Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинцев для преступлений в Европе
Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины с целью привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР МО.
"Потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в противозаконной деятельности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Разведчики говорят, что в основном речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в трудном положении.
"Вербовка украинцев для реализации вражеских сценариев в Европе - еще один инструмент гибридной агрессии, которую российская федерация ведет против Украины и всего европейского сообщества", - отмечают в ГУР.
Призывают в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или украинских дипломатических учреждений.
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Я впевнений що
- на 90% російськомовні
- на 100% ті хто не вважає себе українцями
- на 100% ті хто "не все так однозначно" "ето все палітікі" "мі адін народ амеріка нас поссоріла"
АЛЕ НАЖАЛЬ це чорнить всю націю
Или западным спецслужбам яйца мешают ???