Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинцев для преступлений в Европе

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины с целью привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР МО.

"Потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в противозаконной деятельности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Разведчики говорят, что в основном речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в трудном положении.

"Вербовка украинцев для реализации вражеских сценариев в Европе - еще один инструмент гибридной агрессии, которую российская федерация ведет против Украины и всего европейского сообщества", - отмечают в ГУР.

Призывают в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или украинских дипломатических учреждений.

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