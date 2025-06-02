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Новости Вербовка Россией украинцев для диверсий
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Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинцев для преступлений в Европе

Кремль готовит диверсии

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины с целью привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР МО.

"Потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в противозаконной деятельности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Разведчики говорят, что в основном речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в трудном положении.

"Вербовка украинцев для реализации вражеских сценариев в Европе - еще один инструмент гибридной агрессии, которую российская федерация ведет против Украины и всего европейского сообщества", - отмечают в ГУР.

Призывают в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или украинских дипломатических учреждений.

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Автор: 

спецслужбы (467) вербовка (267) ГУР (463)


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По новинам - і успішно вербують.

Я впевнений що

- на 90% російськомовні
- на 100% ті хто не вважає себе українцями
- на 100% ті хто "не все так однозначно" "ето все палітікі" "мі адін народ амеріка нас поссоріла"

АЛЕ НАЖАЛЬ це чорнить всю націю
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02.06.2025 09:18 Ответить
Та якщо вже відкрито вербують онлайн через тг,в т.ч підлітків,то це лише говорить про невміння протидіяти безпекових служб.
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02.06.2025 10:15 Ответить
Знаю ватанів тут повно(
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02.06.2025 10:18 Ответить
А дать кацапам зеркальный ответ, ума не хватает ????
Или западным спецслужбам яйца мешают ???
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02.06.2025 10:18 Ответить
Відправляйте вже українців додому, подивилися як живуть у Європі, то треба й своє будувати!
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02.06.2025 11:21 Ответить
 
 