровителем.
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26.05.2025 13:49 Ответить
Серйозно?За 3 р про нього вже всі забули.Ще може з часом і поновитися на посаді
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26.05.2025 13:54 Ответить
Потрібно відверто писати-церкви ,які належать московському патріархату а не якісь міфічно- іноземні церкви.
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26.05.2025 13:48 Ответить
В тексті через слово "можуть". Кожен може дістати ножа і когось зарізати на вулиці, але ж не робить цього. Якщо є конкретні обвинувачення які не розваляться в суді за відсутності доказової бази, то висувайте. Відкривайте карні справи. А якщо немає, то нахіба це.

За цими хлопцями треба мм.. уважно наглядати, але не підштовхувати суспільство на шлях репресій. Бо нам здалось, що всі вони ****раси. В цьому треба переконатись, це треба довести. А жаху і репресій і так вистачає.
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26.05.2025 13:52 Ответить
В іноземних церквах працюють російські попи

Тобто, рузьге попяри пролізли і до католиків, і до саєнтологів, і до Свідків Єгови?
От же ж суки!
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26.05.2025 13:53 Ответить
Шо ж это за бараны такие, каких можно завербовать в церкви? Или ключевое слово " в церкви"? У прихожан своё мнение отсутствует?
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26.05.2025 13:53 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

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26.05.2025 13:55 Ответить
Та російська церква в Україні непогано працює і не тільки церква, в самій Опі стільки агентів що навіть 007 і не снилося.
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26.05.2025 14:01 Ответить
Я не розумію навіщо вони за кордоном ходять у церкви? І навіщо туди ходити взагалі?
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26.05.2025 14:28 Ответить
Зачем их вербовать если их у нас полно у власти
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26.05.2025 14:40 Ответить
А у нас в рашиських церквах працюють попи-патріоти?
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26.05.2025 15:43 Ответить
 
 