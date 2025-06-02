Спецслужби РФ намагаються вербувати українців для злочинів у Європі, - ГУР
Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУР МО.
"Потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора", - йдеться в повідомленні.
Розвідники кажуть, що переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.
"Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі - ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти", - наголошують у ГУР.
Закликають у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.
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Я впевнений що
- на 90% російськомовні
- на 100% ті хто не вважає себе українцями
- на 100% ті хто "не все так однозначно" "ето все палітікі" "мі адін народ амеріка нас поссоріла"
АЛЕ НАЖАЛЬ це чорнить всю націю
Или западным спецслужбам яйца мешают ???