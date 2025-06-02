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Новини Вербування Росією українців для диверсій
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Спецслужби РФ намагаються вербувати українців для злочинів у Європі, - ГУР

Кремль готує диверсії

Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУР МО.

"Потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Розвідники кажуть, що переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.

"Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі - ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти", - наголошують у ГУР.

Закликають у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.

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Автор: 

спецслужби (268) вербування (249) ГУР (539)


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По новинам - і успішно вербують.

Я впевнений що

- на 90% російськомовні
- на 100% ті хто не вважає себе українцями
- на 100% ті хто "не все так однозначно" "ето все палітікі" "мі адін народ амеріка нас поссоріла"

АЛЕ НАЖАЛЬ це чорнить всю націю
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02.06.2025 09:18 Відповісти
Та якщо вже відкрито вербують онлайн через тг,в т.ч підлітків,то це лише говорить про невміння протидіяти безпекових служб.
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02.06.2025 10:15 Відповісти
Знаю ватанів тут повно(
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02.06.2025 10:18 Відповісти
А дать кацапам зеркальный ответ, ума не хватает ????
Или западным спецслужбам яйца мешают ???
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02.06.2025 10:18 Відповісти
 
 